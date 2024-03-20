Ветераны-подводники выступили против утилизации последней «Акулы» российского флота

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Ветераны-подводники выступили против утилизации последней «Акулы» российского флота

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула", выведенный из боевого состава флота и отправленный на утилизацию, необходимо сохранить. С такой инициативой выступили ветераны-подводники в ходе опроса, приуроченного к Дню подводника.

Ряд ветеранов подводного флота выступили против утилизации самой большой в мире подводной лодки. Заявляется, что Россия должна сохранить АПЛ "Дмитрий Донской" как качественный образец советского судостроения, которое недоступно никому в мире. При этом предложения звучат разные, от превращения данной субмарины в музей, до возвращения в боевой состав после проведенной модернизации.



АПЛ "Дмитрий Донской" нужно сохранить в качестве символа, стоящего на страже наших рубежей. Впрочем, пройди ТК-208 модернизацию, он мог бы и дальше нести военную службу

- заявил член совета "Офицеры России", академик военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко добавив, что американцы продолжают эксплуатировать субмарины проекта "Огайо", созданные в одно время с "Акулами".

О том, что "Дмитрия Донского" рано списывать в запас заявил и член президиума общероссийской организации "Офицеры России", экс-командир подводного крейсера "Томск" капитан первого ранга запаса Вячеслав Черноус. По его словам, хотя на местах и виднее, но он бы вариант с модернизацией последней "Акулы" под гиперзвуковые "Цирконы" все же рассмотрел. Поддержал его и ветеран-подводник Виктор Зима.

Напомним, что "Дмитрий Донской" был выведен из боевого состава флота в начале 2023 года и отправлен дожидаться утилизации. Причиной названы выработка активной зоны реактора и 40 лет службы. Перезарядка реактора признана нецелесообразной из-за высокой стоимости. В настоящее время АПЛ находится на территории военно-морской базы в Северодвинске вместе с еще двумя субмаринами данного проекта, которые фактически уже приросли к берегу, но все еще числятся в резерве. Сроки утилизации последней "Акулы" пока не определены.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" российского флота. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.
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    35 комментариев
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    1. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 07:27
      Проект, конечно грандиозный, но даже на превращение лодки в музей нужны не малые средства, а хотелось бы....
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +7
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Южноукраинец
        Проект, конечно грандиозный, но даже на превращение лодки в музей нужны не малые средства, а хотелось бы....

        "Что про...теряно ворохАми - не вернуть крохАми..."
        Так дед у меня говорил. На многие куда более бестолковые вещи деньги находятся, а на сохранение памяти - "экономически нецелесообразно"? Людям моего поколения оно не надо - мы и так помним и знаем. Это надо тем, кому сейчас 10 лет, кому через 30 лет будет 10.
        Мы выросли с символом - был у нас крейсер "Аврора". Мультфильмы снимали, на открытках рисовали, песню пели хором в школе... Что, какой символ есть сейчас? Разве достаточно, чтобы о его существовании знали только курсанты флотских училищ?
        Отколупнули бы кусочек малый от какого-нибудь "нацпроекта" - не обеднеем. На хорошее-то дело...
      2. штурм Ранг пользователя
        штурм
        +5
        Сегодня, 07:58
        Средств на переделку Акулы в музей подводного флота России нужно не больше чем на строительство какого нибудь храма, на них же деньги находят....
        Можно также объявить общероссийский сбор средств...
      3. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +2
        Сегодня, 08:13
        Проект, конечно грандиозный, но даже на превращение лодки в музей нужны не малые средства, а хотелось бы....

        На это не грех и потратиться. Потомки должны знать о достижениях СССР и гордиться ими. АПЛ "Дмитрий Донской" достойный символ мощи России. Есть чем гордиться
    2. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +6
      Сегодня, 07:27
      Могли бы и оставить в самом деле, как музей. Монументальнейший проект.
    3. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +7
      Сегодня, 07:40
      Не время сейчас резать корабли.
      Активная зона выработана, но ведь не холодная.
      Как стартовая площадка даже сейчас самое то.
      Разберемся с Украиной, тогда посмотрим, что делать.
      1. Галеон Ранг пользователя
        Галеон
        0
        Сегодня, 07:48
        Цитата: 75Сергей
        Как стартовая площадка даже сейчас самое то.

