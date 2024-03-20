Создание «натовского вала» по правому берегу Днепра на Украине потребует задействовать не менее 50 тысяч военнослужащих

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Создание «натовского вала» по правому берегу Днепра на Украине потребует задействовать не менее 50 тысяч военнослужащих

Западные телеканалы всерьёз обсуждают то, как им разместить свой военный контингент на Украине. Рассматриваются два варианта. Вариант номер один: выстроить «натовский вал» по правому берегу Днепра от Киева через Днепропетровск (Днепр) до российских Запорожья и Херсона, оккупированных ВСУ. Вариант номер два: застолбить за собой западные регионы Украины, включая Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую и Волынскую области. При этом французских отставников в полковничьих званиях непременно тянет в Одессу.

Если рассматривать первый вариант, то можно прийти к выводу, что для полного контроля над тем, что обычно называют «правобережной Украиной» странам НАТО понадобятся полноценные дивизии, а то и армейские корпуса. Если допустить, что на один километр НАТО собирается поставить хотя бы один взвод своих солдат (20-30 человек), то на 2,5 тысячи км Днепра, производя нехитрые расчёты, получаем – 50-75 тысяч военнослужащих. То есть, как минимум 1-1,5 армейских корпуса. Ну или почти все боеготовые военнослужащие стран Североатлантического военного блока, которые привлечены на данный момент к проводимым натовцами масштабным учениям в Европе, в том числе у границ России.



Но и при продолжении интенсивных боевых действий обычными вооружениями даже этого количество натовских солдат и офицеров на Украине едва ли хватит на полгода. И что дальше? Макрон и прибалты объявят мобилизацию в своих странах, чтобы воевать за заокеанские интересы? Судя по всему, если Вашингтон надавит, то и объявят, правда, тогда французам призывного (мобилизационного) возраста придётся переплывать Тису (зачёркнуто) Средиземное море в обратном трендовому направлении.
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    33 комментария
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    1. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 09:29
      Создание «натовского вала» по правому берегу Днепра на Украине
      может привести к строительству новой Берлинской стены.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 09:51
        Цитата: Gomunkul
        может привести к строительству новой Берлинской стены.

        Причём силами того же альянса с бригадой особо рьяных русофобов из числа управленцев.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 09:53
        Вариант номер один: выстроить «натовский вал» по правому берегу Днепра от Киева

        Был уже когда-то и "Восточный вал" и "Альпийский вал"... Нет таких "валов", которые не преодолел бы русский солдат... soldier
    2. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +4
      Сегодня, 09:35
      " ..... Схватил я в потемках березу возле корня, взялся за тонкий конец, а толстым всех в воду загнал и своих и чужих. Когда ж я их там сортировать буду". М. Евдокимов
      Под "своими" стоит подразумевать недобратьев, под "чужими" понятно и так, за "воды" предпочтительно Ла-Манш.
      1. Приходимец_СЭМ Ранг пользователя
        Приходимец_СЭМ
        0
        Сегодня, 11:28
        день добрый!
        помниться мне,была такая загадка:"может ли киевлянин, живущий на правом берегу днепра, быть похороненным на левом берегу",видать, натовцы опытным путем хотят проверять,воздвигнуть вал нерукотворный и в нем же схорониться, не перепрыгнет вал тот зверь не перелетит и птица
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 09:37
      Это только планы.Не думаю что НАТО решится на прямой конфликт. Это может оказаться очень большой проблемой
      1. LAlexAlex Ранг пользователя
        LAlexAlex
        +3
        Сегодня, 10:04
        Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню…


        Традиция у них такая, и действительно раз в сто лет это приводит к проблемам для всех
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          0
          Сегодня, 10:20
          Цитата: LAlexAlex
          Традиция у них такая, и действительно раз в сто лет это приводит к проблемам для всех

          Проблемы не те .Просто следующая война, будет с палками и копьями
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 09:37
      Создание «натовского вала» по правому берегу Днепра на Украине потребует задействовать не менее 50 тысяч военнослужащих
      . Не бывает таких "валов, линий, рубеже, крепостей" которые нельзя разрушить/преодолеть и т. д.
    5. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:40
      Вариант номер два: застолбить за собой западные регионы Украины, включая Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую и Волынскую области.

