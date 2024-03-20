Показатели экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию к январю 2024 года вышли на максимальный уровень за последние 14 месяцев. Такие данные приводит Евростат. Объем экспорта только в январе текущего года оценивался в 293 миллиона евро.Таким образом, с ноября 2022 года показатели экспорта СПГ из России во Францию остаются крупнейшими в денежном выражении. В декабре 2023 года объем экспорта оценивался в 244 миллиона евро. В течение месяца показатели выросли почти на 50 миллионов евро.Помимо Франции, закупки российского сжиженного природного газа в январе 2024 года были увеличены и Испанией. В данном случае был приобретен СПГ на сумму в 274 миллиона евро. Этот показатель в 1,7 раза выше, чем показатели декабря 2023 года. Испания также поставила рекорд за 12 месяцев по объемам приобретения СПГ.Другие европейские страны тоже не собираются отказываться от российского сжиженного природного газа. Среди покупателей – и такие государства как Литва или Эстония, которые демонстрируют наиболее недружественные по отношению к нашей стране позиции. В общей сложности странами Евросоюза только в январе 2024 года был приобретен у Российской Федерации сжиженный природный газ на общую сумму в 684,3 миллиона евро.Интерес к российскому СПГ понятен – он обходится дешевле, чем американский. Так что, санкции – санкциями, политика – политикой, но когда речь заходит о финансово-экономических интересах, самые лютые противники нашего государства готовы платить за наш СПГ – и это на фоне украинского конфликта.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»