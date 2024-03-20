МОК ввёл для российских и белорусских спортсменов запрет на участие в церемониях открытия и закрытия олимпийских игр

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МОК ввёл для российских и белорусских спортсменов запрет на участие в церемониях открытия и закрытия олимпийских игр

Международный олимпийский комитет продолжает деградировать в структуру, которую даже просто обслуживающей интересы западных политических элит назвать сложно. МОК становится одним из главных проводников сегрегации в мире спорта, если, конечно, современные олимпиады к спорту имеют какое-то отношение.

После того, как накануне были опубликованы фотографии тряпки, под которой будут обязаны выступать «квалифицировавшиеся» спортсмены из России и Белоруссии *а пока таких 19), МОК изложил список дополнительных положений для атлетов из РФ и РБ перед олимпиадой, которая пройдёт в Париже. На фоне того, что уже было известно – «никаких символов страны, никакого флага, никакого гимна» - появились удивительные по своему уровня сегрегационной мотивированности нормы.



Например, «ведомство», растоптавшее сам дух олимпизма, запрещает участвовать нашим олимпийцам в церемониях открытия и закрытия олимпиады. Во время награждения (если судьи, конечно, хоть в каком-то виде спорта присудят нашим победу) предписано включать «нейтральную» музыку – без слов. Это вместо гимнов. Но и это, оказывается, ещё не всё.

МОК вводит запрет на учёт в общем зачёте тех медалей, которые завоюют российские и белорусские спортсмены на ОИ в Париже.

Осталось функционерам МОК, разве что, ввести правило вешать колокольчики в нос для спортсменов из Белоруссии и России…

Стоит напомнить, насколько «последователен» МОК в своей декларируемой «антивоенной повестке». Прямо сейчас израильская армия осуществляет вторжение в Газу – признанное ООН государство Палестина. Но в МОК не считают это поводом для отказа израильским спортсменам в гимне, флаге, медалях, участии в церемонии открытия и закрытия.

Прямо сейчас американская армия бомбит Йемен, но МОК, конечно же, и в этом случае не принимает подобных решений в отношении американских олимпийцев.

Прямо сейчас к участию в олимпиаде готовятся трансгендеры, отдельные из которых поменяли пол, другие - на стадии его смены. То есть, биологические мужчины планируют соревноваться с женщинами. Но разве для МОК это повод вводить какие-то запреты и ограничения. То ли дело русские и белорусы...
  • МОК
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49 комментариев
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  1. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +34
    Сегодня, 06:47
    Извиняюсь за матерный вопрос. Зачем российским и белоруским спортсменам ехать туда где всё запрещено.?
    1. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +28
      Сегодня, 06:51
      Абсолютно незачем. И вообще - зачем России оставаться в МОК? В этом сборище лицемеров, поддерживающих трансгендерных спортсменов, больных, особенно астмой, и, как правильно написано - занимающихся сегрегацией людей.

      Олимпийское движение умерло.
      1. сайгон Ранг пользователя
        сайгон
        +11
        Сегодня, 07:00
        Как зачем ? Вы что не понимаете что чиновники от спорта от этого выгоду прямую имают. Больше выгода получателей нет.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +14
          Сегодня, 07:03
          Вот что я скажу, парни. Унизить человека никто не может, если он сам себя не унизит! ....Так что это выбор спортсменов, которые туда едут.Подвергаемые унижению по-разному реагируют на попытку их унижения. В большинстве случаев люди не принимают унижения, поскольку они обладают естественным чувством собственного достоинства, достаточной мерой самоуважения, но к сожалению есть и другие....они и едут.
          1. жучок120560 Ранг пользователя
            жучок120560
            +5
            Сегодня, 07:47
            Если это выбор спортсменов, так и пусть едут как частные лица, полностью за свой счет, оплачивают проезд, проживание, медобслуживание и т.д. Со стороны руководства страны должен быть полный запрет на финансирование бюджетом таких поездок.
          2. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +1
            Сегодня, 07:58
            Цитата: Чёрный
            Вот что я скажу, парни. Унизить человека никто не может, если он сам себя не унизит! ....Так что это выбор спортсменов, которые туда едут.Подвергаемые унижению по-разному реагируют на попытку их унижения. В большинстве случаев люди не принимают унижения, поскольку они обладают естественным чувством собственного достоинства, достаточной мерой самоуважения, но к сожалению есть и другие....они и едут.

            А в какую форму будут одеты нейтральные спортсмены? В полосатые спортивные костюмы, как в концлагере?
          3. bayard Ранг пользователя
            bayard
            +2
            Сегодня, 08:10
            Цитата: Чёрный
            к сожалению есть и другие....они и едут.

