Польская пресса: Российская БМП-3 в зоне СВО всё чаще выполняет роль штурмового орудия для поддержки пехоты

Российские военные применяют боевую машину пехоты БМП-3 не только в качестве средства доставки пехоты к передовой, все чаще данная бронетехника используется в качестве штурмовых орудий. Об этом пишет польское издание Defence24.Боевые действия на Украине превратили российскую БМП-3 в штурмовое орудие времен Второй мировой войны. Российские военные все чаще используют данную боевую машину пехоты для ведения огня с закрытых огневых позиций. Таким образом, БМП-3 взяла на себя роль советских самоходных установок СУ-85 и СУ-100, которые в боях ВМВ поддерживали пехоту огнем, нанося удары по позициям и укреплениям врага.Как отмечает издание, БМП-3 и раньше использовалась для ведения огня с закрытых позиций, но это было редкое явление, хотя 100-мм орудие с осколочно-фугасными снарядами позволяет делать это свободно. Однако, в последне время такое применение БМП случается все чаще, особенно под Купянском. Там экипаж одной из БМП сумел поразить позиции ВСУ непрямым огнем с 4-х км.- пишет Defence24.Впрочем, как заявляют польские эксперты, использование БМП-3 в роли штурмового орудия не рационально, лучше с этой ролью справляются старые советские танки Т-55, которые также имеют 100-мм орудие, но зато более крепкую броню.

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