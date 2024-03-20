Партия маскировочных «костюмов-невидимок» передана бойцам спецподразделений в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО получили партию новейших маскировочных "костюмов-невидимок", скрывающих человека от оптических приборов в светлое и темное время суток. Об этом сообщает компания HiderX.
Бойцы спецподразделений получили новые костюмы, делающие человека невидимым для оптики в светлое время суток, а также в ИК-диапазоне в темное. Новая разработка компании обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что ломает и размывает силуэт. Костюм не сковывает движений военнослужащих, может применяться как в лесной местности, так и в городской застройке. При этом весит он всего 350 грамм и спокойно умещается в кармане в свернутом виде.
- приводит ТАСС слова представителя компании.
Отмечается, что новое изделие маскирует военнослужащих в светлое время суток гораздо эффективнее, чем имеющиеся аналоги, к тому же оно гораздо дешевле.
- добавили в компании.
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