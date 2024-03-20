Как федеральное правительство оценивает то, что союзники по НАТО Франция, Польша, Литва и Латвия не исключают отправки своих войск на Украину … на фоне того, что такое развертывание может спровоцировать падение альянса?

Разговоры о допустимости отбавки на Украину военных Североатлантического альянса, которые в последнее время звучат из уст довольно высокопоставленных европейских политиков, вызвали справедливое негодование у некоторых депутатов немецкого Бундестага.В частности, за разъяснениями по этому поводу к правительству Германии обратилась депутат Бундестага Севим Дагделен. Она просит свое правительство дать оценку призывам, звучащим из некоторых европейских стран, о возможной отправке на Украину войск НАТО. По словам Дагделен, воплощение подобных планов в жизнь может привести к краху блок НАТО.- отмечается в запросе немецкого депутата федеральному правительству.Дагделен является членом партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт»), лидер которой, собственно Сара Вагенкнехт, ранее призвала власти Германии искать дипломатические пути решения украинского конфликта вместо отбавки туда вооружений.Напомним, что начало последним разговорам об отправке натовских военных на Украину положил французский президент Эммануэль Макрон. Правда, глава эстонского кабмина, объявленная ранее МВД РФ в розыск, заявила, что Макрона якобы не так поняли из-за "путаницы в англоязычных терминах".