        Стартовая площадка для чего? Этих ракет нет на вооружении. Экипаж уже готовый ждёт на пирсе? Сменный экипаж находится на переподготовке?
        Эти лодки на флоте уже никто не знает! Тех людей из их экипажей уже нет в плавсоставе. Ну подумайте по хозяйски, прежде чем сказать..
        1. SEVERIN Ранг пользователя
          SEVERIN
          0
          Сегодня, 07:58
          А чем думали идя на поводу у матрасников? Создать такую мощь и закопать в землю? Разве это не есть бесхозяйственность? Зря вы так!
          1. Per se. Ранг пользователя
            Per se.
            0
            Сегодня, 08:12
            Цитата: SEVERIN
            А чем думали идя на поводу у матрасников?

            Матрасники в первую очередь и захотели у нас утилизировать эти лодки, не более старые, которые остались. То, что Р-39 у нас не производилась, странный отмаз, это твёрдотопливная ракета, у которой выше срок годности, был запас этих ракет, плюс из арсенала первых двух порезанных лодок. Наконец, диаметр шахт большой, не маленький, в который вполне можно было сделать вставки, хоть под "Булаву", хоть под другие ракеты. Америкосы на "Огайо" не поленились сделать под КР.
            Проект 941 предназначался для дежурства под полярной шапкой, лодка имеет прекрасную автономность и комфортность для экипажа.
      2. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 07:52
        Пример надо брать с американцев - они ни один самолет у себя не утилизируют - все хранят на всякий случай. А случаи бывают такие, что и с постаментов технику снимают и в бой.
        1. Sancho_SP Ранг пользователя
          Sancho_SP
          -1
          Сегодня, 07:56
          Плохо представлю, как законсервировать, а потом лет через 10-15 расконсервировать такую лодку, что бы это было дешевле хотя бы капитального ремонта.
    4. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +6
      Сегодня, 07:41
      Я думаю, что заинтересованные лица уже поделили прибыль от утилизации. Так, что корабль обречен. Не будет у нас памятника гениального труда народов СССР. Пигмеи не дадут.
    5. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      -3
      Сегодня, 07:42
      А "офицеры России" готовы взять в аренду этот корабль и сами содержать его?
      В условиях, когда потери флота имеют счет на миллиарды и десятки миллиардов, такой шаг выглядел бы как реальная забота о флоте, а не "потому что жалко".
      Жалко. Мне тоже жалко. Мой "Бурный" под разделку идет в этом году, не передать как жалко. Но я же стон не устраиваю.
      1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
        Вольноопределяющийся Марек
        -2
        Сегодня, 08:20
        Вот, именно так пигмеи и рассуждают.
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 08:27
        Андрей,согласен полностью.Начнём с того ,где поставить " Дмитрия Донского" ,чтобы экскурсии окупали его содержание? Может лучше " Ясень " или " Борей " построить на эти деньги.Чтобы не было так тоскливо,юмор от подплава СФ.
    6. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
      Ratmir_Ryazan
      +4
      Сегодня, 07:43
      Не надо Акулу возвращать в строй, это обойдется в огромные деньги на которые можно несколько Бореев построить. И так кучу денег потратили на бесполезные Арматы, Бумеранги, Курганцы, а воюем на технике 60-х годов. К тому же Акула огромная, по шумности явно уступает современным Бореям. Но сохранить как памятник-музей идея вполне жизненная.
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 08:25
        Я например специально бы съездил бы посмотреть на это грандиозное чудо техники. Хоть мне до любого порта несколько тысяч километров.
    7. УВБ Ранг пользователя
      УВБ
      +1
      Сегодня, 07:43
      Не понимаю, почему утилизировали или на приколе гораздо более новые лодки, а головная дольше всех прослужила. Если не вредительство, то как это назвать?
      1. Альберт Брехт Ранг пользователя
        Альберт Брехт
        +1
        Сегодня, 07:57
        Шахты порезали чтоб со спутника было видно? Логический ход мысли воспроизвести соответствующим рядом низя, ничего нового, и это мы переживем…
    8. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 07:47
      Проект 941 был попыткой на исходе СССР открыть новую эру в подводном флоте.
      Конечно, достижения - фантастические, но и издержки были громадные. И утилизация обойдётся в копеечку. Так что вопрос о дальнейшем использовании должен быть рассмотрен.
      Как боевая единица проект, конечно, уже устарел. Так что на мой взгляд у него два пути:
      - океанская самоходная платформа для космических запусков с экватора;
      - музей с симуляторами, демонстрирующими боевую работу РКПСН.
      Неплохо было бы и установку 406-мм орудия Б-37 на Ржевке сделать таким же музейным объектом.
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 08:39
        Кстати, океанская платформа могла бы обеспечить псевдомногоразовый запуск. Если оборудовать платформу соответствующим крановым оборудованием, то можно было бы подбирать отработавшие ступени с поверхности океана, при обеспечении их плавучести.
    9. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +4
      Сегодня, 07:48
      Действительно, тем кто душу вложил и полжизни отдал этой уникальной подлодке сейчас трудно смирится с тем, что её не станет. Но если не будет эффективного инженерного решения для её модернизации, то глупо ставить под удар и рисковать жизнями будущих экипажей.
      Если ветераны подводники хотят сохранить лодку, то имеет смысл собрать инициативную группу и разработать концепцию для её модернизации.
    10. Sancho_SP Ранг пользователя
      Sancho_SP
      +2
      Сегодня, 07:49
      Понимая эмоции, нужно все же включать логику. Единичные экземпляры в содержании дороже, а боеспособность их ниже. Ну музей то музей, вопрос отдельный.

