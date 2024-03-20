Китайская ракета отправила на орбиту спутник-ретранслятор Queqiao 2 для обеспечения связью аппаратов на поверхности Луны

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Китайская ракета отправила на орбиту спутник-ретранслятор Queqiao 2 для обеспечения связью аппаратов на поверхности Луны

Отправив на орбиту спутник Queqiao 2 (Цюэцяо), китайская ракета полетела на восток, в сторону переходной орбиты Земля-Луна. Об этом сообщает китайская пресса.

Известно, что спутник-ретранслятор Queqiao 2 предназначен для обеспечения связью космических аппаратов КНР, находящихся на поверхности Луны. Ранее спутник и ракета были доставлены на космодром Вэньчан в провинции Хайнань.

20 марта в 8:31 ракета-носитель Long March 8, разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей, дочерней компанией China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd., доставила на борт спутник-ретранслятор Queqiao 2, а также спутники Tiandu 1 и Tiandu. 2.

В мае 2024 года планируется запустить космическую станцию «Чанъэ-6», что позволит доставлять образцы грунта с обратной стороны Луны. Эта станция будет включать в себя четыре основных компонента – орбитальный аппарат, спускаемый аппарат, подъемное устройство и спускаемый модуль. На станции будут находиться инструменты для сбора образцов грунта не только из Китая, но и из Пакистана, Франции, Италии, а также от Европейского космического агентства.

Кроме того, планируется получить данные с лунохода, доставленного на Луну еще в 2018 году. Последние данные с лунохода были получены еще в прошлом году, но их количество явно недостаточно, что не исключает возможных проблем с аппаратом.

Помимо спутника «Цюэцяо», к Луне, как сообщается выше, отправились и технические аппараты Tiandu 1 и Tiandu. 2. Их задачами называются, в том числе, и эксперименты по радиоинтерферометрии со сврехдлинной базой. Соответственно, станция будет представлять собой своеобразный аналог «Радиоастрона» - проекта по проведению исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра.
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    9 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:32
      Китайская ракета отправила на орбиту спутник
      И это хорошо.
      Ведь могла же и на Гуам полететь... в гости к сказочнику.
      И обязательно полетит!
      Но потом... (с)
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 11:10
        Отправив на орбиту спутник Queqiao 2 (Цюэцяо), китайская ракета полетела на восток, в сторону переходной орбиты Земля-Луна.

        У меня одного крыша едет от такой словесной абракадабры? Вроде все слова в отдельности понимаю, а все вместе никак...
        Выходит, что ракета сначала отправила спутник на орбиту... орбиту чего, Земли или Луны? А затем ракета полетела на восток.... тут у меня совсем мозги поплыли... Я просто не знаю, где в космосе восток или север с югом. Или получается там, где переходная орбита, там всюду восток?
        А ведь в школе учил астрономию и даже 4-ка в аттестате стоит. Карту звездного неба Северного полушария знаю со всеми созвездиями и альфами. Почему ж, тут так туплю и не понимаю?
    2. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +4
      Сегодня, 10:34
      Вот что значит "культурная революция" и отсутствие "горбачёвых" и ельциных" у власти
      1. Ганкутсу_ Ранг пользователя
        Ганкутсу_
        0
        Сегодня, 10:54
        Четверть века в России у власти совсем другой человек. И его что то не хватает в вашем списке.
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 11:14
        отсутствие "горбачёвых" и ельциных" у власти
        Да уж, при Хрущеве и Брежневе получалось лучше. Предлагаете вернуть? lol
    3. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Egeny
      Вот что значит "культурная революция" и отсутствие "горбачёвых" и ельциных" у власти

      Судя,по нашим научно-техническим разработкам,наш гарант ещё покажет им всем кузькину мать
    4. Army General Ранг пользователя
      Army General
      +2
      Сегодня, 11:06
      У Китая есть своя орбитальная станция- суверенная.
      Это говорит, что их научная сфера достигает поставленные цели успешно.
      Сейчас Китай является старшим братом для РФ.
      1. UserGun Ранг пользователя
        UserGun
        0
        Сегодня, 11:31
        Интересно узнать, за счет чего Китай стал "старшим братом" ? А также почему, бывший до этого "старший брат" в одночасье стал не пойми чем...
    5. antikilller55 Ранг пользователя
      antikilller55
      0
      Сегодня, 11:08
      Очень рад за китайских товарищей, молодцы.

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