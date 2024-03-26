Украинские зенитные пулемёты калибра 12,7–14,5 мм
До недавнего времени противовоздушный потенциал крупнокалиберных пулемётов специалистами оценивался невысоко. В вооруженных силах развитых экономически и технологически государств они в основном рассматривались как средство огневой поддержки на дистанциях, недоступных лёгкому стрелковому оружию. Также крупнокалиберные станковые пулемёты могли уничтожать лёгкую бронетехнику и небронированный транспорт.
В ряде стран зенитные 12,7-мм пулемёты сохранились на основных боевых танках и бронетранспортёрах. Однако это оружие является крайне малоэффективным против современных реактивных истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков, и в основном предназначалось для противодействия боевым вертолётам и борьбы с вражеской пехотой, вооруженной легкими противотанковыми средствами.
Большой популярностью у разного рода иррегулярных повстанческих формирований пользуются зенитные пулемётные установки калибра 12,7–14,5 мм, размещённые на автомобилях повышенной проходимости. Впрочем, крупнокалиберные пулеметы, имевшиеся в распоряжении партизан, «борцов за свободу и веру», как правило, вели огонь по наземным целям и очень нечасто по воздушным.
Ситуация сильно изменилась после того, как в ходе СВО стали массированно использоваться разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Дроны с электрическим приводом, применяемые на линии боевого соприкосновения и в ближнем тылу противника, в силу малой ИК-сигнатуры оказались практически неуязвимы для ПЗРК с ИК ГСН, а использовать против них зенитные ракеты с фотоконтрастной, радиокомандной или лазерной системой наведения очень дорого.
Беспилотники с двигателем внутреннего сгорания надёжно захватываются ГСН ЗУР комплексов «Игла» и «Стрела-10М3» с дистанции 2,5–3 км, при условии если они летят не слишком низко. Но и в этом случае стоимость дефицитных зенитных ракет в большинстве случаев намного выше, чем перехватываемых БПЛА.
В сложившихся условиях очень востребованными оказались крупнокалиберные зенитные пулемёты, которые до февраля 2022 года в большинстве своём хранились на складах.
Зенитные установки на базе 12,7-мм пулемёта ДШКМ
В вооруженных украинских формированиях имеется большое количество пулемётов ДШКМ, доставшихся им в наследство от Советской Армии и полученных от других государств.
Пулемёт ДШКМ под патрон 12,7×108 мм, принятый на вооружение в 1946 году, создан на основе пулемёта ДШК, активно использовавшегося в Великую Отечественную. Исходя из опыта, полученного в ходе боевых действий, усовершенствованию подвергся механизм питания, повысилась технологичность изготовления, изменилось крепление ствола, был осуществлён ряд мер по повышению живучести и надежности.
12,7-мм пулемёт ДШКМ
Внешне модернизированный пулемет отличается иной формой дульного тормоза, конструкция которого была изменена еще в поздних ДШК, и силуэтом крышки приемника, в котором упразднен барабанный механизм – его заменил приемник с двухсторонним питанием.
Масса пулемёта с лентой на станке без щита составляет 148 кг. Тело пулемёта весит 33,5 кг. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям не превышает 1 500 м, досягаемость по высоте – до 700 м. Бронебойно-зажигательная пуля со стальным сердечником Б-32 весом 48,3 г имеет начальную скорость 840 м/с и на дистанции 500 м по нормали пробивает 15-мм броню. Темп стрельбы составляет 550–600 выстр./мин. Боевая скорострельность – не более 125 выстр./мин.
Исходя из личного опыта стрельбы по парашютной мишени, могу сказать, что на практике скорострельность существенно ниже, так как прицельное и безотказное ведение огня достигается очередями по два-три выстрела. Для обеспечения устойчивости при зенитной стрельбе с большими углами возвышения лапы треноги требуется заглублять в землю, заваливать камнями или мешками с землёй.
В вооруженных силах Украины пулемёты ДШКМ, имеющиеся в структуре ПВО, чаще всего используются не со штатных треножных станков, а жестко монтируются на различные кустарно изготовленные тумбы или шкворни, установленные на пикапах.
Массовая расконсервация ДШКМ, взятых с хранения, началась во второй половине 2014 года. При этом выяснилось, что многие пулемёты нуждались в ремонте.
В 2023 году Украина получила некоторое количество импортных ДШКМ. Достоверно известно, что несколько десятков пулемётов передала Румыния.
Румынский образец от советского ДШКМ отличается прицельными приспособлениями и станком, имеет ствол без оребрения.
