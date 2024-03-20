В посольстве РФ в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку как свой «задний двор»
Западные партнеры Киева на фоне острого дефицита боеприпасов и вооружения у ВСУ, который не может компенсировать европейский ВПК, пытаются произвести закупку оружия для украинской армии в других странах, включая союзников России в Африке и Южной Америке.
Так, согласно недавнему заявлению главы Южного командования ВС США Лоры Ричардсон, Вашингтон ведет переговоры и пытается «убедить» девять стран Латинской Америки передать Киеву имеющиеся у них советские и российские образцы вооружений, взамен на «передовое» оружие западного образца.
В свою очередь, в ответ на вышеупомянутые слова представителя Пентагона, в российском посольстве в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, как свой «задний двор». Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства РФ.
В заявлении говорится, что американской администрации уже давно пора смириться с тем, что данные страны принимают решения, в том числе и о внешнеполитическом сотрудничестве, самостоятельно.
Стоит отметить, что до относительно недавнего времени страны Южной Америки действительно являлись ничем иным, как «сырьевым придатком» США. В связи с этим промышленность, как и экономика данных государств, в целом, практически не развивалась.
Все изменилось с того момент, как регион начал сотрудничать с Россией и КНР. Сегодня экономика стран Латинской Америки активно развивается, что повышает их вес на международной арене и уменьшает их зависимость от США.
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