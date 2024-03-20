Опубликованы кадры уничтожения огнём БМПТ «Терминатор» опорного пункта ВСУ в селе Тоненькое
В сети опубликованы кадры, на которых российский БМПТ "Терминатор" беглым огнем уничтожает опорный пункт ВСУ в селе Тоненькое на запад от освобожденной в феврале Авдеевки.
При этом примечательно, что оператор вооружения БМПТ успешно ведет огонь из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм пулемета ПКТМ в ночное время суток, из-за чего противнику сложно определять направление огня и применять средства противотанковой борьбы.
В ходе отвлекающего маневра экипаж БМПТ подавил огонь боевиков киевского режима, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вглубь населенного пункта и занять новые позиции.
На протяжении последних нескольких суток подразделениям российской армии удалось перехватить инициативу на Авдеевком участке фронта, сокрушив значительную часть украинских резервов, брошенных в бой Сырским.. ВС РФ продолжают наносить огневое поражение противнику на линии Бердычи-Орловка-Тоненькое и занимать позиции, ранее расчищенные ударами ВКС, артиллерии и FPV-дронов.
Накануне МО РФ отчиталось о полном освобождении населенного пункта Орловка. Также сообщается о тактическом продвижении в районе Тоненького и Бердычей. Противник пытается стабилизировать фронт на этом участке путем переброски новых резервов.
По позициям украинских боевиков беспрерывно работает российская авиация и артиллерия. ВС РФ удалось взять под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка и Уманское. К северу от Орловки российским войскам удалось закрепиться вдоль лесополосы на участке шириной до 750 метров.
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