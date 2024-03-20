В Дании полностью отключают обычную проводную связь

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В Дании полностью отключают обычную проводную связь

Революционные события в сфере телефонной связи происходят в настоящее время в Дании. В этой стране полностью отключается привычная нам проводная связь.

История проводной связи в Дании насчитывает 142 года. Но теперь она подходит к концу. Жители страны более не смогут использовать стационарные телефоны для связи и подключения к интернету.

Датская компания TDC Net, владеющая стационарной и мобильной сетью старой группы TDC, планирует полный отказ от общенациональной телефонной сети. Это объясняется целым рядом факторов.

Во-первых, клиентов становится все меньше – они переходят на мобильную связь. Во-вторых, поддержание работы требует больших энергетических и финансовых ресурсов. В-третьих, становится все сложнее находить компоненты, а также разбирающихся в проводной связи специалистов.

К 1 января 2025 года будут отключены первые 10 из 1183 телефонных станций королевства. Затем закроются еще 28 станций. К 2030 году планируется окончательно завершить историю проводной связи в Дании. То есть, отказ от нее будет постепенным и растянется на пять лет.

Однако такое решение, помимо очевидных удобств, связанных с перечисленными выше факторами, таит в себе и определенные риски. Так, некоторые эксперты считают, что теперь повысится уязвимость связи для постороннего вмешательства. В частности, возрастет вероятность перехвата данных при беспроводном варианте их передачи.

Это, в свою очередь, может привести к утечкам разнообразной секретной информации – и не только коммерческих компаний, но и государственных структур, включая спецслужбы и вооруженные силы. Достаточно вспомнить, к примеру, историю с перехватом беседы высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии о возможности использования ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.
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25 комментариев
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  1. Egeny Ранг пользователя
    Egeny
    +3
    Сегодня, 10:40
    ...надо же, а решила купить винтажный телефон, как у Михалкова..."у меня зазвонил телефон, кто говорит...?"
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 10:50
      ...надо же, а решила купить винтажный телефон, как у Михалкова..."

      Ну и правильно... Спутники нынче вещь не самая надёжная... Их и сбить можно... Да и кабель на дне морском перекусить... А местные провода вряд ли кому то нужны... Так что винтажный телефон это круто... Покупай!!! Евгения, добрый день!
      1. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +2
        Сегодня, 11:12
        У нас однажды было наводнение . Не было не только проводной связи , но и мобильной . Причина банально - не света . Знаю что раньше при отсутствии электричества , телефон работал от батарей . Выходит в самый критический момент , когда людям нужна помощь , не будет никакой связи .
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 11:20
          Кузнец 55(Peter Schmidt) Забыли про сигнальные костры...? Или дрова отсырели при наводнении?
          Можно освоить флотский семафор с флажками... fellow
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 11:22
          Цитата: Кузнец 55
          телефон работал от батарей

          раньше телефон в принципе мог работать без внешней запитки, в аналоговом режиме
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 11:29
        У нас в Н-ске ещё работают домашние радиоточки, даже трех-программные типа "Маяк". Зашел недавно к знакомым и сильно удивился, такой забытой уже экзотике. Кто-то же поддерживает проводную сеть на крышах, когда даже коллективные ТВ-антенны отжили свой век. Но на новых домах уже нет этой сети...
        Почему то вспомнился блокадный Ленинград с метрономом... а вдруг пригодится. request
    2. ZnachWest
      ZnachWest
      0
      Сегодня, 11:17
      Да, недальновидные у вас в Дании. У нас в России даже паровозы законсервированные. В руководстве СССР умные были.
  2. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 10:42
    Всё хорошо, молодцы!!!
    Вас Англосаксам так просто проще и надёжнее контролировать.
    Байден сам лично вас слушает))))))
    Всё уже архивируется.
    И нам проще будет..
    Хотя мы и так уже знаем многое о вас.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Всё хорошо, молодцы!!!
      Вас Англосаксам так просто проще и надёжнее контролировать.
      Байден сам лично вас слушает))))))
      Всё уже архивируется.
      И нам проще будет..
      Хотя мы и так уже знаем многое о вас.