В целом же ДШКМ и его иностранные клоны, стоящие на вооружении ВСУ, являются надёжным, вполне эффективным, хотя и несколько перетяжелённым по современным меркам оружием. Проблема невысокой мобильности и неудовлетворительной устойчивости штатной треноги при стрельбе длинными очередями с грунта решается путём установки на различные транспортные средства.
Ввиду относительно невысокого темпа стрельбы и значительной отдачи, одиночный ДШКМ не может обеспечить гарантированного поражения дрона-камикадзе типа «Герань» в зоне досягаемости. Впрочем, это относится и к другим украинским 12,7-мм зенитным пулемётам. Для увеличения вероятности поражения используются мобильные огневые группы из 4–6 пулемётов на пикапах. Расчёты ЗПУ получают целеуказание по радиосети от внешнего источника и ведут сосредоточенный огонь по одной цели.
Использование 12,7-мм пулемёта НСВ-12,7 «Утёс»
В 1972 году на вооружение Советской Армии поступил крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 «Утёс», на треножном станке 6Т7. Темп стрельбы пулемета 700–800 выстр./мин, а практическая скорострельность – 80–100 выстр./мин.
Масса пулемёта со станком составляла всего 41 кг, но, в отличие от ДШКМ на универсальном станке, имевшего со станком более чем вдвое большую массу, вести зенитный огонь из него было невозможно. В 1974 году в войска поступила первая партия универсальных установок 6У6, допускающих ведение огня по воздушному противнику. Вес универсальной ЗПУ с пулеметом и патронной коробкой на 70 патронов не превышает 92,5 кг.
Однако в Советской Армии таких установок имелось относительно немного. Какое-то их количество попало в подразделения Морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Такие установки также придавали дивизионам зенитных ракетных комплексов С-300ПТ/ПС для прикрытия от атак маловысотных средств воздушного нападения и борьбы с наземным противником.
Имеется фотография НСВ-12,7 на универсальном станке У6У, установленном на верхней броне многоцелевого бронированного гусеничного тягача МТ-ЛБ.
Гораздо больше НСВ-12,7 имелось на украинских танках Т-64, Т-72 и Т-80. Какое-то количество пулемётов, снятых с подбитых или неисправных танков, использовали при создании импровизированных ЗПУ.
Примерно через 15 лет «незалежности» командование украинской армии пришло к пониманию, что в ближайшей перспективе потребуется замена изношенным «Утёсам» советского производства, и в 2005 году была инициирована программа создания собственного «крупнача».
Задача эта оказалась не такой простой, как виделось вначале. Только в 2021 году появилась информация, что ОАО «Завод «Маяк» из состава ГК «Укроборонпром» начал испытания пулемёта КМ-12,7, являющегося украинским аналогом НСВ-12,7.
Заявлено, что модель производства «Маяк» создана по современным западным стандартам в партнерстве с компаниями Bartlein Barrels Inc. (США) и ARS Ballistics (Великобритания). В настоящее время нет никакой информации о том, как прошли испытания и было ли начат серийный выпуск украинских пулемётов КМ-12,7.
12,7-мм пулемёт Browning M2HB
Начиная с середины 2022 года западные страны передали Украине значительное количество 12,7-мм пулемётов Browning M2HB. Пулемёт данной модели очень распространен в вооруженных силах многих государств.
Первые серийные крупнокалиберные «Браунинги» имели жидкостное охлаждение, но в 1938 году М2НВ получил более длинный ствол, за счёт отказа от водяного охлаждения вес тела пулемёта снизился до 38 кг. Темп стрельбы составляет 480–550 выстр./мин. В таком неизменном виде это оружие фактически существует до сих пор.
Пулемёты семейства М2 производятся компаниями General Dynamics, Ohio Ordnance Works, US Ordnance и FN Herstal.
По баллистическим характеристикам боеприпас 12,7×99 мм, также известный как 50 BMG, очень близок к советскому патрону 12,7×108 мм. Бронебойная пуля M1 массой 48,6 г имеет начальную скорость 810 м/с и на дистанции 450 м при попадании под прямым углом способна пробить бронелист толщиной 16 мм.
На базе пулемёта M2HB создавались одинарные, спаренные и счетверённые зенитные установки.
По причине относительно невысокого темпа стрельбы, ЗПУ, в которой используется один крупнокалиберный «Браунинг», не обеспечивает необходимой плотности зенитного огня по воздушным целям.
После начала применения пулемётов M2HB в ВСУ, выяснилось, что основная масса украинских расчётов не знает специфических особенностей их эксплуатации, и это приводит к задержкам при стрельбе. Тем не менее зенитные «Браунинги» калибра 12,7-мм активно используются в подразделениях ПВО, задачей которых является ближняя оборона важных объектов.
