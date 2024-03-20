Опубликованы кадры уничтожения огнём БМПТ «Терминатор» опорного пункта ВСУ в селе Тоненькое

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Опубликованы кадры уничтожения огнём БМПТ «Терминатор» опорного пункта ВСУ в селе Тоненькое

В сети опубликованы кадры, на которых российский БМПТ "Терминатор" беглым огнем уничтожает опорный пункт ВСУ в селе Тоненькое на запад от освобожденной в феврале Авдеевки.

При этом примечательно, что оператор вооружения БМПТ успешно ведет огонь из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм пулемета ПКТМ в ночное время суток, из-за чего противнику сложно определять направление огня и применять средства противотанковой борьбы.






В ходе отвлекающего маневра экипаж БМПТ подавил огонь боевиков киевского режима, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вглубь населенного пункта и занять новые позиции.

На протяжении последних нескольких суток подразделениям российской армии удалось перехватить инициативу на Авдеевком участке фронта, сокрушив значительную часть украинских резервов, брошенных в бой Сырским.. ВС РФ продолжают наносить огневое поражение противнику на линии Бердычи-Орловка-Тоненькое и занимать позиции, ранее расчищенные ударами ВКС, артиллерии и FPV-дронов.

Накануне МО РФ отчиталось о полном освобождении населенного пункта Орловка. Также сообщается о тактическом продвижении в районе Тоненького и Бердычей. Противник пытается стабилизировать фронт на этом участке путем переброски новых резервов.



По позициям украинских боевиков беспрерывно работает российская авиация и артиллерия. ВС РФ удалось взять под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка и Уманское. К северу от Орловки российским войскам удалось закрепиться вдоль лесополосы на участке шириной до 750 метров.

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    4 комментария
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    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +2
      Сегодня, 10:40
      Машина отличная! Почему их так мало в армии? Кто за это все отвечает. Кстати был ещё проект БТР90 Росток, зачем отказались, он бы сейчас пригодился. У нас есть отличная техника, но нам то колесные танки хотели навялить, то проекты какие то неудачные...
    2. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      +5
      Сегодня, 10:41
      В салоне музыка играет, заодно 30 мм пушка работает, отправляя к Бандере всех желающих.
      Будничная работа Терминатора.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 11:10
        Красавчик Терминатор: на тоненького отработал. good
        А на экране оператора Терминатора отразилось изображение оператора в шлеме. Он чем-то похож на Путина. laughing
    3. polinet Ранг пользователя
      polinet
      +1
      Сегодня, 11:15
      Цитата: БЭТ-МЕНТ
      Машина отличная! Почему их так мало в армии? Кто за это все отвечает. Кстати был ещё проект БТР90 Росток, зачем отказались, он бы сейчас пригодился. У нас есть отличная техника, но нам то колесные танки хотели навялить, то проекты какие то неудачные...

      Представляю когда их штук 30-40 одновременно ведут наступление и сделать их без экипажные.

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