Первая группа лётчиков ВС ВСУ вернётся на Украину, пройдя лишь шестимесячные курсы управления истребителем F-16

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Первая группа лётчиков ВС ВСУ вернётся на Украину, пройдя лишь шестимесячные курсы управления истребителем F-16

Киев планирует закрыть небо Украины с помощью американских истребителей F-16, первые обученные эксплуатации этих самолетов украинские лётчики должны вернуться с подготовки уже в мае. Обучение они проходят в Дании.

Первая группа украинских лётчиков пройдет всего лишь шестимесячные курсы подготовки, это обусловлено тем, что все отправленные в Данию украинцы уже имеют большой опыт налета на советских истребителях МиГ-29 и Су-27. Основная задача датских военных - это обучить их эксплуатации F-16 как можно быстрее. Для этого Минобороны Дании выделило два двухместных истребителя и 50 инструкторов. При этом количество обучаемых украинских пилотов не раскрывается, прессу к ним тоже не пускают.



Обучение украинских лётчиков предельно короткое - шесть месяцев плюс несколько возможных дополнительных модулей, тогда как обычно обучение пилотов занимает несколько лет. Однако здесь речь идет не столько об обучении, сколько о повышении квалификации, все украинские пилоты имеют большой опыт полетов на МиГ-29 и Су-27

- заявил бельгийский летчик с позывным Swatch.

Основными проблемами в обучении являются незнание английского языка и разные системы мер, поскольку в американских самолетах все надписи на английском, а приборы используют британскую систему мер с футами, милями и галлонами.

Между тем, в Киеве по итогам "Рамштайна" уже заявили, что торопят западных партнеров с поставками истребителей, поскольку планируют закрыть небо для российских истребителей и ракет.
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    10 комментариев
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    1. Shtilric Ранг пользователя
      Shtilric
      -1
      Сегодня, 10:24
      Очередная вундерваффе
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        -1
        Сегодня, 10:33
        Взлет-посадка, взлет-посадка, пилоты а ля прощай родина. Камикадзе. Реклама безопасного секса: такой дряни нельзя размножаться.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:42
        Пока вся эта передача F 16 больше смахивает на шантаж и угрозу... Ну дадите вы Украине сотню этих "боевых соколов" и что...??? По данным нашего МО потери самолетов Украиной на сегодня 577 самолётов... Ну потеряют они и эту сотню, которая правда успеет нам изрядно нагадить, но на окончательных результатах СВО это вряд ли скажется... А то что результаты будут в нашу пользу, я не сомневаюсь... good
    2. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 10:32
      Хорошо, за полгода подготовили они пилотов F-16.А вот Россия подготовила ли достаточное количество работников Вторчерметов и Вторцветметв для утилизации такой кучи лома, которая пойдет с лета 2024г.?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:56
        Цитата: юрий Л
        А вот Россия подготовила ли достаточное количество работников Вторчерметов и Вторцветметв для утилизации такой кучи лома, которая пойдет с лета 2024г.?
        У нас ежедневно по вокзалам России поезд "Ташкент-Москва" таких квалифицированных специалистов подвозит.
        В чём-то путном не знаю, а уж в этом вопросе кадрового голода нет точно.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 10:44
      Киев планирует закрыть небо Украины с помощью американских истребителей F-16
      Киев много чего планировал да вот только не все получалось. Большие сомнения в том, что смогут закрыть небо, но они в очередных мечтах о предстоящей "перемоги". Что после F-16 еще окажется на украине?
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -2
      Сегодня, 10:45
      На водительское удостоверение и то больше учатся, смертников-камикадзе "изготовили".
    5. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      -2
      Сегодня, 10:46
      лётчики должны вернуться с подготовки уже в мае

      Неплохо бы их всех накрыть, всю эту группу "товарищей". Есть работа для разведки.
    6. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      -1
      Сегодня, 10:47
      Приедут, если разбежаться не получится. Хотя скорее всего местных натовских решили посадить, после полугодового обучения мове. winked
    7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 10:50
      первые обученные эксплуатации этих самолетов украинские лётчики должны вернуться с подготовки уже в мае


      Соответственно первую эскадрильи стоит ждать на майские. Возможно попытаются приурочить первое применение к Дню Победы . Чтоб символично было . Очень .

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