Мы защищены океаном: Трамп — о большей важности НАТО для Европы по сравнению с Америкой
Бывший президент США Дональд Трамп, намеренный вернуться в Овальный кабинет после ноябрьских выборов, вновь скептически высказался о необходимости членства Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе. Ранее он неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах готов рассмотреть возможность выхода США из альянса.
Основной причиной такого решения Трамп называл тот факт, что европейские страны, входящие в НАТО, слишком мало тратят на оборону, многие государства даже не соблюдают полуобязательную норму в два процента от ВВП. На этот раз в одном из интервью экс-президент возмутился, что Штаты почти в одиночку содержат альянс, внося порядка девяноста процентов в его казну.
— заявил Трамп.
Он привел и еще один аргумент, по которому США менее, чем европейцы, нуждаются в защите национальной безопасности при помощи союзников. По словам Трампа, Америка естественным образом отделена океаном от военных конфликтов, происходящих в Старом Свете.
— подчеркнул бывший американский президент.
В феврале на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп снова объявил, что в случае повторного избрания на пост президента обязательно сумеет уладить военный конфликт на Украине. Президента Зеленского он тогда назвал «величайшим торговцем в истории» (greatest salesman in history) и предположил, что США могут «лишиться сотен миллиардов долларов» безо всякой для себя пользы, если Киев заключит сделку с Россией без участия американцев.
Кроме того, Трам выступил с критикой безвозмездной помощи Украине, которую пытается продавить в Конгрессе администрация нынешнего президента Байдена. В принципе, возможный будущий лидер США не возражает против ее выделения, но только в кредит. Такая позиция Трампа совпадает с мнением республиканского большинства в нижней палате Конгресса.
Накануне издание Politico сообщило, что законодатели-республиканцы предлагают оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере около 12 млрд долларов, поскольку остальные 48 миллиардов из запрошенных администрацией президента средств в размере 60 млрд долларов так или иначе будут вложены в американский ВПК и не поступят непосредственно Киеву. Издание отмечает, что некоторые республиканцы пытаются связаться с представителями экс-президента Дональда Трампа, чтобы узнать его мнение по этому вопросу.
- Офис Дональда Дж. Трампа
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