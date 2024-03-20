Курская АЭС сообщила о работе после сообщения о сбитой ракете ВСУ

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Курская АЭС сообщила о работе после сообщения о сбитой ракете ВСУ

В настоящее время Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, никаких проблем в ее работе нет. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Курской АЭС.

По сообщению источника, на установленной мощности работают энергоблоки № 3 и № 4. Что касается энергоблоков № 1 и № 2, то они работают в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон на объекте и в его окрестностях также находится на нормальном уровне и не превышает естественных фоновых значений, сообщается в Telegram-канале Курской АЭС.



Ранее над Курской областью была сбита украинская ракета С-200. Такие ракеты, изначально предназначенные для систем противовоздушной обороны, переделываются на Украине для нанесения ударов по наземным целям. Обломки ракеты упали в самом Курске и в регионе.

По сообщению ряда источников, не исключено, что целью ракетного удара как раз могла быть Курская атомная электростанция. Но подразделениями ПВО ВС РФ ракетная опасность была вовремя пресечена, воздушная цель уничтожена.

Если украинские военные действительно целились в Курскую АЭС, то это свидетельствует о вопиющих проявлениях террористического характера киевского режима. Впрочем, и в этом случае западные покровители, якобы выступающие и за ядерную безопасность в том числе, отказываться от поддержки своих протеже в Киеве, разумеется, не будут.
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11 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 09:46
    Курская АЭС сообщила о работе в штатном режиме после сообщения о сбитой ракете ВСУ

    Нарушение штатного режима работы АЭС по вине всушников можно рассчитывать, как приглашение к применению ТЯО против них...Что допускается по западным границам...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 09:47
      Террористы они и на Окраине террористы... Может опять скажут, что это мы сами себя обстреляли...???
      Мы обстреляли себя сами,
      Взорвали сами «лепестками» –
      Сожгли в Одессе мы себя,
      С улыбкою и не скорбя...
      Себя мы любим убивать –
      Должны об этом люди знать...
      Еще ракеты шлём с небес,
      В себя, чтобы попасть в «ЗАЭС»...
      Чтоб «процветала» вся страна,
      Нам радиация нужна...
      И газ чтобы идти не смог,
      Взорвали «Северный поток»...
      Неужто верит ещё кто-то
      Словам шута и иди oma...???
      am am am am am am
  2. Комментарий был удален.
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:47
    Ну да, ракета не импоршная, вроде как... но что это меняет.
    Руководят действиями зелебобиков из за бугра, хотя на обострения могут пойти и сами зелебобики... у них там сбрендившие окончательно хватает и своих, доморощеных.
    Что делать... вечный вопрос???
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 10:21
      Цитата: rocket757
      Ну да, ракета не импоршная, вроде как... но что это меняет.
      Руководят действиями зелебобиков из за бугра, хотя на обострения могут пойти и сами зелебобики... у них там сбрендившие окончательно хватает и своих, доморощеных.
      Что делать... вечный вопрос???

      Что делать - что делать?
      К Бандере отправлять, да побольше. am
  4. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    -1
    Сегодня, 09:50
    Если украинские военные действительно целились в Курскую АЭС, то это свидетельствует о вопиющих проявлениях террористического характера киевского режима.

    Даже в Африке, народ более предсказуемый, чем на Украине.
  5. Галеон Ранг пользователя
    Галеон
    0
    Сегодня, 09:57
    Натовцы руками укров целенаправлено лупят по обьектам нашей топливной и электроэнергетики, ибо имеющимися средствами (бпла) им легче всего нанести крупный ущерб или разрушения. Недавно уже возле ярославского НПЗ сбили пару беспилотников. Что поделать, если характер обьектов такой? Только крепить ПВО.
  6. Галеон Ранг пользователя
    Галеон
    +1
    Сегодня, 10:03
    Если украинские военные действительно целились в Курскую АЭС, то это свидетельствует о вопиющих проявлениях террористического характера киевского режима.

    Я хотел бы успокоить волнующихся вот в каком отношении. Здание реакторного цеха и его купол рассчитаны на падение крупного авиалайнера с высоты 10 км, бпла или даже одна storm shadow не сможет вызвать повреждение реактора и выброс РВ. Станцию можно вывести из строя иначе с помощью этого оружия. Видимо, на эти другие способы и на информационную волну и была направлена эта атака.
  7. Radikal Ранг пользователя
    Radikal
    +1
    Сегодня, 10:15
    Курская АЭС сообщила о работе после сообщения о сбитой ракете ВСУ
    Автор, а когда АЭС стала одушевленным объектом? belay
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:51
    не исключено, что целью ракетного удара как раз могла быть Курская атомная электростанция
    По ЗАЭС наносили удары, после которых российская сторона призывала международное сообщество и МАГАТЭ обратить на это внимание. Ни кто даже ухом не повел. Теперь подождем когда прилетит по АЭС в глубине нашей территории? Так можно дождаться серьезной катастрофы соблюдая правило - "мы не такие".
  9. vadimtt Ранг пользователя
    vadimtt
    0
    Сегодня, 11:01
    Слава богу, для ядерной безопасности АЭС что С-200, что Хаймарс с АТАКСмом что слону дробина. Максимум ненадолго отключит внешнее снабжение внутренних нужд. А вот для производственного процесса самое неприятное - аварийная остановка реакторов при разрушении основных ТП и ЛЭП. Потом пускать долго и синхронизировать.
  10. berlaga2005 Ранг пользователя
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 11:14
    Путин с Гросси 6 марта обсуждали не только ЗАЭС, но многие другие вопросы ядерной безопасности. И не всё в этих обсуждениях понравилось Гросси.

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