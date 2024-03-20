Мы защищены океаном: Трамп — о большей важности НАТО для Европы по сравнению с Америкой

15
Мы защищены океаном: Трамп — о большей важности НАТО для Европы по сравнению с Америкой

Бывший президент США Дональд Трамп, намеренный вернуться в Овальный кабинет после ноябрьских выборов, вновь скептически высказался о необходимости членства Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе. Ранее он неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах готов рассмотреть возможность выхода США из альянса.

Основной причиной такого решения Трамп называл тот факт, что европейские страны, входящие в НАТО, слишком мало тратят на оборону, многие государства даже не соблюдают полуобязательную норму в два процента от ВВП. На этот раз в одном из интервью экс-президент возмутился, что Штаты почти в одиночку содержат альянс, внося порядка девяноста процентов в его казну.



Я уверен, что США платят за 90% расходов НАТО. Это несправедливо. Это важнее для них (европейцев), чем для нас

— заявил Трамп.

Он привел и еще один аргумент, по которому США менее, чем европейцы, нуждаются в защите национальной безопасности при помощи союзников. По словам Трампа, Америка естественным образом отделена океаном от военных конфликтов, происходящих в Старом Свете.

У нас прекрасный, большой, красивый океан. Это ведь важнее для них

— подчеркнул бывший американский президент.

В феврале на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп снова объявил, что в случае повторного избрания на пост президента обязательно сумеет уладить военный конфликт на Украине. Президента Зеленского он тогда назвал «величайшим торговцем в истории» (greatest salesman in history) и предположил, что США могут «лишиться сотен миллиардов долларов» безо всякой для себя пользы, если Киев заключит сделку с Россией без участия американцев.

Кроме того, Трам выступил с критикой безвозмездной помощи Украине, которую пытается продавить в Конгрессе администрация нынешнего президента Байдена. В принципе, возможный будущий лидер США не возражает против ее выделения, но только в кредит. Такая позиция Трампа совпадает с мнением республиканского большинства в нижней палате Конгресса.

Накануне издание Politico сообщило, что законодатели-республиканцы предлагают оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере около 12 млрд долларов, поскольку остальные 48 миллиардов из запрошенных администрацией президента средств в размере 60 млрд долларов так или иначе будут вложены в американский ВПК и не поступят непосредственно Киеву. Издание отмечает, что некоторые республиканцы пытаются связаться с представителями экс-президента Дональда Трампа, чтобы узнать его мнение по этому вопросу.
  • Офис Дональда Дж. Трампа
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:05
    Мы защищены океаном: Трамп — о большей важности НАТО для Европы по сравнению с Америкой
    . Как это стыкуется с тезисом, который любили повторять полосатые политики, что "они защищают весь мир"???
    У Трампа все проще и конкретнее... типа, защищайтесь сами или ПЛАТИТЕ столько, что б полосатии хотелось кого то там защищать!!!
    И ведь не врет!
    1. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +3
      Сегодня, 10:07
      И у этого проблемы с географией laughing laughing laughing Россия ближе к США, чем им кажется. И наши ракеты тоже!
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +3
        Сегодня, 10:10
        Если что, БАБАХНЕМ, но потом... и это не будет просто потому, что... потому.
        Полосатики умеют вовремя отскакивать, потому мир хоть и напряжение, но пока цел, как таковой!
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 10:30
          Всё. Слился морячок. (С) Мама не горюй.
          Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. (С) Двенадцать стульев.
          Трамп уже открытым текстом говорит, что НАТО должно финансировать американский ВПК за большой лужей.
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 10:08
    На этот раз в одном из интервью экс-президент возмутился, что Штаты почти в одиночку содержат альянс, внося порядка девяноста процентов в его казну.

    Судя по всему, если Трамп станет президентом, странам ЕС буде предложено платить на содержание НАТО не 2 %, а больше... Европейцы уже в "сладостном предвкушении" такой перспективы... laughing
  3. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +2
    Сегодня, 10:12
    Океан тебя не защитит Трампанидзе- джан. laughing 21 век на дворе.
    1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 11:08
      Причем тут 21 век, мы по факту с ними граничим))) 49 километров расстояние между нашими странами. На моторке можно переплыть)))
  4. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:16
    В Явропах кое у кого , после этих слов , кое чо в штанишки вывалилось.
  5. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:22
    Трамп бизнесмен. По его логике НАТО должно приносить прибыль США .Для него нет политических,моральных аспектов ,все что правильно должно приносить прибыль
  6. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 10:25
    ""У нас прекрасный, большой, красивый океан. Это ведь важнее для них""

    Всё что нужно знать о мании величия янкесов и о том, у кого именно имперские амбиции. laughing Похоже они океан уже считают своей собственностью))
    1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 11:35
      Похоже они океан уже считают своей собственностью

      Атлантический - безусловно. Индийский - скорее всего. Осталось только наше и китайское побережье Тихого океана.
      Я уже писал, что вместе с сателлитами США контролируют свыше 75% поверхности земного шара, а мы со своей сухопутной ориентацией 3%. Только не надо писать про 1/7 часть. Это площадь нашей суши относительно общемировой, за вычетом Антарктиды.
  7. жучок120560 Ранг пользователя
    жучок120560
    +1
    Сегодня, 10:28
    Основой полосатой политики всегда было - сначала устроить где - то за океаном "грандиозный шухер", нажиться на возможных поставках, наблюдая как участники друг друга рвут в клочья, а когда придет нужный им момент - бац и на сцене появляется "капитан Америка" в сверкающих доспехах и всех "спасает". Так сколь - ко же можно на это вестись?
  8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:30
    Мы защищены океаном...
    А это уже - заблуждение.
    От него, родимого, и помрёте.
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:37
    США платят за 90% расходов НАТО. Это несправедливо. Это важнее для них (европейцев), чем для нас
    Поэтому европейцы сегодня такие борзые по отношению к России (особенно лимитрофы), что надеются исключительно на поддержку Сша. Для них конечно НАТО это щит, за который они протявкав прячутся и ждут одобрения главнюка НАТО. А было бы интересно посмотреть на их испуганные физиономии при выходе Сша из НАТО, что конечно не случится.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 10:46
      [quote][quote=rotmistr60]А было бы интересно посмотреть на их испуганные физиономии при выходе Сша из НАТО, что конечно не случится.[/quote]
      Но помечтать-то можно!! laughing Хотя при Трампе- все возможно. В том числе распад НАТО, хотя бы потому, что надо будет платить в ВПК НАТО не 2, а4 процента, например.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»