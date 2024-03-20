Это будет соучастием в конфликте: МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи Украине ракет ПВО
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Если Япония начнет поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны, это будет оцениваться как соучастие в конфликте. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Жесткий.
Представитель российского дипломатического ведомства сообщил, что в декабре минувшего года японское правительство смягчило правила экспорта военной продукции. Это было сделано исключительно с одной целью – для передачи США тех боеприпасов, которые затем американское военное ведомство направило на Украину.
Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения - киевского режима
- подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель МИД России.
Ранее появилась информация, что Япония собирается передать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Но если такие боеприпасы попадут на Украину и окажутся в распоряжении ВСУ, Россия будет рассматривать Японию как одну из участниц конфликта. Последствия в этом случае будут неминуемыми, обещают в МИД РФ.
Сейчас украинский режим и его западные покровители изыскивают возможности для получения новых источников боеприпасов. В числе наиболее вероятных поставщиков рассматриваются Япония и Южная Корея. Каждая из этих восточноазиатских стран обладает большими запасами и боеприпасов, и вооружений.
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