            Допуск наших спортсменов на это позорище - где они даже побеждая будут ПОЗОРИТЬ свою Страну - акт измены и малодушия . Необходимо не просто запретить такое участие , даже под нейтральным флагом , но и лишать гражданства или дисквалифицировать и давать реальные сроки за соучастии в ОСКОРБЛЕНИИ своей Страны .
          4. Ilya-spb Ранг пользователя
            Ilya-spb
            +2
            Сегодня, 08:16
            Абсолютно верно. Скажу жестко. Я уважаю труд спортсменов. Труд тренеров. Сейчас государство поддерживает развитие профессионального спорта финансово. Надо бы и массовый спорт, и физкультуру, конечно развивать...

            Но! Кто платит, тот и заказывает музыку. Спортсменам хочется показать себя, достичь победы. Это, в принципе, нормально... Но не за счет политики, не за счет государства, которое сейчас находится в очень непростом положении.

            Профессиональный спорт - это политика. Пусть наши спортсмены остаются дома и не едут ни на какие вражеские олимпиады.
        2. свой1970 Ранг пользователя
          свой1970
          +8
          Сегодня, 07:10
          Цитата: сайгон
          Как зачем ? Вы что не понимаете что чиновники от спорта от этого выгоду прямую имают. Больше выгода получателей нет.

          А чиновники видимо этим 19 спортсменам пистолеты к головам приставили и говорят - "А ну ехайте твари на Олимпиаду!! А то нам есть нечего!!"....
          Или все таки 19 спортсменов сильно бабла хотят???!!
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +11
        Сегодня, 07:10
        Поддерживаю , что при такой дискриминации спортсменов надо выходить из мок и организовывать свои игры. Но наших чинуш из мок РФ это вряд ли устроит- привыкли за государственный счет по заграницам отдыхать ездить.
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 07:56
        Цитата: Ilya-spb
        Абсолютно незачем. И вообще - зачем России оставаться в МОК? В этом сборище лицемеров, поддерживающих трансгендерных спортсменов, больных, особенно астмой, и, как правильно написано - занимающихся сегрегацией людей.

        Олимпийское движение умерло.

        Олимпийское движение не умерло.
        Просто продажный МОК, оружие Запада превратил Олимпиаду, символ Мира в Пидолимпиаду, сборище ЛГБТ.
        России нужно выйти из МОК и основать Всемирный Олимпийский Комитет на принципах Пьера Де Кубертена.
    2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +9
      Сегодня, 06:52
      Цитата: Гардамир
      Извиняюсь за матерный вопрос. Зачем российским и белоруским спортсменам ехать туда где всё запрещено.?

      Добавлю. И зачем делать огромные взносы в этот мок?!
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 07:47
        Нет гордости на уровне государства. Вот и находятся соглашатели. Такие всегда и везде есть. Но попытались бы он при СССР под такие ограничения. При Союзе даже мысли бы у МОК таких не возникло. Имела страна гордость.
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Гардамир
      Зачем российским и белоруским спортсменам ехать туда где всё запрещено.?

      Это совсем гордости надо не иметь, чтобы туда ехать. Или собрались поехать, да там и остаться? Лучше бы все "начальство", которое тянет туда спортсменов, занялось делом. Придумали бы российские игры. И продвигали их по всему миру.
    4. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +8
      Сегодня, 07:05
      Те спортсмены кто поедет на такие ОИ из России окажутся положении евреев в гетто в 1941 году.
      Они ничего пророссийского ни сказать ни сделать не смогут...запрещено под страхом наказания...ну чем не евреи в оккупированных немцами территорий...Бах похоже решил пойти по стопам своих предков гитлеровцев.
      Дожили...Олимпийские игры призванные объединять всех людей мира наоборот стали использоваться в качестве наказания неугодных государств...как мило...западная цивилизация медленно но верно опускается на дно вонючего болота.
    5. Таймень Ранг пользователя
      Таймень
      +3
      Сегодня, 07:13
      Тридцать лет воспитания,когда втюхивают хапать всё, что можно,плевать на всех,на страну,на гимн,флаг,да ещё с попущения и одобрения Самого(вспомните,да пусть едут,онижеготовились).Вот вам и власовцы в спорте.А ведь был пример,когда киевских футболистов фашисты заставили играть.А те выиграли,за что были расстреляны,хотя об этом знали.Великие люди.
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 07:46
      Спортсмен, это профессия нацеленная на результат.
      Нужны альтернативные Олимпийские игры, да и вообще, много чего альтернативного нужно, допустим мы не можем сертифицироватьтмасла по стандарту API и SAW, нужен вменяемый аналог...., свой то мы своими рукамии придушили.
    7. alexandreII Ранг пользователя
      alexandreII
      +3
      Сегодня, 08:03
      Добавлю, а зачем Россия состоит в этой конторе типа олимпиады и всяких моков,платит бешеные взносы и ее за это имеют по полной? Может хватит заниматься садомазохизмом,пора подумать о чести.
  2. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +9
    Сегодня, 06:52
    Как ещё надо спортсменам что бы мок унизил их и всю Россию в их лице что бы до них дошло что пришло время чем то жертвовать , пришло время выбрать вы с Россией или с ними ? Мок должен на них помочиться или заставить кушать их экскременты простите ? Когда уже спортсмены с гордо поднятой головой пошлют их по маме с папой и публично положат на них с прибором ? Понятие гордости , чести и достоинства знакомы там вообще кому то ? Или исенбаевщина неискоренима?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:53
    «МОК ввёл для российских и белорусских спортсменов запрет на участие в церемониях открытия и закрытия олимпийских игр» —

