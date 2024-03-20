Это будет соучастием в конфликте: МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи Украине ракет ПВО

27
Это будет соучастием в конфликте: МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи Украине ракет ПВО

Если Япония начнет поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны, это будет оцениваться как соучастие в конфликте. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Жесткий.

Представитель российского дипломатического ведомства сообщил, что в декабре минувшего года японское правительство смягчило правила экспорта военной продукции. Это было сделано исключительно с одной целью – для передачи США тех боеприпасов, которые затем американское военное ведомство направило на Украину.



Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения - киевского режима

- подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель МИД России.

Ранее появилась информация, что Япония собирается передать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Но если такие боеприпасы попадут на Украину и окажутся в распоряжении ВСУ, Россия будет рассматривать Японию как одну из участниц конфликта. Последствия в этом случае будут неминуемыми, обещают в МИД РФ.

Сейчас украинский режим и его западные покровители изыскивают возможности для получения новых источников боеприпасов. В числе наиболее вероятных поставщиков рассматриваются Япония и Южная Корея. Каждая из этих восточноазиатских стран обладает большими запасами и боеприпасов, и вооружений.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    27 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +16
      Сегодня, 08:14
      Уже никто ничего не боится. Никаких красных линий
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +11
        Сегодня, 08:18
        Цитата: rasl_iz_pitera
        Уже никто ничего не боится. Никаких красных линий
        Проснулись... Блин...
        Уже кто только и что только не отдавал - и НИКТО не участник. А тут ВДРУГ Японию крайнюю нашли...
        Раньше линии-то красные надо было рисовать, кто участник конфликта, а кто нет... А сейчас поздно - фломастеры высохли.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 08:31
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: rasl_iz_pitera
          Уже никто ничего не боится. Никаких красных линий
          Проснулись... Блин...
          Уже кто только и что только не отдавал - и НИКТО не участник. А тут ВДРУГ Японию крайнюю нашли...
          Раньше линии-то красные надо было рисовать, кто участник конфликта, а кто нет... А сейчас поздно - фломастеры высохли.

          Согласен с вами. Японии такое предупреждение - до лампочки.
          А вот если бы предупредили, что в случае таких поставок отключат газ и нефть, то это другое дело. А ещё можно конфисковать японские активы на Сахалин-2.
          1. BABAY22 Ранг пользователя
            BABAY22
            0
            Сегодня, 08:45
            А готова ли Россия к новому витку?
            Apple и Google могут «по указанию США» отключить все свои смартфоны в России, ранее заявил депутат Антон Горелкин. В Роскачестве подтвердили такую техническую возможность

            С утра на работу проспали, потому что телефон окирпичился, ни позвонить, ни узнать, ни оплатить, ни работать...
            Это мы еще про Windows не касаемся.
            Готовы ли мы все оказаться в 90-х по уровню развития. Это ведь не посты грозные писать в адрес супостата на супостатской же технике. Это будет суровая реальность.
            1. paul3390 Ранг пользователя
              paul3390
              0
              Сегодня, 08:49
              Apple и Google могут «по указанию США» отключить все свои смартфоны

              Именно поэтому - надо ставить кастомные прошивки. Жизнь без Гугла - вполне себе возможна. За редкими исключениями - например Почта России требует непременно наличия гугловского фреймворка на смарте. И никакие заглушки её переубедить не сумели. Видимо - в рамках компании по отвязке от западных сервисов...
            2. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              0
              Сегодня, 08:52
              Цитата: BABAY22
              А готова ли Россия к новому витку?
              Apple и Google могут «по указанию США» отключить все свои смартфоны в России, ранее заявил депутат Антон Горелкин. В Роскачестве подтвердили такую техническую возможность

              С утра на работу проспали, потому что телефон окирпичился, ни позвонить, ни узнать, ни оплатить, ни работать...
              Это мы еще про Windows не касаемся.
              Готовы ли мы все оказаться в 90-х по уровню развития. Это ведь не посты грозные писать в адрес супостата на супостатской же технике. Это будет суровая реальность.

              Согласен с вами. Со смартфонами полная засада. А вот Windows — совсем не проблема. Я работаю в ФГБУ. У нас с лета прошлого года Люнекс. А вместо Майкрософт Офис у нас Либра.
              Смартфон у меня Хуавей. Вполне возможно, что его не получится отключить с Запада.
              Но для независимой страны нужно своё программное обеспечение. good
        2. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 08:32
          Цитата: Zoldat_A
          Проснулись... Блин...
          Уже кто только и что только не отдавал - и НИКТО не участник.

