Партия маскировочных «костюмов-невидимок» передана бойцам спецподразделений в зоне СВО

Мы передали новые изделия специальному подразделению, принимающему участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения. За счет новых материалов и усовершенствованной конструкции изделие позволяет осуществлять более широкий спектр задач. Костюм эффективно маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения

(...) У нашего изделия текстура под древесную кору, и, если человек подойдет к дереву, его будет просто не заметить из-за нового подхода к обработке материала и визуальной составляющей. Кроме того, в дневное время он будет гораздо менее заметен на определенных типах местности, включая урбанистические пейзажи