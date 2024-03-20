Российские военные сняли видео внутри подбитого танка Abrams

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Российские военные сняли видео внутри подбитого танка Abrams

В селе Бердычи под Авдеевкой российские военные сняли видео внутри подбитого американского танка Abrams, ранее принадлежавшего ВСУ. Данную боевую задачу выполнили разведчики-саперы группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший».

Кадры, снятые бойцами-спецназовцами, опубликовало агентство РИА Новости.

Командование поручило им осмотреть боевую машину, а также собрать технику и оборудование, которое могло находиться внутри нее и представлять интерес для российских производителей вооружения.

Задача была осмотреть его на предмет – цел ли он, сгорел, не сгорел

- рассказывал впоследствии журналистам «Леший».

Сложность задания заключалась в том, что неподалеку от танка шел стрелковый бой, также работала артиллерия, а сверху за ним могли наблюдать дроны противника. Вражеские позиции находились совсем рядом, поэтому подобраться к «Абрамсу» было нелегко.


Как отметили бойцы, задачу отбуксировать танк к себе не ставило ни российское командование, ни украинское. Дело в том, что любая бронированная техника, которая к нему приблизилась бы с любой стороны, была бы тут же уничтожена.

Им смысла нет, лишние потери были бы у них

- пояснил «Изай».

Данная боевая машина была подбита в начале марта военнослужащими группировки «Центр» при помощи FPV-дрона «Упырь».


M1 Abrams считается одним из самых тяжелых из танков, стоящих на вооружении стран мира. Он весит более 62 тонн и оснащен гладкоствольной пушкой калибра 120 мм.

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    20 комментариев
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    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +7
      Сегодня, 09:28
      Ничего, отгоним ворога мал-мал, сами заберем, леопёрд же забрали, и абрашка до кучи в зверинец пойдет.
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +7
      Сегодня, 09:28
      Не выгорел ,значит имеет цену .Там больше всего интересены СОУ ,связь ,материалы изготовления. По сути его выставить надо в Патриоте ,пропаганду никто не отменял
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 09:33
        Цитата: APASUS
        По сути его выставить надо в Патриоте ,пропаганду никто не отменял
        В статье ничего не сказано - там запахов внутри посторонних не было? Прежде чем в "Патриоте" его выставлять, отмывать изнутри не придётся? lol
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          0
          Сегодня, 09:34
          Цитата: Zoldat_A
          Прежде чем в "Патриоте" его выставлять, отмывать изнутри не придётся?

          Там в очередь будут стоять отмывать это .Пачками и тачками сдаются
        2. AKuzenka Ранг пользователя
          AKuzenka
          -1
          Сегодня, 10:05
          В статье ничего не сказано - там запахов внутри посторонних не было?
          Амеры, скорее всего, предусмотрели и этот вариант развития событий. Наверняка укомплектовали машину памперсами. Правда вопрос, не разворовали ли комплектацию?!
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 10:46
            Цитата: AKuzenka
            В статье ничего не сказано - там запахов внутри посторонних не было?
            Амеры, скорее всего, предусмотрели и этот вариант развития событий. Наверняка укомплектовали машину памперсами. Правда вопрос, не разворовали ли комплектацию?!

            Да уж... Броню сняли, а памперсы положили? Тонкий американский троллинг... good
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 10:12
        Не выгорел ,значит имеет цену .

        Ну теперь его всуки точно сожгут чтобы не достался нам.
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          -1
          Сегодня, 10:18
          Цитата: частное лицо
          Ну теперь его всуки точно сожгут чтобы не достался нам.

          Думаю такие материалы выходят с опозданием .Танк уже где надо .Потому как выдача инфы врагу, карается законом
    3. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      +2
      Сегодня, 09:35
      По виду - рухлядь 80-х годов. Откуда-нибудь с базы хранения.
      1. Woroshilow Ранг пользователя
        Woroshilow
        +2
        Сегодня, 09:47
        Это танки и есть с 80-х, модификация M1A1, были на балансе КМП США, потом на базы хранения, эти танки актуальны были во время "Бури в пустыне" так Американцы еще их раздербанили перед передачей Украм, сняли штатные радиостанцию, СУО, даже покет бронирования лобовой перелопатили.
    4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      -3
      Сегодня, 09:37
      лихо "упырь" весь наружный обвес снёс...ну чё там макарон, свои леклерки будет гнать в нау.....парни по моему в раж вошли....добыча трофеев натовских сверхсовременных стала уже как игра
      1. Woroshilow Ранг пользователя
        Woroshilow
        +1
        Сегодня, 09:49
        Гусянка порвана, всё таки сперва подорвался на мине, потом уже дроном ударили.
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          -2
          Сегодня, 09:53
          Гусянка порвана, всё таки сперва подорвался на мине, потом уже дроном ударили.
          ...ну в видио бойцы сказали по ходу ...сначала дроном обездвижили, танек и экипаж, потом всё остальное ...да и какое это имеет значение....главное итог
    5. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +4
      Сегодня, 09:37
      пока не можем вытянуть - приберечь..закрыть люки, чтобы дроны укров не скинули чего, отгонять диверсантов
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 09:42
      Тама полторы тонны меди и других благородных металлов, хахло такое не отдаст.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        -2
        Сегодня, 09:49
        Тама полторы тонны меди и других благородных металлов, хахло такое не отдаст.
        ...уже отдали...медь -шмедь...тама 62 тонны метала , помножим на 17 рублёв...лям на чермете + отстрелочные мульта 5...нехило так бойцы разово заработали
    7. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +2
      Сегодня, 09:45
      Молодцы, ребята.И те ,кто уничтожил танк и те,кто снимал.
    8. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 10:11
      крыша толщиной как 200 литровая бочка железная...этот пепелац можно короче Ланцетом поражать.
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:18
      Куда делись танковые люки с Абрашки? recourse
      1. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        +1
        Сегодня, 10:31
        там одного люка не хватает - по снятому материалу, остальные - на месте

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