          Так МИД ничего больше сделать не может, request у него только одно оружие (без сарказма) - озабоченно предупредить, пригрозить последствиями, нота, демарш, жесткое представление, протест, отозвать посла из страны для консультаций, и крайняя мера-это отсыл посла навсегда из страны, где он работает.
        3. alebdun2000 Ранг пользователя
          alebdun2000
          0
          Сегодня, 08:38
          Разница огромная , Япония не член НАТО, за неё не впишутся. И за счёт того что КНДР рядом, большой козырь в руках у россии, можно ядерное оружие предоставить, технологии, подписать союзнечиские соглашения по предоставлению помощи в случае войны, можно подорвать ядерный заряд (посейдон испытать)в нейтральных водах японии и накрыть их цунами . Вариантов куча. А так как Ю.Корея рядом и трясётся от страха, то японии надо думать что и их подставит
        4. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 08:52
          Да, наших линий никто не боится, зато боятся американских - армения блокирует карты мир, "суверенная" турция подвесила тему газового хаба и второй АЭС, "суверенный" китай топчется в сторонке в двусмысленной позе. А кремль весело пляшет на граблях пустых угроз, будто не замечая происходящего. Главное непонятно, что может/могло бы заставить их прийти в себя и взглянуть на вещи под новым углом.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -4
        Сегодня, 08:20
        А зачем для японцев ещё какие то линии чертить...??? Просто однажды, что вполне возможно, станет этот остров как после аварии АЭС Факусима1, но только полностью радиоактивным и непригодным для жизни... И куда они побегут??? Так что пока мы просто предупреждаем, а уж они пусть думают... Стоит боятся или нет...??? am
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:17
      Да уже столько этих участников конфликта, а воз и ныне там!!!!!!! am
    3. arhitroll Ранг пользователя
      arhitroll
      +1
      Сегодня, 08:18
      Новый термин в международной политике - соучастие, пишется слитно без мягкого знака красным маркером...
    4. AnAAsd Ранг пользователя
      AnAAsd
      +6
      Сегодня, 08:18
      Клали они на нас! Никаких ответов нет и не будет.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +4
        Сегодня, 08:25
        Да, у патриотов подгорит. Вы вот какого ответа то хотите? Военного? Ну никто из за поставок оружия вна Украину не начнёт атомную войну. Экономического? РФ стала как США? Которые могут не в ущерб себе и за счёт вассалов надавить экономически.
        1. владимир 290 Ранг пользователя
          владимир 290
          0
          Сегодня, 08:46
          И при чем тут патриоты. Просто люди плохо знакомы с историей и не помнят наши войска и летчиков, оружие, советников во Вьетнаме, Корее, Египте, Китае. Не "знают" кто поставлял оружие в Афганистан, когда там наши войска стояли. Можно вспомнить столетия русско-турецких войн, когда англичане и французы ( периодически являясь даже вроде как нашими союзниками) вооружали турков и направляли советников и "отпускников" , и что из-за этого начинались войны? Тем более тут видимо ядерную некоторые хотят получить. Это обычная практика и так было всегда. Надеюсь, что будут определенные меры и не обязательно военные, а в меру сил и возможностей.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:20
      Неожиданно у Ким Чен Ына может возникнуть прогресс в ракетостроении!? bully
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 08:23
        И что? Ким не шмаляет по соседям, артой, ракетами, дронами, которые физически наносят ущерб и убивают людей. Требуйте ядрёного удара по Токио.
    6. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +6
      Сегодня, 08:22
      Да всем плевать уже на ваши заявления. Как болванчики какие-то третий год одни и те же же мантры повторяют налево и направо.
    7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 08:24
      Ну, предупредили. А, дальше- что? После предупреждения, надо сделать "сообщение", что КНДР немедленно будет передано соответствующее вооружение и технологии.
    8. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 08:26
      Все эти пустые заявления "представителей" нашего "Министерства Озабоченностей" уже просто раздражают.
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +1
        Сегодня, 08:36
        А еще у нас есть постоянно возбуждающийся орган.- СК:) Отличное сочетание:)
    9. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 08:27

      исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Жесткий.
      Очень серьёзная видимо должность у этого чиновника из МИДа. В Японии наверное уже паника после его заявления. laughing
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:27
      Россия будет рассматривать Японию как одну из участниц конфликта
      Давно пора рассматривать все страны поставляющие оружие и б/п киеву, как участников конфликта, причем прямых. Их оружие убивает наших бойцов и гражданское население, разрушает инфраструктуру, а мы все пытаемся предупреждать и вразумлять тех кто даже не скрывает, что стремится к победе над Россией.
    11. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +2
      Сегодня, 08:31
      Еще один соучастник. Что делать с ним будем? Предлагаю как следует отругать.
    12. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      +2
      Сегодня, 08:31
      Дак уже весь мир знает, что за переступание наших красных линий - НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
      Вот не надо было пантоваться своими красными маркерами.. Сейчас расхлёбывайте!
    13. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +2
      Сегодня, 08:34
      И что же мы сделаем? Начнем красную линию рисовать? Или откроем 1-й тихоокеанский фронт?
      Или опять СК возбуждать будем?
      Весна уже пришла. Представители МИДа могут начинать искать ежей и тренироваться:)))
    14. Cartograf Ранг пользователя
      Cartograf
      +1
      Сегодня, 08:52
      Ну вот и всё. Сейчас японцы от страха мирный договор заключат и даже откажутся от притязаний на острова. Вот как сильно у нас могут пугать

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»