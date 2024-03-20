«МОК ввёл для российских и белорусских спортсменов запрет на участие в церемониях открытия и закрытия олимпийских игр»

Международный олимпийский комитет продолжает деградировать в структуру, которую даже просто обслуживающей интересы западных политических элит назвать сложно. МОК становится одним из главных проводников сегрегации в мире спорта, если, конечно, современные олимпиады к спорту имеют какое-то отношение.После того, как накануне были опубликованы фотографии тряпки, под которой будут обязаны выступать «квалифицировавшиеся» спортсмены из России и Белоруссии *а пока таких 19), МОК изложил список дополнительных положений для атлетов из РФ и РБ перед олимпиадой, которая пройдёт в Париже. На фоне того, что уже было известно – «никаких символов страны, никакого флага, никакого гимна» - появились удивительные по своему уровня сегрегационной мотивированности нормы.Например, «ведомство», растоптавшее сам дух олимпизма, запрещает участвовать нашим олимпийцам в церемониях открытия и закрытия олимпиады. Во время награждения (если судьи, конечно, хоть в каком-то виде спорта присудят нашим победу) предписано включать «нейтральную» музыку – без слов. Это вместо гимнов. Но и это, оказывается, ещё не всё.МОК вводит запрет на учёт в общем зачёте тех медалей, которые завоюют российские и белорусские спортсмены на ОИ в Париже.Осталось функционерам МОК, разве что, ввести правило вешать колокольчики в нос для спортсменов из Белоруссии и России…Стоит напомнить, насколько «последователен» МОК в своей декларируемой «антивоенной повестке». Прямо сейчас израильская армия осуществляет вторжение в Газу – признанное ООН государство Палестина. Но в МОК не считают это поводом для отказа израильским спортсменам в гимне, флаге, медалях, участии в церемонии открытия и закрытия.Прямо сейчас американская армия бомбит Йемен, но МОК, конечно же, и в этом случае не принимает подобных решений в отношении американских олимпийцев.Прямо сейчас к участию в олимпиаде готовятся трансгендеры, отдельные из которых поменяли пол, другие - на стадии его смены. То есть, биологические мужчины планируют соревноваться с женщинами. Но разве для МОК это повод вводить какие-то запреты и ограничения. То ли дело русские и белорусы...