Китайская ракета отправила на орбиту спутник-ретранслятор Queqiao 2 для обеспечения связью аппаратов на поверхности Луны

Отправив на орбиту спутник Queqiao 2 (Цюэцяо), китайская ракета полетела на восток, в сторону переходной орбиты Земля-Луна. Об этом сообщает китайская пресса.Известно, что спутник-ретранслятор Queqiao 2 предназначен для обеспечения связью космических аппаратов КНР, находящихся на поверхности Луны. Ранее спутник и ракета были доставлены на космодром Вэньчан в провинции Хайнань.20 марта в 8:31 ракета-носитель Long March 8, разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей, дочерней компанией China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd., доставила на борт спутник-ретранслятор Queqiao 2, а также спутники Tiandu 1 и Tiandu. 2.В мае 2024 года планируется запустить космическую станцию «Чанъэ-6», что позволит доставлять образцы грунта с обратной стороны Луны. Эта станция будет включать в себя четыре основных компонента – орбитальный аппарат, спускаемый аппарат, подъемное устройство и спускаемый модуль. На станции будут находиться инструменты для сбора образцов грунта не только из Китая, но и из Пакистана, Франции, Италии, а также от Европейского космического агентства.Кроме того, планируется получить данные с лунохода, доставленного на Луну еще в 2018 году. Последние данные с лунохода были получены еще в прошлом году, но их количество явно недостаточно, что не исключает возможных проблем с аппаратом.Помимо спутника «Цюэцяо», к Луне, как сообщается выше, отправились и технические аппараты Tiandu 1 и Tiandu. 2. Их задачами называются, в том числе, и эксперименты по радиоинтерферометрии со сврехдлинной базой. Соответственно, станция будет представлять собой своеобразный аналог «Радиоастрона» - проекта по проведению исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра.