Франция увеличила импорт сжиженного газа из России до максимальных значений с ноября 2022 года

42
Франция увеличила импорт сжиженного газа из России до максимальных значений с ноября 2022 года

Показатели экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию к январю 2024 года вышли на максимальный уровень за последние 14 месяцев. Такие данные приводит Евростат. Объем экспорта только в январе текущего года оценивался в 293 миллиона евро.

Таким образом, с ноября 2022 года показатели экспорта СПГ из России во Францию остаются крупнейшими в денежном выражении. В декабре 2023 года объем экспорта оценивался в 244 миллиона евро. В течение месяца показатели выросли почти на 50 миллионов евро.



Помимо Франции, закупки российского сжиженного природного газа в январе 2024 года были увеличены и Испанией. В данном случае был приобретен СПГ на сумму в 274 миллиона евро. Этот показатель в 1,7 раза выше, чем показатели декабря 2023 года. Испания также поставила рекорд за 12 месяцев по объемам приобретения СПГ.

Другие европейские страны тоже не собираются отказываться от российского сжиженного природного газа. Среди покупателей – и такие государства как Литва или Эстония, которые демонстрируют наиболее недружественные по отношению к нашей стране позиции. В общей сложности странами Евросоюза только в январе 2024 года был приобретен у Российской Федерации сжиженный природный газ на общую сумму в 684,3 миллиона евро.

Интерес к российскому СПГ понятен – он обходится дешевле, чем американский. Так что, санкции – санкциями, политика – политикой, но когда речь заходит о финансово-экономических интересах, самые лютые противники нашего государства готовы платить за наш СПГ – и это на фоне украинского конфликта.
  • Wikipedia / Maciej Margas
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +12
    Сегодня, 08:56
    Франция увеличила импорт сжиженного газа из России до максимальных значений с ноября 2022 года

    Да за торговлю с поставщиками оружия против русских, против России, убивать НАДО!!!
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      -2
      Сегодня, 09:17
      Это что такое? Призыв к мятежу? wassat
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +6
        Сегодня, 09:21
        Цитата: al3x
        Это что такое? Призыв к мятежу?

        Это мысли вслух и призывы к разуму:
        Да здравствует разум, да сгинет маразм!
      2. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +7
        Сегодня, 09:51
        Вот объясните мне -возможно ли было бы, чтобы Сталин в 1942 поставлял бы нефть и руду Германии? Нет! А к примеру Испании Франко или Франции/Виши/? -Тоже нет! А как бы отнесся Сталин к тем, кто призывал бы сохранить энергетику и логистику Германии? Так почему мы до сих пор снабжаем дешевыми энергоресурсами наших врагов, которые с их помощью клепают снаряды, ракеты, оружие непосредственно стреляющее в наших солдат? Почему мы бережем энергетику и логистику Украины, позволяющую работать их ВПК и подвозить военные грузы и горючее для военной техники (сделанное из нашей же нефти)?
    2. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      +14
      Сегодня, 09:18
      Кто-нибудь может себе представить, чтобы СССР в 1941-1945 годах торговал с Рейхом и его сателлитами? А мы не только СПГ гоним врагам, но и трубопроводный газ шлем через Украину! Это, наверное, чтобы у "партнеров" рентабельность производства снарядов и ракет не падала. Что мы им еще шлем? Титан? Обогащенный уран? Вот теперь наши парни на ЛБС точно узнают, за что они воюют. Ау, гарант, ради этого всё и затевалось, да?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +7
        Сегодня, 09:25
        Цитата: astepanov
        Что мы им еще шлем?
        Да много чего шлем. Товарищ Сталин там, наверное, в гробу вертится от своих наследников
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          -3
          Сегодня, 10:12
          Товарищ Сталин там, наверное, в гробу вертится от своих наследников
          ...а зачем ему вертеься там в гробу...товарищ Сталин исправно платил после Фултона мзду за ленд-лиз золотом и серебром..после создания нате, участнику этой самой нате франции поставлялись углеводороды в огромных количествах , которое растекалось по всем странам нате...а далее веселее было...так что не надо скулежа....за поставленный из РФ углеводород коллективная империя лжи платит звонкой монетой, и это окупает не только СВО, а и контингент в Сирии, и наращивание оборотов в ВПК...денга не пахнет ...да и наращивание закупок западом наших углеводородов указывает на то что гендерам ВВП засадил по самые гланды
    3. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +9
      Сегодня, 09:21
      Так на ВО таких субъектов немало... И оправдывают - типа, это же валюта, пополнение бюджета и т.д. Скорбные умом людишки sad
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +2
        Сегодня, 09:57
        Сперва проворонили 500 лярдов этой валюты, заблокированные в ИХ банках, а теперь пытаемся опять её заработать на крови наших солдат....
    4. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 11:08
      Интересно, а Путин в курсе этой торговли? Он дал добро на неё? Так кого Вы призываете убивать?
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 11:15
        Цитата: Кот Александрович
        Так кого Вы призываете убивать?


