Брошенные Сырским в бой резервы ВСУ потеряли очередные позиции в Тоненьком и Бердычах и оказались прижаты к западным окраинам сёл

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Брошенные Сырским в бой резервы ВСУ потеряли очередные позиции в Тоненьком и Бердычах и оказались прижаты к западным окраинам сёл

К настоящему моменту усилия главкома ВСУ Сырского в плане попыток отбить у ВС РФ территории к западу от Авдеевки и вернуться на Авдеевский коксохимический завод не увенчались успехом. Сточив до двух бригад резервов на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, потеряв свыше сотни единиц бронетехники, включая как минимум 4 американских «Абрамса», ВСУ постепенно откатываются западнее.

Ввод Сырским резервов не позволил вернуть полный контроль над второй к западу от Авдеевки линией обороны. Мало того, на днях ВСУ были окончательно выбиты из Орловки, что разорвало цепочку транспортной коммуникации на указанной линии.



К утру 20 марта 2024 года противник потерял ещё до 300 м (по глубине) территории в Бердычах и около 250 м в Тоненьком.

Соответственно, российские войска, получив контроль над большей частью площади этих сёл, прижали противника к западным их окраинам и к каскаду водоёмов, проходящему через соседнюю Семёновку.



Атаками боевиков ГУР Украины на Белгородскую и Курскую области украинское командование, как говорится - под чутким западным руководством, пыталось отвлечь российские войска с той целью, чтобы давление к западу от Авдеевки было снижено. Однако к желаемому противником результату это не привело, и под одними только Бердычами ВСУ потери за последнюю неделю составили около 580 безвозвратными.

Эксперты считают, что велика вероятность отхода ВСУ на следующую линию обороны Уманское-Новопрокоповка. А это потеря примерно 20 квадратных километров территории.
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    9 комментариев
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    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +3
      Сегодня, 07:23
      Неплохо бы что бы они там и остались, у западных окраин...
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 07:59
        Цитата: Владимир_2У
        у западных окраин...

        Никто не задумывался над тем, что слова: запад, западня и западло - однокоренные? what
        1. Владимир_2У Ранг пользователя
          Владимир_2У
          +1
          Сегодня, 08:09
          Цитата: Ясная
          Никто не задумывался над тем, что слова: запад, западня и западло - однокоренные?

          Мы так низко ещё не ПАДали! laughing
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:40
      ВСУ постепенно откатываются западнее.

      Да уж котились бы до запада совсем! Вместе с тем...
      Во Львове уволенный районный военком купил два квартиры, два дома и Lexus.
      Об этом пишут украинские СМИ, уточняя, что бывший начальник Самборского районного территориального центра комплектования (РТЦК) Сергей Бабич стал владельцем автомобиля Lexus 2021 года выпуска.
      Кроме того, жена Бабича Ирина, чья зарплата не превышает 100 тыс. грн. в год, с 2020 года приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве.

      Не пора ли ударить по Львову и Киеву?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 07:51
        Давно пора ударить и по Львову и по Киеву и по электростанциям, мостам, туннелям.
        Авдеевка напоминает Сталинград. Потери врага велики, но и у нас не мало. Лобовые штурмы. Маневра нет.
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +1
          Сегодня, 08:49
          Давно об этом же говорю! Слабые места Украины: 1) подстанции 750кВ при АЭС -один ракетный удар, и все их АЭС отключатся сами! А у них как и во Франции -всё держится на АЭС! У них очень слабый тепловозный парк -вся ж/д логистика рухнет без электровозов! Без электричества рухнет связь и инет! Всё дизтопливо пустят на генераторы, вместо танков!
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:54
        Не пора ли ударить по Львову и Киеву?

        Давно пора!!!
        Они бомбят Донецк,
        Людей в нем убивая...
        Чтоб страх нагнать на всех,
        Всех насмерть запугать...
        А Киев, как и раньше,
        Живёт, забот не зная,
        Гуляет, жрёт и пьёт –
        Войны не хочет знать...
        Давайте ж устраним
        Сею несправедливость,
        И навсегда исправим
        Сей маленький изъян -
        Накажем праздный Киев
        В прах раздолбим столицу -
        Нацистскую столицу
        Всех укpoo6езьян...
        (бандерлогов...) am
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:20
      прижали противника к западным их окраинам и к каскаду водоёмов
      Значит в дальнейшем у них два выхода: либо умереть, либо сдаться. Первое предпочтительнее.
    4. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 08:44
      Столько понятий из тактики появилось в ходе СВО, маневренная оборона, переход инициативы...., таки мы сейчас в наступлении или обороне, не, то что инициатива перешла к нам понятно, а вот с действием непонятно, походу, бои местного значения. Долго так продолжатся будет, стачивание бригад, кеклы закончатся, пшеки с цыганами пойдут.

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