Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах

С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), который сможет напасть на НАТО

Запад продолжает запугивать сам себя, рассказывая о "скором нападении" России. Заявления выдаются как под копирку, меняются только сроки "вторжения". По-видимому, методички европейским политикам Госдеп США выдал одинаковые. Вот и президент Польши Анджей Дуда тоже отметился заявлением такого порядка.Польский лидер считает, что Россия очень быстро восстанавливает свой военный потенциал, поэтому у Европы нет никаких "трех-пяти" лет для подготовки к вероятному "вторжению" российской армии. Дуда дает совсем другие сроки, по его мнению, уже в 2026 году нужно ждать "нападения" России. При этом он ссылается на некий доклад немецкой разведки.- заявляет польский президент.Стоит отметить, что все заявления о "нападении" России направлены только на увеличение военных расходов странами НАТО, что подтверждают и слова Дуды. Он признает, что именно угроза со стороны России должна повлиять на увеличение необходимого порога расходов стран НАТО на оборону с 2 до 3% от ВВП. Поэтому странам альянса нужно срочно готовиться к "вторжению", которое непременно произойдет, потому что Путин переводит экономику России на военные рельсы.- добавил польский лидер.