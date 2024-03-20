Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»

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Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»

Атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического сектора России вынуждают пересмотреть планы защиты таких предприятий, значительно усилив противовоздушную оборону. На данный момент Минэнерго рассматривает различные варианты прикрытия объектов ТЭК. Об этом заявил директор департамента развития газовой отрасли министерства Артем Верхов на круглом столе в Совете Федерации.

Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, по которым старается бить Киев, стоит остро. На данный момент рассматриваются несколько вариантов защиты НПЗ, в том числе прикрытие зенитными ракетнно-пушечными комплексами "Панцирь", доказавшими свою эффективность в борьбе с беспилотниками в ходе СВО. В этом вопросе Минэнерго сотрудничает с Росгвардией, которая будет помогать в борьбе с дронами.



Это вопрос безопасности и он, конечно, обсуждается, есть законодательная инициатива наших коллег (...) Работа по безопасности ведется, в том числе по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа "Панциря"

- заявил представитель Минэнерго.

Обсуждая тему ударов по НПЗ Верхов отметил, что даже в случае успешной атаки украинских дронов, оборудование позволяет минимизировать потери. Кроме того, всегда возможно перенаправить потоки топлива, поэтому на проведении СВО это никак не отразится.
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    37 комментариев
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    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +8
      Сегодня, 09:02
      Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»

      Минэнерго, шевелись быстрее, иначе укродроны проработают вас.
      1. dnestr74 Ранг пользователя
        dnestr74
        +8
        Сегодня, 09:06
        Где Минэнерго возьмёт Панцири и расчеты? Это ЧОП ЗРК будет что ли?
        Надо формировать новые подразделения, если в рамках МО, не думаю, что сейчас у нас зенитчики без работы.
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +6
          Сегодня, 09:12
          панцири передадут росгвардии
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +2
            Сегодня, 09:18
            Минэнерго, шевелись быстрее, иначе укродроны проработают вас.

            Так и зашевелились потому что уже вовсю прорабатывают... То там горит, то тут горит... Пока у них (у чиновников МинЭнерго) под задницей не загорелось они были сплошное спокойствие... am
            1. topol717 Ранг пользователя
              topol717
              +1
              Сегодня, 11:37
              Цитата: Lev_Russia
              Так и зашевелились потому что уже вовсю прорабатывают... То там горит, то тут горит

              Они могут только сетки поставить, или сетки на колонны больше МинЭнерго ничего сделать не сможет. Эту проблема надо решать через разруху в кУеве.
          2. topol717 Ранг пользователя
            topol717
            0
            Сегодня, 11:34
            Цитата: Nastia Makarova
            панцири передадут росгвардии

            А где росгвардия возьмет экипажи? к этим панцирям?
            По заявлению МО сегодня было сбито 4 БПЛА атаковавших Саратов. Именно сбито в дали от объектов. Все обломки упали без нанесения ущерба.
          3. shikin Ранг пользователя
            shikin
            0
            Сегодня, 11:40
            Вместе с экипажами - снимут с ЛБС? Прикрывать, конечно, надо, но вряд ли на линии фронта есть лишние Панцири. Так что, скорее всего, их будет очень немного поначалу на охране НПЗ.
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 09:13
          Цитата: dnestr74
          Где Минэнерго возьмёт Панцири и расчеты? Это ЧОП ЗРК будет что ли?
          Надо формировать новые подразделения, если в рамках МО, не думаю, что сейчас у нас зенитчики без работы.

          А Минэнерго не может сделать заявление, что из-за атак Украины на российские НПЗ, министерство запрещает поставки нефти и газа на Украину?
          Украинцы очень обрадуются, когда из-за Зеленского у них дома перестанут работать газовые плиты.
          1. Netl Ранг пользователя
            Netl
            +2
            Сегодня, 09:50
            Цитата: Бородач
            когда из-за Зеленского у них дома перестанут работать газовые плиты

            Не перестанут. Немного газа идет через Украину транзитом. А для потребителей они используют свою добычу, плюс импорт из Европы. Тем более их потребление резко упало после начала СВО.

            Тут больше помогла бы работа Гераней против газо и нефтепроводов на западе Украины. Но почему-то этого не происходит. sad
            1. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              -2
              Сегодня, 10:00
              Цитата: Netl
              Цитата: Бородач
              когда из-за Зеленского у них дома перестанут работать газовые плиты

              Не перестанут. Немного газа идет через Украину транзитом. А для потребителей они используют свою добычу, плюс импорт из Европы. Тем более их потребление резко упало после начала СВО.

