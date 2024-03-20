Спикер палаты представителей: было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США
Киевский режим значительную ставку делает на 22 марта, когда конгресс США вновь соберётся для обсуждения проекта бюджета США и заодно – возможного выделения военной помощи Украине в сумме более 60 млрд долларов. Примечательно, что аналогичную ставку Киев делал сначала на последнюю декаду февраля, но тогда американские законодатели отправились на каникулы, потом – ставку на 7-8 марта, но тогда Украина снова оказалась не у дел.
Не самые воодушевляющие новости для режима Зеленского приходят и сейчас. Майк Джонсон, спикер палаты представителей, заявил о том, что не собирается вносить вопрос выделения Киеву нового пакета финансовой и военной помощи до тех пор, пока не будет принят бюджет США.
Стоит напомнить, что принятие полноценного американского бюджета постоянно откладывается. Идёт лишь техническое продление финансирования действий администрации с той целью, чтобы не случился так называемый шатдаун. На днях конгресс принял очередное техническое решение подобного характера, но бесконечно это продолжаться не может.
Майк Джонсон заявил о том, что было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США. Также Джонсон акцентировал внимание на том, что нельзя забывать о краеугольном камне безопасности Соединённых Штатов – «дырявой границе», через которую за последний год в Штаты прибыли около 8 млн беженцев.
Если Джонсон останется непреклонен, то следующим днём для рассмотрения «украинского пакета» станет 9 апреля.
Информация