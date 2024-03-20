Брошенные Сырским в бой резервы ВСУ потеряли очередные позиции в Тоненьком и Бердычах и оказались прижаты к западным окраинам сёл

К настоящему моменту усилия главкома ВСУ Сырского в плане попыток отбить у ВС РФ территории к западу от Авдеевки и вернуться на Авдеевский коксохимический завод не увенчались успехом. Сточив до двух бригад резервов на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, потеряв свыше сотни единиц бронетехники, включая как минимум 4 американских «Абрамса», ВСУ постепенно откатываются западнее.Ввод Сырским резервов не позволил вернуть полный контроль над второй к западу от Авдеевки линией обороны. Мало того, на днях ВСУ были окончательно выбиты из Орловки, что разорвало цепочку транспортной коммуникации на указанной линии.К утру 20 марта 2024 года противник потерял ещё до 300 м (по глубине) территории в Бердычах и около 250 м в Тоненьком.Соответственно, российские войска, получив контроль над большей частью площади этих сёл, прижали противника к западным их окраинам и к каскаду водоёмов, проходящему через соседнюю Семёновку.Атаками боевиков ГУР Украины на Белгородскую и Курскую области украинское командование, как говорится - под чутким западным руководством, пыталось отвлечь российские войска с той целью, чтобы давление к западу от Авдеевки было снижено. Однако к желаемому противником результату это не привело, и под одними только Бердычами ВСУ потери за последнюю неделю составили около 580 безвозвратными.Эксперты считают, что велика вероятность отхода ВСУ на следующую линию обороны Уманское-Новопрокоповка. А это потеря примерно 20 квадратных километров территории.

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