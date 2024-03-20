Создание «натовского вала» по правому берегу Днепра на Украине потребует задействовать не менее 50 тысяч военнослужащих
Западные телеканалы всерьёз обсуждают то, как им разместить свой военный контингент на Украине. Рассматриваются два варианта. Вариант номер один: выстроить «натовский вал» по правому берегу Днепра от Киева через Днепропетровск (Днепр) до российских Запорожья и Херсона, оккупированных ВСУ. Вариант номер два: застолбить за собой западные регионы Украины, включая Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую и Волынскую области. При этом французских отставников в полковничьих званиях непременно тянет в Одессу.
Если рассматривать первый вариант, то можно прийти к выводу, что для полного контроля над тем, что обычно называют «правобережной Украиной» странам НАТО понадобятся полноценные дивизии, а то и армейские корпуса. Если допустить, что на один километр НАТО собирается поставить хотя бы один взвод своих солдат (20-30 человек), то на 2,5 тысячи км Днепра, производя нехитрые расчёты, получаем – 50-75 тысяч военнослужащих. То есть, как минимум 1-1,5 армейских корпуса. Ну или почти все боеготовые военнослужащие стран Североатлантического военного блока, которые привлечены на данный момент к проводимым натовцами масштабным учениям в Европе, в том числе у границ России.
Но и при продолжении интенсивных боевых действий обычными вооружениями даже этого количество натовских солдат и офицеров на Украине едва ли хватит на полгода. И что дальше? Макрон и прибалты объявят мобилизацию в своих странах, чтобы воевать за заокеанские интересы? Судя по всему, если Вашингтон надавит, то и объявят, правда, тогда французам призывного (мобилизационного) возраста придётся переплывать
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