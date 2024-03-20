Партия маскировочных «костюмов-невидимок» передана бойцам спецподразделений в зоне СВО

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Партия маскировочных «костюмов-невидимок» передана бойцам спецподразделений в зоне СВО

Российские военные в зоне СВО получили партию новейших маскировочных "костюмов-невидимок", скрывающих человека от оптических приборов в светлое и темное время суток. Об этом сообщает компания HiderX.

Бойцы спецподразделений получили новые костюмы, делающие человека невидимым для оптики в светлое время суток, а также в ИК-диапазоне в темное. Новая разработка компании обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что ломает и размывает силуэт. Костюм не сковывает движений военнослужащих, может применяться как в лесной местности, так и в городской застройке. При этом весит он всего 350 грамм и спокойно умещается в кармане в свернутом виде.



Мы передали новые изделия специальному подразделению, принимающему участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения. За счет новых материалов и усовершенствованной конструкции изделие позволяет осуществлять более широкий спектр задач. Костюм эффективно маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения

- приводит ТАСС слова представителя компании.

Отмечается, что новое изделие маскирует военнослужащих в светлое время суток гораздо эффективнее, чем имеющиеся аналоги, к тому же оно гораздо дешевле.

(...) У нашего изделия текстура под древесную кору, и, если человек подойдет к дереву, его будет просто не заметить из-за нового подхода к обработке материала и визуальной составляющей. Кроме того, в дневное время он будет гораздо менее заметен на определенных типах местности, включая урбанистические пейзажи

- добавили в компании.

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    6 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:02
      Российские военные в зоне СВО получили партию новейших маскировочных "костюмов-невидимок", скрывающих человека от оптических приборов в светлое и темное время суток.

      "Скрывающих от оптических приборов" это хорошо и даже замечательно... А вот как бы ещё скрыться от тепловизоров, которые тоже применяются на каждом шагу и в том числе на БПЛА... ??? Было бы просто великолепно... А вот и оно... Костюм эффективно маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазонеrequest
      1. Факапыч Ранг пользователя
        Факапыч
        +1
        Сегодня, 08:04
        Об этом и написано - в ИК диапазоне!
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 08:07
          Спасибо за подсказку! Как то просмотрел... Подправил feel
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +1
            Сегодня, 08:38
            Цитата: Lev_Russia
            Спасибо за подсказку! Как то просмотрел... Подправил feel

            Когда костюм - новый, он хорошо работает. А как он будет работать, когда намокнет, испачкается в грязи? Не потеряет ли он свои качества незаметности в ИК-диапозоне?
        2. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 08:15
          Физику пока ещё никто обойти не смог. Максимум, что на данный момент могут, это обмануть на какое то время прибор наблюдения в который смотрит человек. Нету ещё такого материала, который будет поглощать выделяемое телом тепло и рассеивать его незаметно. Мне кажется, данные изделия будут для использования спецурой при узких задачах и более того, как мне кажется, дадут ложную уверенность в боевой обстановке, которая по итогу окажется роковой. Опять же, уже скоро и системы наблюдения у некоторых стран станут намного лучше и дроны станут автономными и с обманом будет труднее.
      2. Комментарий был удален.
    2. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 08:05
      маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения

      Еще бы вражеские дроны взглядом сбивать научились...
      А по делу, читал в ТГ отзывы спецов, народ в восторге, тем более что выгодно превосходит западные аналоги.

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