Рогов: Зеленскому нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов

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Рогов: Зеленскому нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов

Несмотря на то, что многие страны НАТО выступают против отправки своего воинского контингента на территорию Украины, президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему не исключает такой возможности. Более того, согласно недавнему заявлению главы СВР РФ Сергея Нарышкина, французская армия уже готовит около 2 тысяч военных, которые на первом этапе могут быть направлены для поддержки киевского режима.

К слову, о последнем. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Франция направит свой воинский контингент на территорию нашей «западной соседки» именно для поддержки Владимира Зеленского, а не для участия в боевых действиях с ВС РФ.



В ходе интервью журналистам РИА Новости, чиновник напомнил, что срок полномочий украинского президента истекает уже в мае текущего года. При этом глава киевского режима, вопреки рекомендациям Запада, таки отменил очередные президентские выборы, которые должны были состояться в конце текущего месяца, сославшись на военное положение.

В итоге, как выразился Рогов, в мае Зеленский полностью утратит свои полномочия и будет нелегитимен. В свою очередь, французский контингент ему понадобится для подавления протестных настроений и бунтов, чтобы, как говорится, попытаться удержать власть «на штыках».
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    29 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 10:51
      Не думаю, что французы понесутся на фронт ,в первых рядах. Скорее они встанут в Куеве военной полицией ,а полицаев попросят на фронт
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:59
        Зеленскому нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов

        А вот это полная чушь... Зеленский мечтает, чтобы альянс НАТО напрямую учавствовал в этой войне, а для этого французы нужны ему в окопах... am
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +1
          Сегодня, 11:11
          Цитата: Lev_Russia
          А вот это полная чушь... Зеленский мечтает, чтобы альянс НАТО напрямую учавствовал в этой войне, а для этого французы нужны ему в окопах..

          Клоун хочет восседать на троне и руководить сражением ,во главе войск НАТО .Вы не задавались вопросом ,а хозяину это надо ?
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 10:59
        По мне, так готовится оформление сделки по продаже части украины, которую приберут роляки, румыны и венгры. Для этого нужно отправить на мясо ту часть армии, которая не задействованна в боях, но может , друг, взбрыкнуть. Их то на французиков поменяют....а потом под видом помощи "братскому" хохляцкому народу поляки и иже с ними войдут во Львов, Тернополь и т.д.
      3. ANB Ранг пользователя
        ANB
        +1
        Сегодня, 11:09
        . Скорее они встанут в Куеве военной полицией ,а полицаев попросят на фронт

        2 тысячи на это не хватит. Интересно, как они будут выполнять полицейские функции, не зная ни русского ни украинского?
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +1
          Сегодня, 11:13
          Цитата: ANB
          Интересно, как они будут выполнять полицейские функции, не зная ни русского ни украинского?

          Это вообще не принципиально . Заменят пожарных,военкомов ,части тыла , заменят украинцев на французов.
          1. ANB Ранг пользователя
            ANB
            +1
            Сегодня, 11:22
            . военкомов

            Военкомов низзя. Как французу объяснить, что вот денежка, а ты меня за нее не призываешь? Ну или придётся французский всем учить. :)
            1. APASUS Ранг пользователя
              APASUS
              +2
              Сегодня, 11:24
              Цитата: ANB
              Военкомов низзя. Как французу объяснить, что вот денежка, а ты меня за нее не призываешь?

              Это они поймут даже на малайском. Это нам в уши заливать что не берут взяток в Европе ,берут и еще как. У нашей конторы брали в Норвегии и еще как брали .
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 11:17
          Цитата: ANB
          Интересно, как они будут выполнять полицейские функции, не зная ни русского ни украинского?
          Очень просто! Как увидит скакла, так сразу и дубинкой его по кастрюльной голове wink
        3. Shumi2010 Ранг пользователя
          Shumi2010
          +1
          Сегодня, 11:32
          Согласен, 2 тыщи мало. Но еще прибалты вроде жаждут + ..
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 11:12
        Если что-мы не солдаты,мы гувернеры...
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 11:20
          БС-329 Белгород уже 4 раза возвращалась в базу без основного БК
          уже где-то 24 БПА 2М39 Посейдон - ждут чьих то необдуманных поступков
          город Париж рискует стать котлованом как в Сене рванет 50+ Мегатонн с Кобальтом-60
          а СПРН НАТО так и НЕ зафиксирует пуски МБР - взятки гладки
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 10:52
      Чушь полнейшая.Нет там никаких бунтов и не предвидится.А вот воевать кому то надо
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 11:01
        Едва ли дивизия СС Шарлемань поедет на фронт под Бердычи и Тоненькое. Будет охранять рейхсканцелярию.
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 11:18
          Скорее всего у лягушатников есть какие то активы в Одесской области , мы конечно рядовые обыватели мало о чем знаем.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +2
            Сегодня, 11:21
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            Скорее всего у лягушатников есть какие то активы в Одесской области , мы конечно рядовые обыватели мало о чем знаем.

