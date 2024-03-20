ВВС США сообщили о пятом испытательном пуске полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW
Соединенные Штаты продолжают реализацию программы по созданию гиперзвукового оружия, стремясь догнать в этом компоненте Россию и Китай. По данным агентства Reuters, ВВС США провели очередное испытание полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух - земля", создаваемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).
Согласно заявлению ВВС США, очередное испытание проходило 17 марта 2024 года над акваторией Тихого океана. Как и в предыдущие разы, носителем ракеты выступил стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, взлетевший с авиабазы Андерсен на Гуаме. Подробности испытаний ВВС США публиковать отказались, но сообщили, что они признаны успешными.
- говорится в заявлении.
Это был пятый пуск прототипа ракеты AGM-183A, первый состоялся 13 декабря 2022 года, ракета во время полета превысила скорость звука в пять раз, все устройства и механизмы ракеты отработали в штатном режиме, испытания были признаны успешными. По остальным пускам информации практически нет, но в весной прошлого года в Пентагоне хотели сменить подрядчика в разработке ракеты после нескольких неудач. Кстати, в рамках этапа тестирования различных систем из 12 пусков ракеты 9 оказались неудачными.
Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег"). В дальнейшем ее планируют поставить на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
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