      Вот-вот. Все как мольфар Нечай предсказывал. И дальше пусть не сунутся. Пусть там "стену" возводят. Я - ЗА! laughing
    6. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +4
      Сегодня, 09:41
      Поставить то они поставят...а с их территории в нас будут лететь боеприпасы?
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:45
        Ну по идее таков план как мне кажется. Где то вна Украине просто миролюбиво стоят некие европейские вооруженные силы, вокруг ни одного всушника, само собой без статуса наты, а из за них будут лететь ракеты и прочая. Война же не объявлена, статус украинцы им сделают, ну стоят и стоят на законных основаниях. Не стрелять же по ним в самом деле, без юридической подоплёки, как любит наш президент.
        1. Fluoride11 Ранг пользователя
          Fluoride11
          +1
          Сегодня, 10:32
          Ну уже был прецедент когда мы французских "специалистов" отправили в Харькове к бандере (или кто у них там) экспрессом. Поэтому будь они хоть в Львове или Одессе, скрыть 50 тысяч человек очень сложно, надеюсь заселят по гостиницам этих ребят, а мы по ним ракетами жахнем. Не в первый раз уже.
      2. Эльдорадо Ранг пользователя
        Эльдорадо
        0
        Сегодня, 10:07
        Но это уже не будет Украиной, а значит частью стран НАТО. Польшей и ещё кем то.
        А со стороны стран НАТО, обстреливать не посмеют.
        1. KAV Ранг пользователя
          KAV
          0
          Сегодня, 11:25
          Цитата: Эльдорадо
          Но это уже не будет Украиной, а значит частью стран НАТО. Польшей и ещё кем то.
          А на каком основании? Может они там еще референдум провести успеют? Вряд ли.
    7. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      +4
      Сегодня, 09:43
      Эти кретины давно не получали по морде. Приедут - получат, утрутся и уберутся обратно, в европку.
      У французов, видимо, реально крупные потери и для них нужно хоть какое-то обоснование. Хотят списать на вводе войск на украину.
    8. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 09:44
      Западные телеканалы всерьёз обсуждают то, как им разместить свой военный контингент на Украине.
      "телеканалы" это одно. Им за этот треп деньги платят.а вот готовы ли сами, те же лягушатники, воевать с нами, вопрос. Одно дело где то в бункере сидеть, и управлять по связи, другое дело с винтовкой бегать в атаки.
    9. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 09:45
      Запад введёт войска на территории Украины и встанет гарнизонами. Тут вопрос введёт запад войска только на территории западной Украины или
      и на территории восточных, южных областей. Официально вступать в б/действия против нашей Армии не будет. Хватит ли "смелости" ударить по ним? Очень сомневаюсь. Пока народные милиции ДНР и ЛНР не были в составе ВС России, можно было списать удары на них. Красная краска и озабоченности здесь не помогут.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 09:47
        Для начала, мне кажется, кто то кому то должен объявить войну. Или хотя бы вооруженный нейтралитет.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +4
          Сегодня, 09:55
          Цитата: Копчёный
          Для начала, мне кажется, кто то кому то должен объявить войну. Или хотя бы вооруженный нейтралитет.

          Для начала новый президент России должен либо начать, либо кончить.
          А война давно идёт, только её всё ещё называю СВО.
      2. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 10:05
        Гражданин минусуюший, а подумать слабо? Подразделения войск НАТО зайдут на территории Украины по приглашению "законной власти" Украины, которую кстати признает и Россия. Я вот и спрашиваю, хватит ли "смелости" ударить по ним, когда они официально б/действия вести против Армии России не будут? Это уже будет далеко не СВО. Сейчас же не хватает "смелости" сбивать самолёты и беспилотники стран НАТО наводящие ракеты по Крыму, нашим кораблям.... С чего это вдруг здесь появится "смелость"?
    10. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 09:47
      50 000 натовцев не хватит даже на два месяца.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 09:50
        "Застолбить" территории вполне хватит, ещё и останется.
        1. Курганец-45 Ранг пользователя
          Курганец-45
          0
          Сегодня, 10:31
          прям со столбами и пойдут, а мы смотреть будем любоваться? Нет! Они будут наказаны за свою агрессию, и не только на территории украины.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            0
            Сегодня, 10:34
            Мне бы вашу уверенность.
    11. 1 z1 Ранг пользователя
      1 z1
      +2
      Сегодня, 09:51
      Есть ещё один вариант почему внезапно заговорили о вводе лягушатников. СВО начало выходить за какие-то допустимые для запада рамки и решили размещением своих вояк очертить границы неприкосновенного. Германия сразу слилась - типа мы и так больше всех бабла вложили, поэтому выбор первооткрывателей пал на иностранный легион. Тем более он сейчас без дела простаивает. А там если по лягушатникам бить не начнут, то и остальные подтянуться.
    12. vladcub Ранг пользователя
      vladcub
      +1
      Сегодня, 09:52
      Байден на это готов, но респупубликанцы, из вредности, будут :"палки в колеса совать"
      Макрон, слегка скоректировал свою риторику. Его коллегам по НАТО, не очень хочется встревать в конфликт.
      Ни Вован, ни адекватные политики запада, не хотят ТМВ. Вот, Макрон и "придерживает лошадей"
    13. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 09:53
      Я думаю, что было бы логичным , если бы НАТО создало свой вал по границе НАТО. Пока- так. А, далее- посмотрим.
      1. Звонарев Ранг пользователя
        Звонарев
        -1
        Сегодня, 10:29
        Тут тоже есть над чем подумать - по новой границе НАТО или по старой, так сказать, исторической?
    14. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +1
      Сегодня, 09:53
      Западный мир сатанизма и трансгендеров тронулся окончательно????!!!
      Последний довод королей???!!!
      Решили мировой порядок старый и дряхлый удержать????
      Счас орут из-за каждого угла, по всем СМИ.
      Осатанели совсем в конец.
      Хотя-бы здравые то остались там????
      Или только Сара Вагенкнехт???
    15. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +2
      Сегодня, 10:00
      Вполне. Как вариант, войска ООН и корейский сценарий... Тут тебе и санитарная зона и демилитаризованная smile Замороженный конфликт на десятилетия и новый план "Маршалла" для Украины. Профит...
    16. Звонарев Ранг пользователя
      Звонарев
      0
      Сегодня, 10:22
      Откуда взялись 2,5 тыс км? Или натовцы в Белоруссию и Россию тоже планируют влезть? Что-то про это не слыхать...пока...
    17. gribanow.c Ранг пользователя
      gribanow.c
      0
      Сегодня, 11:06
      Отрежем от снабжения, окружим

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