              Тут больше помогла бы работа Гераней против газо и нефтепроводов на западе Украины. Но почему-то этого не происходит. sad

              Речь как раз и идет о так называемом транзите. Вся восточная и центральная Украина питается исключительно РОССИЙСКИМ ГАЗОМ. Невозможно по одной и той же трубе качать газ в двух противоположных направлениях. Так называемый реверсивный газ существует только на бумаге. Для того, чтобы доставить газ в Харьков из Польши необходимо перестроить все газонасосные станции. Для этого нужны оборудование и деньги. У Украины много денег? Вы представляете себе миллионный по населению Харьков , из которого ведутся обстрелы Белгорода, без газа? И объяснить харьковчанам, что они без газа из-за Зелеского? Радиосвязь вполне позволяет осуществлять трансляцию на Харьков. Представляете себе харьковчан готовящих себе пищу во дворах домов на кострах? Тут им уже не до скачек будет. Будут рожать дрова и воду. good
              1. Netl Ранг пользователя
                Netl
                -2
                Сегодня, 10:07
                Цитата: Бородач
                Невозможно по одной и той же трубе качать газ в двух противоположных направлениях

                Ну будут качать в одном направлении с запада на восток. Для этого не нужно больших затрат.

                объяснить харьковчанам, что они без газа из-за Зелескогого

                Сейчас уже объяснять бесполезно. Пока там нацисты у власти и у них в руках тотальная пропаганда, все подобные усилия будут ни о чем. sad
                1. Бородач Ранг пользователя
                  Бородач
                  +1
                  Сегодня, 10:14
                  Чтобы качать с Запада на Восток, нужно иметь газ на Западе. За прокачку нашего газа через территорию Украины, мы расплачиваемся ГАЗОМ. Нет прокачки - нет газа. Чтобы купить газ на Западе нужны деньги. Денег - нет, но они ещё держатся. Для перестройки украинской гтс нужно много денег. Она и так на ладан дышит: высокий износ, технологии 70-80 годов, трубы старые.
                  1. Netl Ранг пользователя
                    Netl
                    +1
                    Сегодня, 10:24
                    Цитата: Бородач
                    Чтобы качать с Запада на Восток, нужно иметь газ на Западе

                    А он есть. И Польша и Германия уже понастроили терминалов регазификации для приема сжиженного газа. А насчет денег, примерно 50 стран-доноров регулярно дают Украине денег. Не только на военные цели, но и на закупку газа могут использоваться.

                    А относительно перестройки ГТС, напоминаю, что на Украине резко упало потребление газа, поэтому и на текущих мощностях они еще протянут. А для простого изменения направления по работающей инфраструктуре, больших затрат не требуется.
            2. topol717 Ранг пользователя
              topol717
              0
              Сегодня, 11:38
              Цитата: Netl
              Тут больше помогла бы работа Гераней против газо и нефтепроводов на западе Украины. Но почему-то этого не происходит.
              Потому что там уже ничего не осталось. 90% всего топлива Ур-на импортирует.
          2. Бледар Ранг пользователя
            Бледар
            0
            Сегодня, 11:32
            министерство запрещает поставки нефти и газа на Украину?

            так они этого и добиваются.
        3. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          -5
          Сегодня, 09:19
          Сказано же:
          Минэнерго сотрудничает с Росгвардией, которая будет помогать в борьбе с дронами.

          Росгвардейцы вооружены резиновыми палками, которые должны летать гораздо лучше пресловутых банок с огурцами...
        4. Комментарий был удален.
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 09:08
        Кроме того, всегда возможно перенаправить потоки топлива, поэтому на проведении СВО это никак не отразится.

        А на цены топлива для гражданского населения ?
    2. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +6
      Сегодня, 09:04
      Ну давайте ещё весь свой бюрократический аппарат подключите, чтобы растянуть удовольствие от обсуждений и заседаний.
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 09:13
        Обязательно подключат, чтобы обсудить намерения обсудить намерения. Сто лет назад появилось определение прозаседавшиеся...
    3. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
      rasl_iz_pitera
      +2
      Сегодня, 09:10
      НПЗ защитят. Так они на другую структуру переонитруются.. Все не перекроешь
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 09:14
      В этом вопросе Минэнерго сотрудничает с Росгвардией, которая будет помогать в борьбе с дронами.
      Где "РосГвардия" найдет столько "Панцирей", что бы прикрыть НПЗ в зонах досягаемости? Заберет их у армии?
      1. vadimtt Ранг пользователя
        vadimtt
        +2
        Сегодня, 09:19
        Там крупных чуть более десятка НПЗ и еще немного за 20 мелких. Найдут Панцири, не так уж и много надо. Плюс бойцы с ручными дронобойками от мелочи и пассивка в виде сетей.
      2. akropin Ранг пользователя
        akropin
        +1
        Сегодня, 09:44
        Дело не в железе, а в расчетах, потребность в которых на ЛБС более чем велика.
    5. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Сегодня, 09:17
      Проще 100 панцирей вдоль границы поставить, чем каждый обьект прикрыть
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 09:23
        Цитата: Я свой
        Проще 100 панцирей вдоль границы поставить, чем каждый обьект прикрыть
        Надо с операторами дронов бороться, а не сшибать из по одному
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 11:41
          Цитата: Голландец Михель
          Надо с операторами дронов бороться, а не сшибать из по одному