    — Ну и закрыть эту тему и больше не открывать ...
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 06:56
    Что надо сделать МОК ,чтобы наконец функционеры от Российского Олимпийского Комитета на время СВО прекратили лезть на Олимпиады? Может ввести обязательную кричалку ,перед стартом : " ... Украина?" Как ещё этим объяснить, такой олимпийский спорт нам не нужен.
  5. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +7
    Сегодня, 06:56
    Осталось функционерам МОК, разве что, ввести правило вешать колокольчики в нос для спортсменов из Белоруссии и России…

    Так если согласны носить и делать "Ку", так носите и делайте... Нормальным спортсменам из России, там делать нечего...
  6. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +10
    Сегодня, 06:58
    Судя по всему нашим спортсменам на олимпиаду необходимо попасть хоть чучелом - хоть тушкой. Это генетическая память, что нужно попасть в этот "свободный мир", а дальше - жить припеваючи.
    Заодно можно сделать вывод о моральных качествах спортсменов - атлетов из России и Белоруссии. Те кто поедут - никакого отношения к собственной стране не имеют, кроме кормовой базы. Ну и венчает это предательство огромный чиновничий аппарат, паразитирующий на большом спорте.
    Тут и думать нечего, откуда заводиться, ширится и растёт пятая колонна.
    1. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +3
      Сегодня, 07:04
      Совершенно согласен. Ещеб для тех, кто поедет унижаться и унижать Державу это была бы поездка в ту сторону, обратно не впускать.
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 07:37
      Если хотят пусть отдельные наши спортсмены едут , но за свой счет и без всяких вознаграждений от государства за любой достигнутый результат.
    3. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 08:00
      "Конечно, мы должны, прежде всего, руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. Некоторые из них годами и десятилетиями готовились к важнейшим стартам, они сами для себя должны принять решение», — сказал Путин...
  7. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +3
    Сегодня, 07:03
    Хотелось бы ошибаться, но погодите еще и гос поддержку окажут.
  8. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +3
    Сегодня, 07:05
    И при таком мракобесии кто-то из наших спортсменов собирается ехать? Кто это всё поддерживает в стране у этих людей нет ни чести ни достоинства. Мне стыдно за такое.
    1. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 08:09
      Вам стыдно, а им нужны медали для продвижения по карьерной лестнице. Они потом будут жить и работать тренерами за бугром или чиновниками от спорта здесь, и душевные переживания им до... лампочки.
  9. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 07:06
    Иван Данко, из красной жары, назвал бы происходящее в МОК -"ГомосексуалЫзм".
  10. Галеон Ранг пользователя
    Галеон
    +1
    Сегодня, 07:06
    Мок безусловно конченая помойка и разговаривать с ними не о чем. С этим не согласятся разве что функционеры нашего олимпийского комитета - чего бы это им признавать провал своей работы и лишаться ее? Но на самом деле я не позавидую российским руководителям спортивных федераций. Для роста спортсмена необходимы международные соревнования, а их система оказалась в руках врагов. Что делать, если твой бюджет не предусматривает создания альтернативной системы сорквнований? Ведь остаются только турниры, которые тоже находятся под эгидой каких-то международных федераций. Хотя, почему бы не играть в тот же футбол с Китаем, Северной Кореей и Монголией? Сделать такой Степной кубок или Кубок Большого Юга, или что-то другое?...
    Зря в азиатскую федерацию футбола не ушли.
    В общем, воюющей нации надо признать, что большой спорт не совместим с войной в одиночестве.
  11. koksalek Ранг пользователя
    koksalek
    +3
    Сегодня, 07:09
    Однако это ни как не мешает России исправно платить в МОК на их содержание
    1. VALERIK_097 Ранг пользователя
      VALERIK_097
      +2
      Сегодня, 07:42
      Россия отказалась платить 80 млн долларов взносов в МОК и 1 млн 276 тысяч долларов в WADA,19 спортсменов едут на ОИ-24 за свой счёт.
  12. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:09
    После всей череды запретов и умышленного циничного унижения российских спортсменов у кого-то еще осталось желание поучаствовать в этих "играх"? Если да, то даже не знаю, как назвать такого человека, который ради участия готов на такие унижения его и страны, которую он представляет.
  13. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 07:10
    А я всегда считал, что Олимпийские игры не имеют никакого отношения к политике
  14. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 07:10
    Это просто бал вампиров какой-то.... lol
  15. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 07:21
    надо еще обязательно весь круг на закрытии и открытии на коленях проползти под белым флагом прилюдно каясь ))))вот ведь как хочется медальку то получить что даже если на пьедестале обоссут можно и утерется спортсмены люди не гордые((доказано Исинбаевой
  16. sgr291158 Ранг пользователя
    sgr291158
    +3
    Сегодня, 07:21
    Да в конце концов, у нас есть чувство гордости или нет. На кой черт нам нужна эта петушиная олимпиада. Должна же быть какая то гордость за свою страну.
  17. Ella34 Ранг пользователя
    Ella34
    +4
    Сегодня, 07:31
    Позор тем 19 спортсменам которые будут унижаться. Да и Россию унижать! Не впускать их обратно! Пусть остаются там раз выбрали!
  18. Холостой_пистон Ранг пользователя
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 07:36
    Моё личное мнение. Временно приостановить деятельность российского олимпийского комитета, а всех освободившихся сотрудников отправить учителями физкультуры в школы или детскими тренерами, можно на Донбасс.
  19. old friend Ранг пользователя
    old friend
    -3
    Сегодня, 07:41
    Нда... позор продолжается. Только не надо все валить на спортсменов. Это, прежде всего, позор страны и ее чиновников во главе с гарантом. Насколько надо себя не уважать, тобы отправлять туда спортсменов. И не надо говорить, про то, что они сами поехали. Они едут туда от России и Беларуси
  20. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 07:42
    Интересно, кто поедет. Это как же надо опуститься.
  21. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 07:43
    Цитата: Ella34
    Позор тем 19 спортсменам которые будут унижаться. Да и Россию унижать! Не впускать их обратно! Пусть остаются там раз выбрали!

