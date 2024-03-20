В посольстве РФ в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку как свой «задний двор»

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В посольстве РФ в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку как свой «задний двор»

Западные партнеры Киева на фоне острого дефицита боеприпасов и вооружения у ВСУ, который не может компенсировать европейский ВПК, пытаются произвести закупку оружия для украинской армии в других странах, включая союзников России в Африке и Южной Америке.

Так, согласно недавнему заявлению главы Южного командования ВС США Лоры Ричардсон, Вашингтон ведет переговоры и пытается «убедить» девять стран Латинской Америки передать Киеву имеющиеся у них советские и российские образцы вооружений, взамен на «передовое» оружие западного образца.



В свою очередь, в ответ на вышеупомянутые слова представителя Пентагона, в российском посольстве в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, как свой «задний двор». Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства РФ.

В заявлении говорится, что американской администрации уже давно пора смириться с тем, что данные страны принимают решения, в том числе и о внешнеполитическом сотрудничестве, самостоятельно.

Стоит отметить, что до относительно недавнего времени страны Южной Америки действительно являлись ничем иным, как «сырьевым придатком» США. В связи с этим промышленность, как и экономика данных государств, в целом, практически не развивалась.

Все изменилось с того момент, как регион начал сотрудничать с Россией и КНР. Сегодня экономика стран Латинской Америки активно развивается, что повышает их вес на международной арене и уменьшает их зависимость от США.
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    10 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 11:10
      Зашибись- заценили новость! Действительно, не культурно слово -задний, посольство призывает повысить международный статус Латинской и всей другой Америки перед расширением БРИКС, и заменить название предбрюшья шса на дружественную гостиную РФ!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:15
        В посольстве РФ в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку как свой «задний двор»

        Рассматривали, рассматривают и будут рассматривать... Этому уже более ста лет, а старые привычки менять сложно... Пока сама Латинская Америка не докажет, что не является "задним двором", это будет продолжаться... Странам Латинской Америки для начала хотя бы нужно ослабить финансовую зависимость от США... Но Аргентина с Милеем, например, залезает в неё только глубже... am
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +2
          Сегодня, 11:19
          Цитата: Lev_Russia
          . Но Аргентина с Милеем например залезает в неё только глубже.

          Что то мне говорит ,что американцам все равно где устраивать пожар и клоун в Аргентине выбран не просто так. Американцам срочно нужна война
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 11:31
            Цитата: APASUS
            Что то мне говорит ,что американцам все равно где устраивать пожар и клоун в Аргентине выбран не просто так. Американцам срочно нужна война
            Там не интересно. От России далеко. С Бразилией Аргентина воевать, вроде бы, не собирается, а иначе нас этот аргентинский "цирк уродов" никак пока не трогает.

            С точки зрения выгоды для США войнушка кукольного государства Молдавии с Приднестровьем куда интересней, чем хоть вся Аргентина синим пламенем сгорит. Разве что старенькой комнатной собачке подарок сделать - Мальвинские острова никто требовать не будет.
            Но это так, мелочи...
            1. APASUS Ранг пользователя
              APASUS
              +1
              Сегодня, 11:35
              Цитата: Zoldat_A
              С Бразилией Аргентина воевать, вроде бы, не собирается, а иначе нас этот "аргентинский цирк уродов" никак пока не трогает.

              Не стабильность в государстве вызывает отток инвестиций .Куда они пойдут ,в Бразилию ,где такой тревожный сосед или в США ? . Американцы бью по всем местам ,собирают по зернышку.Тем более что Бразилия в последнее время ,демонстрирует своеволие
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:20
      в российском посольстве в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, как свой «задний двор»
      И как только нашему посольству не стыдно! На святое покусились - отрицать, что США хозяин не только территории США, но и всей Америки - и Северной, и Южной.
      Совсем совести нет - то им США не гегемон, то доллар дутая бумажка, а теперь совсем землю из-под ног выбивают...

      Эх, печалька для США, что Россия не Ливия, а Путин не Каддафи... А то бы уже бомберы давно в воздухе были бы - нас демократии поучить.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Zoldat_A
        Эх, печалька для США, что Россия не Ливия, а Путин не Каддафи...

        Нет для США никакой «печальки». У них есть давно выверенный метод управления миром: разделяй и властвуй. Войны они не боятся, потому что Путин не сможет нанести им сравнимый ущерб с, хотя бы, тем, который принесли экономические санкции...
        Кто-то ещё твёрдо верит, что при падении курса рубля с 2018 года на 50% (с 2012 - на 200%) увеличение ВВП на 3, 6% в 2023 году - великое достижения развития экономики?
    3. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      0
      Сегодня, 11:31
      С такими клоунами как Миллей в Аргентине и ему подобными в мире и врагов не надо и долго ждать перемен в лучшую сторону.
      А война для Англосаксов всегда будет способом навариться и поправить финансовые проблемы.
      Где деньги там они и будут разжигать пламя войны.
      С такими людьми только позиция России и Китая и Ирана может быть понятна и принята.
      Но к сожалению полно людей, которые одурманены Западом и никак не могут прозреть.
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:32
      В посольстве РФ в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку как свой «задний двор»

      А кого они призвали? Таких же людей из ведомства или передали петицию для самого Байдена?
      * * *
      Знаете, как призывают настоящие «пацаны»?
      Кто-то орёт, что это его вотчина и...получает битой по башке, например...
      Приходит в квартиру, вставляет ключ в замочную скважину, а замок не отпирается. Вместо этого выходит здоровенный дядя и пинком выпроваживает незваного гостя, например...
      Наглец селится в месте, наплевав на законы гостеприимства, ложится спать на хозяйскую кровать, просыпается поутру, а голова в тумбочке, например...
      Вот это и называется призывом соблюдать правила и этикет...
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:32
      призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, как свой «задний двор».
      К сожалению Сша рассматривали и продолжают рассматривать их именно, как свой "задний двор" и изменить мнение американцев будет трудно. Все будет зависеть от того, как быстро страны этого региона уйдут от американской зависимости.

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