      Будет проще глушить их связь из Калининграда.
  3. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    0
    Сегодня, 10:49
    Мигранты видимо оборвали провода, с целью добычи меди
  4. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 10:54
    Главное, что бы "наши" не взяли под козырёк и не начали перенимать "передовой" опыт. А, вот желательно, что бы весь запад сдал провода на метелл.
  5. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 10:58
    Главное нам не проводить подобных "прогрессивных " мер . Радио - это удобства мирной жизни . Провод - это надёжность в чрезвычайных обстоятельствах .
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:00
    Жители страны более не смогут использовать стационарные телефоны для связи и подключения к интернету.
    Приведенные в статье факты повлиявшие на такое решение конечно значимы для компании, но при этом возрастает опасность в особый период остаться вообще без связи. Но это дело датчан и у них должна болеть голова по этому поводу.
    1. дед_Костя Ранг пользователя
      дед_Костя
      +1
      Сегодня, 11:13
      Всё верно, когда в Дании случится своё "Послезавтра", главный герой датского кино не сможет позвонить маме по единственной работающей линии связи.
  7. Высота76 Ранг пользователя
    Высота76
    +1
    Сегодня, 11:01
    В частности, возрастет вероятность перехвата данных при беспроводном варианте их передачи.


    А не смущает, что по проводам перехватить информацию в разы проще? Это научились делать ещё до второй мировой. Причем даже не обязательно врезаться в линию.
  8. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +3
    Сегодня, 11:02
    Во-первых, клиентов становится все меньше – они переходят на мобильную связь. Во-вторых, поддержание работы требует больших энергетических и финансовых ресурсов. В-третьих, становится все сложнее находить компоненты, а также разбирающихся в проводной связи специалистов.

    1. Может быть
    2. Не совсем так. Кабель лежащий в трубе ничего не потребляет по сравнению с радио станцией сравнимой пропускной способности.
    3.Бред сивой кобылы.Весь рынок завален компонентами для оптоволокна.
    4.Такой же бред. Вы сегодня не найдете спецов для свинцовых кабелей 70-летней давности. Но для оптоволокна их стада.
    Скорее всего просто не хотят возится с разводкой по домам/офисам. И поддерживать в рабочем состоянии кабельные линии.
  9. anatolv Ранг пользователя
    anatolv
    0
    Сегодня, 11:12
    Цитата: Lev_Russia
    А местные провода вряд ли кому то нужны...

    Как это кому? А местным "металлистам"? Все-таки медь это медь!
  10. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:12
    По-моему, это не совсем серьезно. Мало ли что может случиться в будущем.
  11. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:15
    глупость не сусветная
    размер вполне нормальный
  12. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 11:27
    Зашибись- заценили новость! Ну, ежели всем три болтам и датчанам с их Большими-Малыми Бельтами-болтами ( не путать с проливами! ) так неймётся запереть наш БВМФ и Калининград в балтийской луже, идя навстречу пожеланиям трудящихся всех недружественных балтийских государств МО и Минздрав РФ предупреждает:
    не пейте грязную воду Балтики: наши надёжные и помехуустойчивые РЭБ МО РФ избавят вас от случайных связей!
  13. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:27
    Наличие проводной связи в подземельях Хамас ,показало ее актуальность .Рано решили расслабиться
  14. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 11:27
    В России тоже многие отказываются в частном порядке от стационарного телефона.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 11:34
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      В России тоже многие отказываются в частном порядке от стационарного телефона.

      не самая умная идея, стоимость не существенная, но как альтернатива вполне себе удобно
  15. bumerang. Ранг пользователя
    bumerang.
    0
    Сегодня, 11:31
    У нас в нашем районе только закончили прокладывать скоростную стационарную связь. Раскопали весь двор за один день и в этот же день и закончили.
    И некоторые уже подключились, цена там не бюджетная, что то около 50 евро или больше. Я уже более 15 лет использую только мобильную связь. Германия.
  16. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:36
    Как показывает практика в чрезвычайных ситуациях мобильная связь"ложится"практически сразу.
    Резкое увеличение нагрузки на сеть обеспечено менталитетом людей....Как то в нулевых годах наши некоторые службы(пожарные части МЧС) пытались отказаться от ведомственных радиостанций и проводной связи и перейти на сотовые телефоны,и что- при ЧС (пожаре) сотовые рухнули сразу...хорошо,что сейчас додумались восстановить ещё и транковую связь(радио+проводной телефон) только сменили диапазон...это частный пример,а жизнь подкинет ещё и не такие сюрпризы...

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