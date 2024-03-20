Дуда: Россия быстрыми темпами восстанавливает свой военный потенциал, готовясь «напасть» на НАТО
Запад продолжает запугивать сам себя, рассказывая о "скором нападении" России. Заявления выдаются как под копирку, меняются только сроки "вторжения". По-видимому, методички европейским политикам Госдеп США выдал одинаковые. Вот и президент Польши Анджей Дуда тоже отметился заявлением такого порядка.
Польский лидер считает, что Россия очень быстро восстанавливает свой военный потенциал, поэтому у Европы нет никаких "трех-пяти" лет для подготовки к вероятному "вторжению" российской армии. Дуда дает совсем другие сроки, по его мнению, уже в 2026 году нужно ждать "нападения" России. При этом он ссылается на некий доклад немецкой разведки.
- заявляет польский президент.
Стоит отметить, что все заявления о "нападении" России направлены только на увеличение военных расходов странами НАТО, что подтверждают и слова Дуды. Он признает, что именно угроза со стороны России должна повлиять на увеличение необходимого порога расходов стран НАТО на оборону с 2 до 3% от ВВП. Поэтому странам альянса нужно срочно готовиться к "вторжению", которое непременно произойдет, потому что Путин переводит экономику России на военные рельсы.
- добавил польский лидер.
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