            Была инфа, что там лягушек разводят для французов.
            Французы в Одессе - это хорошо. Местные их сразу сдадут на калибрование. am
            1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
              oleg-nekrasov-19
              +2
              Сегодня, 11:23
              это 100 % ......................... так и будет good
      2. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        0
        Сегодня, 11:08
        Насчет бунтов не уверен. Там просто все никак новый закон о мобилизации не протолкнут. а вот когда РЕАЛЬНО начнут хватать всех кого увидят.То волнения могут и начаться. Оружия то там в отличии от РФ валом.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 11:13
          Нет,они прекрасно понимают,что на Банковой и в Мариинском отнюдь не соплежуи.Кровь пустят,не задумываясь
          1. Single-n Ранг пользователя
            Single-n
            0
            Сегодня, 11:25
            Я не думаю что там будет майдан. Просто сопротивление на местах. Где то откажутся приказ исполнить. Где то пяток мужиков за колья и стволы схватятся. Короче, кучка мелких выступлений, а не восстание Пугачева 2.0 :)
            И вот с этим французы отлично умеют справляться Все таки сотни лет колониальный владений + им абсолютно фиолетово на местное население. Они их даже понять толком не смогут..
      3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 11:16
        Совершенно согласен . О каких бунтах может идти речь , если овцы смиренно идут на заклание( выбор не велик ). У кого есть возможность , тот уже уехал из Украины , активисты и неонацисты , которые еще могут организовать какой то протест ,находятся в "заградотрядах" на ЛБС ( большинство из них уже закатано в землю) и пользуются преференциями у власти в Киеве. Провластные и околовластные пропагандисты, барыги , депутаты и т.д. , отправив своих деток за бугор ,снимают очередную маржу с войны в Киеве.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:52
      «Зеленскому нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов» —

      — В этом деле поляки привычнее ...
    4. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 10:59
      Все уже было.
      «Офицеров прошу не стесняться с русскими. С этими варварами надо поступать решительно, и потому – чуть что, расстреливайте, начиная от мужиков и кончая самыми высшими представителями их. Ответственность я беру на себя».
      Командующий французскими войсками на востоке генерал Франше д`Эспере. Одесса, 1918 год.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:05
      Зашибись- заценили новость! имею сказать, таки, В начале было слово ( Новый Завет)
      , ну и копеечка под тортом от ДАМа: ласково просимо, было бы здорово видеть
      лягушатников на бандерляндии :Так высылайте ж к нам, витии,
      Своих озлобленных сынов:
      Есть место им в полях России,
      Среди нечуждых им гробов.
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:14
      Так теперь майданутых на Майдане французы будут разгонять? Вернее негры и арабы с французским паспортом? wink
    7. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      0
      Сегодня, 11:15
      Какая защита?Если пойдут против ни какие французики не помогут,если только эвакуировать.Смысл простой войти на Украину в тыловые районы в часности в Одессу и высвободить для ВСУ новое мясо,а так же помощь при ремонте и обслуживании техники.Но это только начало 2000 это начало,дальше усиление.А в перспективе будут выползать разные по составу и национальной пренадлежности подразделения сначало до бригады,дальше по накатанной и будут там всп и немцы,и французы,и поляки с прибалтами.Необходим урок жесткий и публичный .Враг должен быть уничтожен .
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:17
      французский контингент ему понадобится для подавления протестных настроений и бунтов
      Это мнение Рогова. А я считаю, что французы ему нужны для создания прецедента ввода войск НАТО. Зеленский считает, что вслед за французами потянутся и другие, которые рано или поздно, но столкнутся с российскими войсками.
    9. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 11:24
      "...Штыки годятся для всего, только сидеть на них нельзя..."
    10. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 11:36
      Какая разница, где на руине, и в каком качестве сдохнут лягушатникии!? Всё равно обратно домой только в цинках.

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