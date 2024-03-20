Российские военные сняли видео внутри подбитого танка Abrams
В селе Бердычи под Авдеевкой российские военные сняли видео внутри подбитого американского танка Abrams, ранее принадлежавшего ВСУ. Данную боевую задачу выполнили разведчики-саперы группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший».
Кадры, снятые бойцами-спецназовцами, опубликовало агентство РИА Новости.
Командование поручило им осмотреть боевую машину, а также собрать технику и оборудование, которое могло находиться внутри нее и представлять интерес для российских производителей вооружения.
- рассказывал впоследствии журналистам «Леший».
Сложность задания заключалась в том, что неподалеку от танка шел стрелковый бой, также работала артиллерия, а сверху за ним могли наблюдать дроны противника. Вражеские позиции находились совсем рядом, поэтому подобраться к «Абрамсу» было нелегко.
Как отметили бойцы, задачу отбуксировать танк к себе не ставило ни российское командование, ни украинское. Дело в том, что любая бронированная техника, которая к нему приблизилась бы с любой стороны, была бы тут же уничтожена.
- пояснил «Изай».
Данная боевая машина была подбита в начале марта военнослужащими группировки «Центр» при помощи FPV-дрона «Упырь».
M1 Abrams считается одним из самых тяжелых из танков, стоящих на вооружении стран мира. Он весит более 62 тонн и оснащен гладкоствольной пушкой калибра 120 мм.
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