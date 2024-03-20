Спикер палаты представителей: было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США

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Спикер палаты представителей: было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США

Киевский режим значительную ставку делает на 22 марта, когда конгресс США вновь соберётся для обсуждения проекта бюджета США и заодно – возможного выделения военной помощи Украине в сумме более 60 млрд долларов. Примечательно, что аналогичную ставку Киев делал сначала на последнюю декаду февраля, но тогда американские законодатели отправились на каникулы, потом – ставку на 7-8 марта, но тогда Украина снова оказалась не у дел.

Не самые воодушевляющие новости для режима Зеленского приходят и сейчас. Майк Джонсон, спикер палаты представителей, заявил о том, что не собирается вносить вопрос выделения Киеву нового пакета финансовой и военной помощи до тех пор, пока не будет принят бюджет США.



Стоит напомнить, что принятие полноценного американского бюджета постоянно откладывается. Идёт лишь техническое продление финансирования действий администрации с той целью, чтобы не случился так называемый шатдаун. На днях конгресс принял очередное техническое решение подобного характера, но бесконечно это продолжаться не может.

Майк Джонсон заявил о том, что было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США. Также Джонсон акцентировал внимание на том, что нельзя забывать о краеугольном камне безопасности Соединённых Штатов – «дырявой границе», через которую за последний год в Штаты прибыли около 8 млн беженцев.

Если Джонсон останется непреклонен, то следующим днём для рассмотрения «украинского пакета» станет 9 апреля.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 10:47
      «Следующим днём для рассмотрения "украинского пакета" станет 9 апреля» —

      — "Грошей немає, але ви тримайтеся!" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 10:53
        странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США

        Как там - утром деньги, вечером стулья... Вечером деньги, утром стулья...Но деньги вперед!!! У жадюги... Могли бы Украину, которая за вас и вместо вас воюет с Россией вперёд пропустить!!! laughing
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 11:05
          А зачем США принимать свой бюджет. Главное: дать денег "честным" лохлам.
    2. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      0
      Сегодня, 10:50
      В вашем случае уже у вас всё странно.
      Старики маразматики во главе всего.
      Один самоходный Байден чего только стоит.
      Странно что границы с юга СШП открыты.
      Странно как минимум участие в войне против России-при проблемах в США.
      Мир Империи Лжи в действии.
    3. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 10:58
      "было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета США"

      На самом деле в этом нет ничего странного - бюджет формируется из статей доходов и расходов и расходы (как и доходы) лучше бы знать заранее :)
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:09
      было бы странно обсуждать помощь Украине из бюджета США без принятия самого бюджета Сша
      А ведь действительно странно не приняв бюджет страны уже решать сколько и кому дать. Но вот демократы так не считают и абсолютно уверены, что сначала украина, а потом можно и про Сша поговорить.
    5. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +1
      Сегодня, 11:11
      Зато своих ручных дурачков из ЕС напрягли по полной. Те 60 млрд выделили. США молодцы. Одни чудики за копейки умирают. Другие их спонсируют. А США доит и тех и других:)
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:23
      Зачем Деменцию бюджет ? Ему сидеть в кресле президента считанные месяца ,ему чем хуже ,тем лучше . Он страну передаст Трампу и чем больше сейчас заложено мин ,тем проще прикрывать свои грехи.Ведь Трамп начнет задавать вопросы и прокурор тоже

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