ВВС США сообщили о пятом испытательном пуске полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW

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ВВС США сообщили о пятом испытательном пуске полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW

Соединенные Штаты продолжают реализацию программы по созданию гиперзвукового оружия, стремясь догнать в этом компоненте Россию и Китай. По данным агентства Reuters, ВВС США провели очередное испытание полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух - земля", создаваемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Согласно заявлению ВВС США, очередное испытание проходило 17 марта 2024 года над акваторией Тихого океана. Как и в предыдущие разы, носителем ракеты выступил стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, взлетевший с авиабазы Андерсен на Гуаме. Подробности испытаний ВВС США публиковать отказались, но сообщили, что они признаны успешными.



(...) испытание позволило собрать "ценные данные о возможностях" ракеты (...) запуск был направлен на расширение диапазона программы гиперзвуковых вооружений

- говорится в заявлении.

Это был пятый пуск прототипа ракеты AGM-183A, первый состоялся 13 декабря 2022 года, ракета во время полета превысила скорость звука в пять раз, все устройства и механизмы ракеты отработали в штатном режиме, испытания были признаны успешными. По остальным пускам информации практически нет, но в весной прошлого года в Пентагоне хотели сменить подрядчика в разработке ракеты после нескольких неудач. Кстати, в рамках этапа тестирования различных систем из 12 пусков ракеты 9 оказались неудачными.

Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег"). В дальнейшем ее планируют поставить на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
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    13 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:08
      Испытания признаны успешными: ракета AGM - 183 от В-52 отделилась ни кто не пострадал.А как дышали ,как дышали.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 08:31
        Да сделают в конце-концов амеры этот "гиперзвук"... И даже наладят его массовое производство...Но к этому времени - как сказал Путин, мы что нибудь ещё очень для них неприятное придумаем и внедрим... laughing
    2. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 07:12
      Ракета успешно вывалилась из бомбоотсека. Но для закрепления успеха необходимо, как водится, увеличить финансирование.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 08:03
        Цитата: kosmozoo
        Ракета успешно вывалилась из бомбоотсека. Но для закрепления успеха необходимо, как водится, увеличить финансирование.
        Про финансирование - обычная фраза из американского отчёта об испытаниях.
        Не вижу ещё одной стандартной фразы
        хотя, в определённый момент то-то пошло не так
    3. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 07:23
      Это как британская ракета TRIDENT II, которая, не успев взлететь, просто шлёпнулась рядом с подлодкой, но испытания всё равно были признаны успешными?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 08:11
        Цитата: DirtyLiar
        Это как британская ракета TRIDENT II, которая, не успев взлететь, просто шлёпнулась рядом с подлодкой, но испытания всё равно были признаны успешными?
        Экий Вы, Дмитрий, дотошный... Вам чтоб всё и сразу?

        Цель запуска нам как объяснили? "Тестовый запуск". Запустили? Запустили. Успешно? Конечно, ведь ракеты на лодке нет больше. А куда уж она там улетела, куда шлёпнулась... Про то в целях запуска сказано не было.

        Вспомнилось классическое -
        Я пуговицы пришивал. К пуговицам претензии есть?
        lol
    4. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 07:23
      Подробности испытаний ВВС США публиковать отказались, но сообщили, что они признаны успешными.

      Судорожные попытки какие то.....
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 07:28
      Цель испытания ,показать США свою гипертрофируемую " решимость" т.е напугать КНР.Поэтому был и выбран этот район для испытаний в Тихом Океане.И ещё прикольный абзац и статьи.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:30
      ракета во время полета превысила скорость звука в пять раз, все устройства и механизмы ракеты отработали в штатном режиме, испытания были признаны успешными.
      Хм... Скорость российского "Кинжала" из открытых источников 10-12 Махов.
      1. Realing Ранг пользователя
        Realing
        -2
        Сегодня, 07:35
        Часть разгонной скорости кинжала достигается за счет скорости самого миг-31
        1. Оркестрант Ранг пользователя
          Оркестрант
          0
          Сегодня, 08:05
          А разгонная скорость "Циркона" (9 М) , достигается за счет скорости корабля! laughing
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 07:51
      Решили в инфополе добиться "успехов". Кстати кучно пошли статейки про американский гиперзвук. Похоже заказ после хуситских новостей. winked Россия, Китай, Иран это они морщились, но проглотили. А тут мужики в тапочках с гиперзвуком. Облом, однако.
    8. _просто Ранг пользователя
      _просто
      0
      Сегодня, 08:38
      У них нет МиГа-31го... Им бы вначале "стартовую площадку" в виде дополнительного ускорителя создать.

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