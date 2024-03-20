Первая группа лётчиков ВС ВСУ вернётся на Украину, пройдя лишь шестимесячные курсы управления истребителем F-16
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Киев планирует закрыть небо Украины с помощью американских истребителей F-16, первые обученные эксплуатации этих самолетов украинские лётчики должны вернуться с подготовки уже в мае. Обучение они проходят в Дании.
Первая группа украинских лётчиков пройдет всего лишь шестимесячные курсы подготовки, это обусловлено тем, что все отправленные в Данию украинцы уже имеют большой опыт налета на советских истребителях МиГ-29 и Су-27. Основная задача датских военных - это обучить их эксплуатации F-16 как можно быстрее. Для этого Минобороны Дании выделило два двухместных истребителя и 50 инструкторов. При этом количество обучаемых украинских пилотов не раскрывается, прессу к ним тоже не пускают.
Обучение украинских лётчиков предельно короткое - шесть месяцев плюс несколько возможных дополнительных модулей, тогда как обычно обучение пилотов занимает несколько лет. Однако здесь речь идет не столько об обучении, сколько о повышении квалификации, все украинские пилоты имеют большой опыт полетов на МиГ-29 и Су-27
- заявил бельгийский летчик с позывным Swatch.
Основными проблемами в обучении являются незнание английского языка и разные системы мер, поскольку в американских самолетах все надписи на английском, а приборы используют британскую систему мер с футами, милями и галлонами.
Между тем, в Киеве по итогам "Рамштайна" уже заявили, что торопят западных партнеров с поставками истребителей, поскольку планируют закрыть небо для российских истребителей и ракет.
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