    Здравая мысль вообще то.
  22. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 07:44
    Правильно, нечего предателей выдаввать за спортсменов из России.
  23. zloybond Ранг пользователя
    zloybond
    +3
    Сегодня, 07:44
    Для тех у кого нет гордости, чувства собственного достоинства, для тех кто готов унижаться и стоять в водном ряду с трансгендерами с колокольчиком в носу, кто не дорожит своим флагом и ему все равно под какими знаменами идти - пусть катятся из России - но не возвращаются.
  24. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 07:46
    Российские спортсмены в олимпиаде не участвуют. А "иваны, не помнящие родства" коллаборационисты и "бог им судья"
  25. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    -1
    Сегодня, 08:00
    Россия не участвует в Олимпиаде, это известно, поэтому все остальные меры ничего не добавят.

    Те граждане России, которые будут участвовать, выступают от своего имени, это их выбор. Кто и за кого болеет - это выбор тех, кто и за кого болеет.

    Организовать "собственные ОИ" Россия, конечно, попытается, однако понятно, что это будет "ОИ второго сорта", поэтому лучше бы мы этого не делали, это еще более унизительно. Но, думаю, мы их организуем, так как тут будет государственное финансирование, а значит желающих будет много.

    Интересно, кто и как будет транслировать ОИ на Россию, ведь желающих посмотреть будет много, это, как ни крути, самые интересные спортивные соревнования в мире. Я сам, правда, не интересуюсь, но почти все знакомые, к моему удивлению. смотрят.
  26. Михаил Дадеко Ранг пользователя
    Михаил Дадеко
    0
    Сегодня, 08:01
    У спортсменов своя " правда" желающих посетить Париж,тут гос- во должно и помощь оказать не желающим ехать на такую Олимпиаду,а чиновники они ведь на зарплате им достижения в спорте " по барабану"!
  27. Камалов Ранг пользователя
    Камалов
    +1
    Сегодня, 08:08
    МОКом сейчас управляют конченные "твари"

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