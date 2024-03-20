Ветераны-подводники выступили против утилизации последней «Акулы» российского флота
Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула", выведенный из боевого состава флота и отправленный на утилизацию, необходимо сохранить. С такой инициативой выступили ветераны-подводники в ходе опроса, приуроченного к Дню подводника.
Ряд ветеранов подводного флота выступили против утилизации самой большой в мире подводной лодки. Заявляется, что Россия должна сохранить АПЛ "Дмитрий Донской" как качественный образец советского судостроения, которое недоступно никому в мире. При этом предложения звучат разные, от превращения данной субмарины в музей, до возвращения в боевой состав после проведенной модернизации.
- заявил член совета "Офицеры России", академик военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко добавив, что американцы продолжают эксплуатировать субмарины проекта "Огайо", созданные в одно время с "Акулами".
О том, что "Дмитрия Донского" рано списывать в запас заявил и член президиума общероссийской организации "Офицеры России", экс-командир подводного крейсера "Томск" капитан первого ранга запаса Вячеслав Черноус. По его словам, хотя на местах и виднее, но он бы вариант с модернизацией последней "Акулы" под гиперзвуковые "Цирконы" все же рассмотрел. Поддержал его и ветеран-подводник Виктор Зима.
Напомним, что "Дмитрий Донской" был выведен из боевого состава флота в начале 2023 года и отправлен дожидаться утилизации. Причиной названы выработка активной зоны реактора и 40 лет службы. Перезарядка реактора признана нецелесообразной из-за высокой стоимости. В настоящее время АПЛ находится на территории военно-морской базы в Северодвинске вместе с еще двумя субмаринами данного проекта, которые фактически уже приросли к берегу, но все еще числятся в резерве. Сроки утилизации последней "Акулы" пока не определены.
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" российского флота. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.
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