        Вот и спросите у Путина, знает он или, как всегда, не в курсе...Сам-то он разумеется не торгует. Там всё «злые» бояре, которые без его ведома...
        Цитата: Кот Александрович
        Так кого Вы призываете убивать?

        Тех, кто Родиной торгует, и провокаторов, задающих провокационные вопросы.
  2. dnestr74 Ранг пользователя
    dnestr74
    +7
    Сегодня, 08:58
    Полный сюрр.. Мы продаем газ, они делает ракеты для украины и убивают наших, мы на их деньги делаем танки и прочее, мочим украинцев.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 09:02
      Да, это проблема. Сидит такой патриот, читает новости и не знает за что топить. То ли за тотальную отмену торговли с теми кто даёт оружие которым убивают его родственников, то ли за ядрёный удар по соседям. Душа просит ответа и какого то простого объяснения, правды ядрёна кочерыжка!
    2. Себенза
      Себенза
      +5
      Сегодня, 09:12
      И дабы продлить их агонии дни.С титаном,нефтью...Лесом идут корабли.
    3. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      +2
      Сегодня, 11:10
      Пока властью рулят "эффективные менеджеры" на побегушках у олигархов, то они будут продавать ресурсы всем, кто платит деньги, вместо того чтобы развивать производство и использовать эти ресурсы внутри страны. Они ведь этого не умеют, зачем напрягаться, если на экспорте можно заработать больше и быстрее, тем более что никто не запрещает.
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +8
    Сегодня, 08:58
    Вот вам и капитализм .Все декларируемые цели - просто мысли для СМИ .Я так понимаю если сейчас накроет экономический кризис ,то не снимая санкций ,евро фирмы ,тихо потянутся в Россию
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:02
      Цитата: APASUS
      Вот вам и капитализм .Все декларируемые цели - просто мысли для СМИ .Я так понимаю если сейчас накроет экономический кризис ,то не снимая санкций ,евро фирмы ,тихо потянутся в Россию

      А может прикрутить?
      Пускай Францию Макрон газом снабжает. Жрёт горох побольше.
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        -3
        Сегодня, 09:05
        Цитата: Бородач
        А может прикрутить?
        Пускай Францию Макрон газом снабжает. Жрёт горох побольше.

        Газ все равно продавать надо. Просто надо пользоваться моментом . Должны быть условия . Мы вам газ ,а в замен вы ...........на примет ,ту же оптику
        1. Woroshilow Ранг пользователя
          Woroshilow
          +5
          Сегодня, 09:27
          Самый интересный вопрос , а чем они нам платят за поставки, долларами и евро? Так вроде мы не можем проводить финансовые операции в этих волютах? санкции там, рестрикции, SWIFT отключили, или я чего то не понимаю.
          1. APASUS Ранг пользователя
            APASUS
            0
            Сегодня, 09:31
            Цитата: Woroshilow
            Самый интересный вопрос , а чем они нам платят за поставки, долларами и евро? Так вроде мы не можем проводить финансовые операции в этих волютах? санкции там, рестрикции, SWIFT отключили, или я чего то не понимаю.

            Платят они скорее всего в евро. Операции с валютой нам не запретили .Просто отключили от SWIFT определенное количество банков. Газпромбанк на пример ,прекрасно работает с долларами и евро.Система переводов работает ,мир не замкнулся только на SWIFT
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +2
          Сегодня, 09:31
          Цитата: APASUS
          Газ все равно продавать надо. Просто надо пользоваться моментом . Должны быть условия

          А может лучше все села в России газифицировать? Хотя бы 50/50 государство - Газпром?
          1. APASUS Ранг пользователя
            APASUS
            0
            Сегодня, 09:33
            Цитата: Егоза
            А может лучше все села в России газифицировать? Хотя бы 50/50 государство - Газпром?

