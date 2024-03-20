Экс-президент США Дональд Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»
Как сообщает американский новостной телеканал NBC News, бывший президент США Дональд Трамп заявил Верховному суду, что ему должен быть предоставлен абсолютный иммунитет за его деятельность в бытность президентом по так называемой отмене результатов выборов 2020 года. Кульминацией этих действий тогда стало нападение на Капитолий.
Команда юристов Трампа подала в суд краткое изложение своих юридических аргументов, в которых отмечается, что Трамп должен пользоваться абсолютным иммунитетом за любые официальные действия, которые он совершал в качестве президента.
- заявили адвокаты Трампа.
Адвокаты утверждают, что отрицательное решение суда по их иску приведет к тому, что каждый следующий президент станет уязвим «для шантажа и вымогательства».
По словам адвокатов Трампа, его дело касается уникальных полномочий президента в соответствии с Конституцией, которые Верховный суд ранее подтверждал в различных контекстах, хотя и не в рамках уголовного дела. Юристы экс-президента США ссылаются, среди прочего, на постановление Верховного суда от 1982 года по делу под названием «Никсон против Фитцджеральда», в котором говорилось, что на президентов нельзя подавать в суд по гражданским делам за поведение в пределах «внешнего периметра» их полномочий.
Однако у команды прокуроров во главе с Джеком Смитом на этот счёт иное мнение. Ранее Смит заявил, что не существует широкого иммунитета, который препятствовал бы преследованию бывших президентов за преступные деяния, совершенные при исполнении служебных обязанностей. Попытка «использовать мошеннические средства, чтобы помешать передаче власти» не должна рассматриваться как официальный акт, отметил Смит в предыдущих судебных разбирательствах.
Напомним, что адвокаты Трампа уже дважды пытались протолкнуть через суд решение об иммунитете. Однако в декабре прошлого года окружной судья из Вашингтона Таня Чаткан отклонила ходатайство Трампа об иммунитете, а в феврале Апелляционный суд США по округу Колумбия оставил это решение в силе, что побудило Трампа обратиться в Верховный суд.
Команда Трампа также рассматривает возможность возвращения дела в суды низшей инстанции в случае отрицательного решения Верховного суда. Это ещё больше затянет судебное разбирательство.
- Википедия/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America
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