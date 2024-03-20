Брошенные Сырским в бой резервы ВСУ потеряли очередные позиции в Тоненьком и Бердычах и оказались прижаты к западным окраинам сёл
К настоящему моменту усилия главкома ВСУ Сырского в плане попыток отбить у ВС РФ территории к западу от Авдеевки и вернуться на Авдеевский коксохимический завод не увенчались успехом. Сточив до двух бригад резервов на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, потеряв свыше сотни единиц бронетехники, включая как минимум 4 американских «Абрамса», ВСУ постепенно откатываются западнее.
Ввод Сырским резервов не позволил вернуть полный контроль над второй к западу от Авдеевки линией обороны. Мало того, на днях ВСУ были окончательно выбиты из Орловки, что разорвало цепочку транспортной коммуникации на указанной линии.
К утру 20 марта 2024 года противник потерял ещё до 300 м (по глубине) территории в Бердычах и около 250 м в Тоненьком.
Соответственно, российские войска, получив контроль над большей частью площади этих сёл, прижали противника к западным их окраинам и к каскаду водоёмов, проходящему через соседнюю Семёновку.
Атаками боевиков ГУР Украины на Белгородскую и Курскую области украинское командование, как говорится - под чутким западным руководством, пыталось отвлечь российские войска с той целью, чтобы давление к западу от Авдеевки было снижено. Однако к желаемому противником результату это не привело, и под одними только Бердычами ВСУ потери за последнюю неделю составили около 580 безвозвратными.
Эксперты считают, что велика вероятность отхода ВСУ на следующую линию обороны Уманское-Новопрокоповка. А это потеря примерно 20 квадратных километров территории.
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