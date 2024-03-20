Экс-президент США Дональд Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»

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Экс-президент США Дональд Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»

Как сообщает американский новостной телеканал NBC News, бывший президент США Дональд Трамп заявил Верховному суду, что ему должен быть предоставлен абсолютный иммунитет за его деятельность в бытность президентом по так называемой отмене результатов выборов 2020 года. Кульминацией этих действий тогда стало нападение на Капитолий.

Команда юристов Трампа подала в суд краткое изложение своих юридических аргументов, в которых отмечается, что Трамп должен пользоваться абсолютным иммунитетом за любые официальные действия, которые он совершал в качестве президента.



Президент не может функционировать, и само президентство не может сохранить свою жизненно важную независимость, если президенту грозит уголовное преследование за официальные действия после того, как он покинет свой пост

- заявили адвокаты Трампа.

Адвокаты утверждают, что отрицательное решение суда по их иску приведет к тому, что каждый следующий президент станет уязвим «для шантажа и вымогательства».

По словам адвокатов Трампа, его дело касается уникальных полномочий президента в соответствии с Конституцией, которые Верховный суд ранее подтверждал в различных контекстах, хотя и не в рамках уголовного дела. Юристы экс-президента США ссылаются, среди прочего, на постановление Верховного суда от 1982 года по делу под названием «Никсон против Фитцджеральда», в котором говорилось, что на президентов нельзя подавать в суд по гражданским делам за поведение в пределах «внешнего периметра» их полномочий.

Однако у команды прокуроров во главе с Джеком Смитом на этот счёт иное мнение. Ранее Смит заявил, что не существует широкого иммунитета, который препятствовал бы преследованию бывших президентов за преступные деяния, совершенные при исполнении служебных обязанностей. Попытка «использовать мошеннические средства, чтобы помешать передаче власти» не должна рассматриваться как официальный акт, отметил Смит в предыдущих судебных разбирательствах.

Напомним, что адвокаты Трампа уже дважды пытались протолкнуть через суд решение об иммунитете. Однако в декабре прошлого года окружной судья из Вашингтона Таня Чаткан отклонила ходатайство Трампа об иммунитете, а в феврале Апелляционный суд США по округу Колумбия оставил это решение в силе, что побудило Трампа обратиться в Верховный суд.

Команда Трампа также рассматривает возможность возвращения дела в суды низшей инстанции в случае отрицательного решения Верховного суда. Это ещё больше затянет судебное разбирательство.
  • Википедия/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America
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8 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 09:56
    Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»

    А абсолютный это как...??? Байдена Трамп сможет безнаказанно грохнуть...??? laughing
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:06
      Цитата: Lev_Russia
      А абсолютный это как...???

      Примерно так:
      Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.
  2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:58
    Как сообщает американский новостной телеканал NBC News, бывший президент США Дональд Трамп заявил Верховному суду, что ему должен быть предоставлен абсолютный иммунитет за его деятельность в бытность президентом по так называемой отмене результатов выборов 2020 года.
    Чудны твои запросы, трамп! laughing Таки ты где живешь? Не в мерикатосии ли, самой демократичной))? laughing Вот, и отгребай по-полной свои законы).
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      -1
      Сегодня, 10:25
      Абсолютный иммунитет ему видете ли подавай.
      Пусть идёт иммуномодуляторов попьёт и жрёт свою дерьмократию полной ложкой.
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:01
    Большие предвыборные "игры"... т. е. предвыборной шоу не будет прекращаются никогда!
    К сожалению, все это напрягает, затрагивает весь остальной мир конкретно, не по детски!
  4. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 10:01
    Трамп потерял момент, когда были его сторонники в Капитолии 6 января 2021 года и взяли его целиком после нечестных выборов президента.
    Могли сделать прецендент по выборам незаконным.
    Но он труханул немного и ребята были разогнаны.
    И их потом уже отловили и осудили.
    Вина Трампа в том что подставил своих сторонников
    И не смог понять и воспользоваться этим моментом.
    Сейчас могут и грохнуть до выборов
  5. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:03
    Экс-президент США Дональд Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»

    Это просто мания какая-то: я вами руководил, но отвечать за свои дела не буду...
    Странная логика, порождающая вседозволенность...
  6. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 11:20
    ... а ещё каждый судья должен поцеловать Трампа в уста сахарные...

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