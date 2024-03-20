Курская АЭС сообщила о работе после сообщения о сбитой ракете ВСУ

В настоящее время Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, никаких проблем в ее работе нет. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Курской АЭС.По сообщению источника, на установленной мощности работают энергоблоки № 3 и № 4. Что касается энергоблоков № 1 и № 2, то они работают в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон на объекте и в его окрестностях также находится на нормальном уровне и не превышает естественных фоновых значений, сообщается в Telegram-канале Курской АЭС.Ранее над Курской областью была сбита украинская ракета С-200. Такие ракеты, изначально предназначенные для систем противовоздушной обороны, переделываются на Украине для нанесения ударов по наземным целям. Обломки ракеты упали в самом Курске и в регионе.По сообщению ряда источников, не исключено, что целью ракетного удара как раз могла быть Курская атомная электростанция. Но подразделениями ПВО ВС РФ ракетная опасность была вовремя пресечена, воздушная цель уничтожена.Если украинские военные действительно целились в Курскую АЭС, то это свидетельствует о вопиющих проявлениях террористического характера киевского режима. Впрочем, и в этом случае западные покровители, якобы выступающие и за ядерную безопасность в том числе, отказываться от поддержки своих протеже в Киеве, разумеется, не будут.

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