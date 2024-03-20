Польская пресса: Российская БМП-3 в зоне СВО всё чаще выполняет роль штурмового орудия для поддержки пехоты

19
Польская пресса: Российская БМП-3 в зоне СВО всё чаще выполняет роль штурмового орудия для поддержки пехоты

Российские военные применяют боевую машину пехоты БМП-3 не только в качестве средства доставки пехоты к передовой, все чаще данная бронетехника используется в качестве штурмовых орудий. Об этом пишет польское издание Defence24.

Боевые действия на Украине превратили российскую БМП-3 в штурмовое орудие времен Второй мировой войны. Российские военные все чаще используют данную боевую машину пехоты для ведения огня с закрытых огневых позиций. Таким образом, БМП-3 взяла на себя роль советских самоходных установок СУ-85 и СУ-100, которые в боях ВМВ поддерживали пехоту огнем, нанося удары по позициям и укреплениям врага.



Как отмечает издание, БМП-3 и раньше использовалась для ведения огня с закрытых позиций, но это было редкое явление, хотя 100-мм орудие с осколочно-фугасными снарядами позволяет делать это свободно. Однако, в последне время такое применение БМП случается все чаще, особенно под Купянском. Там экипаж одной из БМП сумел поразить позиции ВСУ непрямым огнем с 4-х км.

(...) российские военнослужащие, входящие в состав 1-й гвардейской танковой армии, использовали БМП-3 для поддержки пехоты, ведя непрямой и прямой огонь по украинским позициям. Сообщается, что рекордное расстояние, на которое был произведен точный выстрел при ведении непрямого огня БМП-3, составил четыре километра

- пишет Defence24.

Впрочем, как заявляют польские эксперты, использование БМП-3 в роли штурмового орудия не рационально, лучше с этой ролью справляются старые советские танки Т-55, которые также имеют 100-мм орудие, но зато более крепкую броню.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    19 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:04
      все чаще данная бронетехника используется в качестве штурмовых орудий.

      Ну применяется и что дальше...??? Что сказать то хотели...??? Что у нас нет штурмовых орудий...??? Ну так это бред... Что их не хватает...??? Вполне возможно, на войне всегда чего то не хватает... А дальше то, что...??? am
      1. Netl Ранг пользователя
        Netl
        -1
        Сегодня, 10:16
        Цитата: Lev_Russia
        Что у нас нет штурмовых орудий...?

        Верно. Штурмовых орудий нет. В их роли используются танки и вот иногда БМП-3.

        А когда на БМП-3 поставили 100 мм орудие, огневую мощь, конечно, увеличили. Но создали другую проблему. Ехать в боевой машине, набитой 100 мм снарядами опасно для десанта, особенно если БМП без ДЗ. Поэтому возможности использования ее для транспортировки бойцов снизились. sad
    2. Cartalon Ранг пользователя
      Cartalon
      0
      Сегодня, 10:05
      Логично, на базе Т-54, Т-55, Т-62, можно было делать тысячи штурмовых орудий, только вот вряд-ли у нас есть пушки или гаубицы, что на них поставить. Поэтому приходится ограничиваться 100 мм пушкой.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 10:27
        Логично, на базе Т-54, Т-55, Т-62,
        ...проблема только в моторесурсе и прожорливости, и если прожорливость так себе, хотя немаловажный аспект, то моторесурс это огромная проблема,....та что Миха ты по ходу с опцией планирования боевых действий с учётом Сил и Средств абсолютно не знаком...да и так...в случае разговора с танкистами не говори что на танке пушка...бо получишь мзды....орудие
        1. Cartalon Ранг пользователя
          Cartalon
          0
          Сегодня, 10:33
          Орудие оно либо пушка либо гаубица, а моторесурс, давно ли у нас Т-62 на фронт ехали.
          Да корабли у нас вот тоже всё ходили - ходили, а теперь тонут вместо того чтобы плавать
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 10:37
            давно ли у нас Т-62 на фронт ехали.
            ...ехали да не доехали...они используются исключительно как подвижные доты и не более...в расчётах Сил и Средств учитываются только как опорные точки
            1. Cartalon Ранг пользователя
              Cartalon
              0
              Сегодня, 10:57
              Т - 55 по всяким Ближним Востокам и Африкам, отлично бегают по сей день, компетенции на их ремонт вполне себе остались, было бы желание и тысячи, штурмовых орудий в армии появились бы, но ни кому это не нужно, у нас генералы танки любят.
      2. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        0
        Сегодня, 10:29
        т-55 около 13 тысяч, только непонятно в каком состоянии.
        весит танк 36 тонн, БМП-3 - 18 тонн.
        А как используются - это дело армейское.
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 10:39
          А как используются - это дело армейское.
          ..на счёт Т-55...ни как....разве что пугалом
          1. Egeny Ранг пользователя
            Egeny
            0
            Сегодня, 10:43
            ну почему же "пугалом", если снаряды есть. С экипажем возможен напряг
    3. Быков. Ранг пользователя
      Быков.
      +7
      Сегодня, 10:07
      Кэп, так она для этих целей и создавалось.
    4. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 10:10
      Цитата: Lev_Russia
      Что у нас нет штурмовых орудий

      А как они называются?
    5. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 10:14
      Ну... Почти 16 кг ОФС, это весьма и весьма. Вдобавок, навесная траектория.
      У Д10Т снаряд тот же, а вот траектория настильная, где то это хорошо, где то не очень. Фактически, пушка БМП сейчас заняла нишу немецких пехотных орудий.
    6. Izotovp Ранг пользователя
      Izotovp
      0
      Сегодня, 10:16
      На Т-55 миномет бы поставить. 160мм.
    7. NightWolf1991 Ранг пользователя
      NightWolf1991
      +4
      Сегодня, 10:18
      Польская пресса: Российская БМП-3 в зоне СВО всё чаще выполняет роль штурмового орудия для поддержки пехоты
      А не основная ли это задача БМП? Она и должна осуществлять прикрытие и огневую поддержку пехотным подразделениям
    8. Taskhyl
      Taskhyl
      -1
      Сегодня, 10:19
      БМП в настоящих реалиях является эдаким гробиком на траках.
      1. Аригин Ранг пользователя
        Аригин
        0
        Сегодня, 10:44
        В статье конкретно о тройке. Вы сразу все БМП так охарактеризовали, в т.ч. и западные модели?
    9. Totor5
      Totor5
      +1
      Сегодня, 10:20
      Как и предполагалось, изза наличия пушки, бмп3 будут использовать в роли танка... Танка без брони, танка набитого пехотой и фугасами.
    10. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 10:21
      Впрочем, как заявляют польские эксперты,
      ....польские экпЁрды тупы до безобразия....100 мм БМП-3 имеет КУВ Кастет...и этим всё сказано

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»