      Для АПЛ наоборот нужна максимальная унификация. В идеале, хвост и нос вообще одинаковые для всех типов лодок, а центральная часть уже зависит от специализации.
    11. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +1
      Сегодня, 07:54
      Вполне разумное предложение. Поддерживаю и голосую за него.
      Надо сохранить в память о могуществе Советского флота.
    12. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 07:55
      просрали красную цивилизацию теперь церкви с мечетями строим и о полезности никаба спорим и почему кресты на плакатах убирают(((а еще выборы конечно же как их можно забыть((
    13. Кариб Ранг пользователя
      Кариб
      +3
      Сегодня, 07:56
      В музей превращать и Американцы и Китайцы поедут толпами смотреть на такое чудо техники. Единственно закрывать или убирать узлы с секретными технологиями. Какие из лодок возвращать, из каких делать музей пусть специалисты решают.
    14. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 07:58
      Хоспади, ну сделать как с "Авророй", включить в состав флота как "несамоходное стоечное судно". Водить экскурсии, туристы, кино снимать. Какие никакие деньги, а приносить будет. В Питере :)
      Или вон как ипонцы с "Микасой" сделали. Забетонировали на берегу.
    15. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 08:02
      Нынешние лучше построят ещё один ельцин-центр или чубайс-нано, чем озаботятся судьбой какой-то там подлодки, да ещё советской, напоминающей о страшных временах тоталитаризьма, когда не было ̶ц̶в̶е̶т̶о̶в̶о̶й̶ ̶д̶и̶ф̶ф̶е̶р̶е̶н̶ц̶и̶а̶ц̶и̶и̶ ̶ш̶т̶а̶н̶о̶в̶ разделения между богатыми и бедными, а советская власть не воровала, а работала на советский же народ. Тем более, на утилизации можно нехило так положить в свой карман.
    16. Сергей Хатылаев Ранг пользователя
      Сергей Хатылаев
      0
      Сегодня, 08:02
      Нам современного ой как не хватает...Да и "кризис платформ" никто не отменял.
    17. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      +1
      Сегодня, 08:07
      Американцы бережно хранят свои Айовы. В этом смысле нам есть чему поучиться у них.
    18. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:21
      Музей дело хорошее: пусть будет.
    19. Апис1962 Ранг пользователя
      Апис1962
      -1
      Сегодня, 08:21
      Вместо вбухивания бюджетных денег в остров фортов, заменить активную зону
    20. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:38
      Ветераны-подводники выступили против утилизации последней «Акулы» российского флота
      Теперь им осталось создать инициативную группу и объявить общероссийский сбор подписей в поддержку создания из этого корабля музея. Утилизировать такой корабль нельзя.
    21. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      0
      Сегодня, 08:38
      При этом предложения звучат разные, от превращения данной субмарины в музей, до возвращения в боевой состав после проведенной модернизации.

      Как боевая единица этот гигант не подойдёт. Слишком заметен и неповоротлив, требуется несколько вариантов для мест базирования, если основное место будет уничтожено. Как музей подводного флота - да, но ведь есть вариант использовать как научную платформу. Снять всё военное оборудование, поставить научное, вплоть до батискафа, уменьшить глубину погружения и отправить изучать океанические просторы покрытые льдами. feel
    22. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      0
      Сегодня, 08:45
      Её бы куда нибудь в Севастополь чтоль поставить музеем. Чтоб туристов привлекала. Вон в штатах линкоры стоят в качестве музеев.

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