            Не может газифицировать ,а надо газифицировать. А как они там думают ,одному Богу известно.Газпром контора еще та
        3. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +2
          Сегодня, 10:12
          О чем Вы? Какая оптика? Вся продукция двойного и оборонного назначения запрещена к поставке в Россию -они в отличие от нас не путают прибыль с войной! А купить у врага энергоресурсы по дешевке, чтобы с их помощью наклепать снарядов и ракет против этого врага -это уже проявление интеллекта Запада /или нашего слабоумия, если мы на это ведёмся.../!
          1. APASUS Ранг пользователя
            APASUS
            0
            Сегодня, 10:16
            Цитата: Peter1First
            О чем Вы? Какая оптика? Вся продукция двойного и оборонного назначения запрещена к поставке в Россию -они в отличие от нас не путают прибыль с войной!

            НО топить то можно соломой ,мусором ,дровами ,углем. А для химический промышленности как раз кизяки пойдут ,как сырье
            Вот по этому и предложил ,что все должно быть на паритетных началах .Мы вам уступаем ,а вы нам
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:59
    «Франция увеличила импорт сжиженного газа из России до максимальных значений» —

    — Ну так готовятся "ввести войска на Украину для противодействия агрессии России"...
  5. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    0
    Сегодня, 09:07
    А есть реальные цифры поставок газа на рынке? У кого доля увеличилась, у кого уменьшилась?
    1. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +2
      Сегодня, 09:18
      Думаю нет. Потому что российским по происхождению СПГ - вовсе не обязательно торгуют российские же поставщики. Запросто его лягушатникам может поставлять какой-нибудь "Дядюшка Хо и племянники Инкорпорейтед" из Сингапура..
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 09:26
        Не, я про страны и газодобычу как таковую.
    2. Woroshilow Ранг пользователя
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 09:29
      Тут без реальных цифр понятно доля Американских поставщиков в Европе увеличилась, наша уменьшилась.
  6. Борис Сергеев Ранг пользователя
    Борис Сергеев
    +7
    Сегодня, 09:19
    Эстония и Латвия объявили Россию "спонсором терроризма" и беспринципно покупают российский газ, а высокоморальная Россия газ продает, утеревшись от плевка в лицо.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 09:27
      Потому, что за ней правда!
    2. Woroshilow Ранг пользователя
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 09:35
      Потому что не бесплатно.
      1. Борис Сергеев Ранг пользователя
        Борис Сергеев
        +3
        Сегодня, 09:38
        Проституция, знаете ли, тоже не бесплатно.
        1. Woroshilow Ранг пользователя
          Woroshilow
          -1
          Сегодня, 09:41
          Древнейшая профессия в мире, и до сих пор актуальна на рынке труда.
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:21
    Макрон в пику России грозится ввести войска на украину и при этом увеличивает импорт российского СПГ, странно. Понятно, что на СПГ российская сторона зарабатывает, но тут возникают внутренние противоречия - врагу продаем энергоресурсы.
  8. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 09:25
    Франция собирается отправлять на войну с Россией своих солдат, а Россия продает ей свой газ?
    Оксюморон!
    "Если нельзя, но очень хочется, то можно"?
    Приличных слов нет, а за неприличные - в лучшем случае бан, а в худшем ст. 280.3 УК РФ.
  9. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    0
    Сегодня, 09:37
    Вы главное не забывайте, когда будете праздновать через три месяца
  10. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 09:51
    Ну, вот как это назвать простым русским языком? Без дипломатических изысков?
    1. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 09:55
      Проблемы холопов -барина не заботят.
  11. Thumbs Ранг пользователя
    Thumbs
    +1
    Сегодня, 09:54
    Ничего святого! Нужно делать бабки. Деньги не пахнут.
  12. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 10:10
    А в это время пропагандисты нас уверяют, что мы воюем не с Украиной, а со странами НАТО. Типичная буржуазная войнушка - тут воюем, тут торгуем.
  13. Jacques Sekavar Ранг пользователя
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 11:32
    “Франция увеличила импорт сжиженного газа из России до максимальных значений с ноября 2022 года”

    Ведь так франция не снабжает Украину оружием и против РФ не воюет, а ежели РФ снабжает сырьём врагов во время войны, то чем франция то хуже?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»