          У этих дронов нет операторов. Задали координаты конечной точки и он сам полетел.
    6. Комментарий был удален.
    7. Комментарий был удален.
    8. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 09:20
      Нужно комплексное решение для стратегических объектов. Помимо панцирей (причём на подходе), компл РЭБ (на объекте и на подходе) - мобильные отряды росгвардии и теробороны с ПЗРК и пулемётами+прожекторы и тепловиз приборы. Так же прикрытие возможных путей подхода (русла рек, лощины - где бпла могут уходить ниже радиогоризонта) в радиусе сотни км. Желательны аэростаты наблюдения (с РЛС и оптикой) расбросанные по центральной России. Деньги пусть на это выделяют нефтянники и газовые олигархи-в их же интересах.
    9. Ярослав-45
      Ярослав-45
      -4
      Сегодня, 09:21
      Да, инфографика не радует
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +1
        Сегодня, 09:46
        Ваша хохлографика зайдёт только отбитым кастрюлям. Действительности не соответствует.
      2. berlaga2005 Ранг пользователя
        berlaga2005
        0
        Сегодня, 10:51
        Только на двух НПЗ задели что-то серьёзное, но заводы по прежнему работают по части номенклатуры. Остальные НПЗ совсем не останавливали работу.
    10. shm_kv Ранг пользователя
      shm_kv
      +2
      Сегодня, 09:29
      Да неужели? Первые попытки атаковать НПЗ были полтора года назад. Слов нет.
    11. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 09:32
      Минэнерго рассматривает различные варианты

      Рассматривать, особенно по схемам "откатов" чиновники могут "до морковкиных заговен". Надо не рассматривать, а ставить вокруг НПЗ средства ПВО. Не только "Панцыри", но и морально устаревшие для фронта "Шилки", Тунгуски" и другую технику с баз хранения.
    12. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 09:32
      только прорабатывают?!!!
      а раньше нии?
    13. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:33
      Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, по которым старается бить Киев, стоит остро.
      . Повторять, что вопрос это "стоит/стал", даже не вчера... смысла нет.
      Надо ликвидировать угрозу, любыми доступными способами.
      Как это сделать???
      А нет одного, самого надёжного способа... вернее способ есть, вот только реализовать его... скажем так, очень не просто.
    14. akropin Ранг пользователя
      akropin
      0
      Сегодня, 09:44
      Сугубо мое мнение, что это должен быть не Панцирь, а что-то типа самонаводящейся автоматической турели без расчета.
      1. berlaga2005 Ранг пользователя
        berlaga2005
        0
        Сегодня, 10:59
        Мне кажется более эффективным будет постановка паро-дымовых завес, глушилка сигналов спутников, отключение ночного освещения и маркировочных огней (системы ЗОМ).
    15. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +3
      Сегодня, 09:45
      Меня умиляет скорость принятия решений. То Шойгу ПОРУЧАЕТ!!! проработать меры борьбы с дронами. ВСУ уже минимум год как атакуют дронами, а он только изволил почесаться и пнуть подчиненных. Корабли УЖЕ должны ходить ощетинившиеся пулеметными турелями как линкоры ВМВ. А у нас пока моряки с калашами и РПК на перевес отбиваются.
      Ну с НПЗ побыстрее реагируют. Все таки уважаемые люди бабло теряют.
      Может стоит работать НА ОПЕРЕЖЕНИЕ. А не ждать когда долбанет?
      А впрочем чего это я. У нас вся политика как как у раба. Пока царь пнуть не соизволит - не нефига делать не будем. До этого будем сидеть себе тихонечко.Хотя и после пинка не сильно отреагируем Линии там всякие рисовать будем. И озабоченно возбуждаться.

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