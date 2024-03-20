Дуда: Россия быстрыми темпами восстанавливает свой военный потенциал, готовясь «напасть» на НАТО

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Дуда: Россия быстрыми темпами восстанавливает свой военный потенциал, готовясь «напасть» на НАТО

Запад продолжает запугивать сам себя, рассказывая о "скором нападении" России. Заявления выдаются как под копирку, меняются только сроки "вторжения". По-видимому, методички европейским политикам Госдеп США выдал одинаковые. Вот и президент Польши Анджей Дуда тоже отметился заявлением такого порядка.

Польский лидер считает, что Россия очень быстро восстанавливает свой военный потенциал, поэтому у Европы нет никаких "трех-пяти" лет для подготовки к вероятному "вторжению" российской армии. Дуда дает совсем другие сроки, по его мнению, уже в 2026 году нужно ждать "нападения" России. При этом он ссылается на некий доклад немецкой разведки.



Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах

- заявляет польский президент.

Стоит отметить, что все заявления о "нападении" России направлены только на увеличение военных расходов странами НАТО, что подтверждают и слова Дуды. Он признает, что именно угроза со стороны России должна повлиять на увеличение необходимого порога расходов стран НАТО на оборону с 2 до 3% от ВВП. Поэтому странам альянса нужно срочно готовиться к "вторжению", которое непременно произойдет, потому что Путин переводит экономику России на военные рельсы.

С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), который сможет напасть на НАТО

- добавил польский лидер.
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    14 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:38
      «Россия быстрыми темпами восстанавливает свой военный потенциал, готовясь "напасть" на НАТО» —


      — НАТО уже давно "напало" на Россию ...
      1. Тралл Ранг пользователя
        Тралл
        0
        Сегодня, 08:47
        Дуде не о судьбе НАТО думать надо, а о четвертом разделе Польши
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 08:49
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        НАТО уже давно "напало" на Россию ...

        Ещё при ГМС...
        Дуда: Россия быстрыми темпами восстанавливает свой военный потенциал, готовясь «напасть» на НАТО

        Сложилось впечатление, что вы изойдёте на «гумус» ДО ТОГО, КАК...
        Европейский гумус для американской почвы...он облагораживает...
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:39
      Готовят оправдание для того чтобы самим первым напасть....
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -2
        Сегодня, 08:44
        Ну так бей первым как посоны во дворе чё. Один раз уже сработало же, вон как удачно, что дальше так не поступать?! Разведка само собой если надо доложит точно.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:46
        Доклад немецких экспертов недавно видел не только Дуда: весь мир слышал обсуждение немецких генералов о нападении на РФ, Крымский мост.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 08:39
      Дуда, снова продудел что-то там про НАТО... Скажи, Дуда, а зачем нападать нам надо...??? Не ответил ничего этот плохой Дуда... В общем, слушать я его никогда не буду!!! И вам не советую... laughing
      1. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        +1
        Сегодня, 08:51
        Я думаю, что этот дуда видимо прочитал комментарии на ВО wink , тут многие возмущаются отсутствием военного ответа на действия западных стран, в том числе и польши и в первую очередь с применением как минимум тактического ЯО.
    4. rusich Ранг пользователя
      rusich
      0
      Сегодня, 08:44
      Тебе же адиоту ясно ответили. Россия нападать не будет. Просто пшекия исчезнет через 10 минут после агрессии
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        0
        Сегодня, 08:47
        На нас нападать они тоже не будут, как и мы на них. А вот залезть вна могут вполне. И что тогда? По факту получится, что на нас никто не нападал,
        а столкновения будут только на территории третьего государства, т.е. Украины. И с чего бы в таком случае Польше или ещё каким нибудь французам исчезать? В доктрине применения яо таких вариантов нет.
    5. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      +1
      Сегодня, 08:45
      А кто на кого напал, не является официальным доказательством агрессии.
      Первый удар может быть спровоцированным.

      Агрессор определяется своими целями. Цели России объявлены, цели Украины тоже объявлены : уничтожение России и русских в первую очередь.

      Как говорил Никита Хрущев :"Цели ясны, задачи определены. "
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:46
      Дуда: Россия быстрыми темпами восстанавливает свой военный потенциал, готовясь «напасть» на НАТО
      . Просто врет, потому что ему так НАДО.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:46
      будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах
      Когда в голове каша, а сам пропитан русофобией, то остается изо дня в день повторять мантру, которая когда-то имела успех и была принята на Западе на ура. Польша вооружаясь залезла в кредиты по уши, а это необходимо как-то оправдывать. От поляков не отстают прибалты и другая европейская шушера.
    8. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 08:46
      Дуда даёт совсем другие сроки, по его мнению, уже в 2026 году нужно ждать нападения России.

      Ну это уже по методичке самого Гитлера, а не Госдепа. Превентивная война с целью защиты Европы. А перед этим в 1812 г. аналогичная попытка заставить соблюдать санкции и исповедовать европейские ценности.
      Значит у них война намечена на следующий год. И строительство баз и терминалов подтверждает сроки.

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