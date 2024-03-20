В Дании полностью отключают обычную проводную связь
Революционные события в сфере телефонной связи происходят в настоящее время в Дании. В этой стране полностью отключается привычная нам проводная связь.
История проводной связи в Дании насчитывает 142 года. Но теперь она подходит к концу. Жители страны более не смогут использовать стационарные телефоны для связи и подключения к интернету.
Датская компания TDC Net, владеющая стационарной и мобильной сетью старой группы TDC, планирует полный отказ от общенациональной телефонной сети. Это объясняется целым рядом факторов.
Во-первых, клиентов становится все меньше – они переходят на мобильную связь. Во-вторых, поддержание работы требует больших энергетических и финансовых ресурсов. В-третьих, становится все сложнее находить компоненты, а также разбирающихся в проводной связи специалистов.
К 1 января 2025 года будут отключены первые 10 из 1183 телефонных станций королевства. Затем закроются еще 28 станций. К 2030 году планируется окончательно завершить историю проводной связи в Дании. То есть, отказ от нее будет постепенным и растянется на пять лет.
Однако такое решение, помимо очевидных удобств, связанных с перечисленными выше факторами, таит в себе и определенные риски. Так, некоторые эксперты считают, что теперь повысится уязвимость связи для постороннего вмешательства. В частности, возрастет вероятность перехвата данных при беспроводном варианте их передачи.
Это, в свою очередь, может привести к утечкам разнообразной секретной информации – и не только коммерческих компаний, но и государственных структур, включая спецслужбы и вооруженные силы. Достаточно вспомнить, к примеру, историю с перехватом беседы высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии о возможности использования ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.
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