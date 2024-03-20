В парламенте Германии не исключили, что отправка военных НАТО на Украину приведёт к краху альянса

16
В парламенте Германии не исключили, что отправка военных НАТО на Украину приведёт к краху альянса

Разговоры о допустимости отбавки на Украину военных Североатлантического альянса, которые в последнее время звучат из уст довольно высокопоставленных европейских политиков, вызвали справедливое негодование у некоторых депутатов немецкого Бундестага.

В частности, за разъяснениями по этому поводу к правительству Германии обратилась депутат Бундестага Севим Дагделен. Она просит свое правительство дать оценку призывам, звучащим из некоторых европейских стран, о возможной отправке на Украину войск НАТО. По словам Дагделен, воплощение подобных планов в жизнь может привести к краху блок НАТО.



Как федеральное правительство оценивает то, что союзники по НАТО Франция, Польша, Литва и Латвия не исключают отправки своих войск на Украину … на фоне того, что такое развертывание может спровоцировать падение альянса?

- отмечается в запросе немецкого депутата федеральному правительству.

Дагделен является членом партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт»), лидер которой, собственно Сара Вагенкнехт, ранее призвала власти Германии искать дипломатические пути решения украинского конфликта вместо отбавки туда вооружений.

Напомним, что начало последним разговорам об отправке натовских военных на Украину положил французский президент Эммануэль Макрон. Правда, глава эстонского кабмина, объявленная ранее МВД РФ в розыск, заявила, что Макрона якобы не так поняли из-за "путаницы в англоязычных терминах".
  • Официальный сайт НАТО
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +2
    Сегодня, 09:11
    Шмольца поставят на горох, а бабутницу в угол?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:14
      отправка военных НАТО на Украину приведёт к краху альянса

      Ну наконец то и немцы начали говорить что-то адекватное... Неужто что-то дошло или это в рамках плюрализма... Чтоб таурусы не давать...???
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 09:20
        Lev_Russia
        (Лев)
        0
        Сегодня, 09:14
        Новый
        отправка военных НАТО на Украину приведёт к краху альянса

        Ну наконец то и немцы начали говорить что-то адекватное... Неужто что-то дошло или это в рамках плюрализма... Чтоб таурусы не давать...???
        Ну, эти были всегда более-менее лояльны к России.

        Дагделен является членом партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт»),
    2. Венд Ранг пользователя
      Венд
      0
      Сегодня, 09:59
      Это приведёт не только к краху НАТО, это обрушит всю привычную политическую систему запада. США надеяться, что новая большая война поможет им обнулить свои долги и снова продолжить грабить. Но с крахом НАТО и коллективного запада рухнет и США.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 09:12
    «Отправка военных НАТО на Украину приведёт к краху альянса» —

    — Ради такого результата,можно и отправить - погибнуть ...
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:13
    В парламенте Германии не исключили, что отправка военных НАТО на Украину приведёт к краху альянса

    Вчера в одной передаче сказали, что сегодня всё меньше и меньше азовцев и наёмников попадают (живыми) в плен...
    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:29
      сегодня всё меньше и меньше азовцев и наёмников попадают (живыми) в плен...
      Заканчиваются или по "законам военного времени"?

      По поводу запроса в Бундестаге. С учетом того, что депутат член партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт»), то такой запрос не удивителен. Сама Сара Вагенкнехт не раз выступала с резкой критикой Шольца и его кабинета состоящего из "зеленых".
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 09:42
        Цитата: rotmistr60
        Заканчиваются или по "законам военного времени"?

        Вроде негласной договорённости - «этих в плен не брать!»
    2. Илья22558 Ранг пользователя
      Илья22558
      0
      Сегодня, 10:43
      Я не думаю, что их (наемников и азовцев) обмен, на непонятных людей, вызвал большое воодушевление в войсках.
  4. Patrubock Ранг пользователя
    Patrubock
    +3
    Сегодня, 09:14
    Севим Дагделен, судя по имени, турчанка. А Сара Вагенкнехт полуиранка. У них здравости побольше, чем у немцев
  5. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
    rasl_iz_pitera
    +3
    Сегодня, 09:20
    Развал НАТО будет только после крупного проигрыша и никак иначе. Когда российские воска будут в Берлине и Париже и Лондоне. Когда на стене Таура будет написано развалинами Лондона удовлетворен
  6. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 09:20
    Так или не так перевели Мимикрона, не имеет уже значения для нас и других стран.
    Слово не воробей - вылетело не поймали.
    Всё так поняли как надо, карты размещения войск телевидение Франции показывает.
    А крах и развал альянса НАТО весь мир ждёт, так всем остальным будет легче жить.
    Бог всё видит и люди в мире видят.
    НАТО это военный, агрессивный союз сатанистов мира.
    И его ликвидацию всем миром и Россией
    и другими странами только ускорим.
    Мир на грани, он хрупок и его нужно спасти в очередной раз
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:30
    Опасные "игры" затеяли... можно предположить, что наглосаксы, но там и в гейропах долбанутых хватает.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 09:37
      Есть немного. Мне тоже интересно как будет по итогу. К примеру, там же популярна точка зрения, что Кремль не начнёт атомную войну если войска наты просто где то встанут вна Украине. Ну вот скажем по границе с Белоруссией, чтобы оттуда ушли всушники. Просто придут постоять размахивая белым флагом :) Вот очень интересно как будет.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:42
        Такое впечатление, что говорилня в гейропах, в НАТО шке, затянется на долго и они не успеют/не смогут перейти от слов к делу.
        Другое дело, если кто то в "инициативном" порядке попробует влезть в конфликт, более активным образом...
        Вот тогда события могут пойти по... предсказуемому/не предсказуемому сценарию.
  8. rs777 Ранг пользователя
    rs777
    0
    Сегодня, 09:45
    «Союз Сары Вагенкнехт» - глас вопиющего в пустыне.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»