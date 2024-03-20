Рогов: Зеленскому нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов
Несмотря на то, что многие страны НАТО выступают против отправки своего воинского контингента на территорию Украины, президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему не исключает такой возможности. Более того, согласно недавнему заявлению главы СВР РФ Сергея Нарышкина, французская армия уже готовит около 2 тысяч военных, которые на первом этапе могут быть направлены для поддержки киевского режима.
К слову, о последнем. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Франция направит свой воинский контингент на территорию нашей «западной соседки» именно для поддержки Владимира Зеленского, а не для участия в боевых действиях с ВС РФ.
В ходе интервью журналистам РИА Новости, чиновник напомнил, что срок полномочий украинского президента истекает уже в мае текущего года. При этом глава киевского режима, вопреки рекомендациям Запада, таки отменил очередные президентские выборы, которые должны были состояться в конце текущего месяца, сославшись на военное положение.
В итоге, как выразился Рогов, в мае Зеленский полностью утратит свои полномочия и будет нелегитимен. В свою очередь, французский контингент ему понадобится для подавления протестных настроений и бунтов, чтобы, как говорится, попытаться удержать власть «на штыках».
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