12,7-мм пулемет китайского производства W85
В прошлом году Украина получила несколько десятков пулемётов китайского производства W85. Происхождение этих пулемётов неизвестно. Эксперты считают, что китайские крупнокалиберные пулемёты являлись частью груза, отправленного йеменским хуситам из Ирана и перехваченного американцами.
По основным характеристикам достаточно современный китайский W85 превосходит американский пулемёт Browning M2HB.
12,7-мм пулемёт W85
Пулемет W85 комплектуется универсальным станком-треногой, позволяющим вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Станок весит 17,5 кг. Масса тела пулемёта – 24 кг. Питание осуществляется из металлической ленты на 60 патронов с открытым звеном. Темп стрельбы 700–750 выстр./мин.
Также как и в случае с другими 12,7-мм пулемётами китайские W85, установленные на пикапах повышенной проходимости, используются в объектовой ПВО для защиты от дронов-камикадзе.
14,5-мм зенитные установки на базе пулемётов КПВ/КПВТ
К моменту начала вооруженного конфликта на востоке Украины в местах хранения ВСУ имелось несколько сотен 14,5-мм буксируемых зенитных установок на базе пулемёта Владимирова.
Интересным является то, что со складов удалось поднять приблизительно 120 одноствольных ЗПУ-1, спаренных ЗПУ-2 и ЗУ-2. Но в это число не вошли счётверённые ЗПУ-4, хотя при разделе советского военного имущества они Украине достались.
Для стрельбы из пулемётов КПВ/КПВТ используется патрон, ранее применявшийся в противотанковых ружьях. Вес пули 60–64 г, начальная скорость – от 976 до 1 005 м/с. Дульная энергия КПВ достигает 31 кДж (для сравнения: у 12,7-мм пулемёта ДШК – лишь 18 кДж).
Эффективным боеприпасом для поражения воздушных целей с сильной броневой защитой на дистанции до 2 000 м являются 14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 массой 64 г. Эта пуля пробивает броню толщиной 20 мм при угле 20° от нормали на расстоянии до 500 м и зажигает авиационное горючее, находящееся за броней. В боекомплект установки могут входить и 14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БСТ массой 68,5 г, с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ массой 60 г, с пристрелочно-зажигательной пулей ЗП.
Установка ЗПУ-1 принята на вооружение в 1949 году. Её основным назначением являлась защита пехотных подразделений от воздушного противника, действующего на высотах до 1,5 км, вспомогательным – поражение легкобронированной техники на дальности до 1 км. После того, как в 1970-е годы войска в достаточной степени были насыщены ПЗРК, большую часть 14,5-мм ЗПУ вывели в резерв.
ЗПУ-1 состоит из 14,5-мм пулемета КПВ, легкого лафета, колесного хода и прицельных приспособлений. Лафет обеспечивает круговой обстрел с углами возвышения от –8° до +88°. Темп стрельбы – до 600 выстр./мин. Питание производится из металлической звеньевой ленты, укладываемой в патронный ящик емкостью 150 патронов. Масса установки составляет 437 кг. Расчёт – 5 человек.
Нижний станок лафета снабжен колесным ходом, позволяющим буксировать установку легкими армейскими автомобилями. Для транспортировки ЗПУ-1 по пересеченной местности и в горных условиях она может разбираться на отдельные части и перевозиться (или переноситься) во вьюках весом до 80 кг.
Параллельно с одноствольной ЗПУ-1 на вооружение поступила спаренная ЗПУ-2. Установка состоит из двух 14,5-мм пулеметов КПВ, нижнего станка лафета с тремя подъемниками, вращающейся платформы, верхнего станка лафета (с механизмами наведения, кронштейнами люльки и патронных ящиков, а также сиденьями наводчиков), люльки, прицельных приспособлений и отделяемого колесного хода.
Механизмы наведения позволяют вести круговой обстрел с углами возвышения от –7° до +90°. Максимальная скорость обстреливаемой цели составляет 200 м/с. Суммарный темп стрельбы – до 1 200 выстр./мин.
ЗПУ-2 в походном положении
На большие расстояния спаренную установку, боекомплект и расчет из 6 человек перевозят в кузове армейского грузового автомобиля. Хотя масса боеготовой ЗПУ-2 достигает 1 000 кг, на малые расстояния она может перемещаться силами расчета из шести человек.
В 1954 году по заказу ВДВ началось производство спаренной 14,5-мм установки ЗУ-2. Впоследствии она также использовалась мотострелками и морской пехотой.
ЗУ-2
За счет упрощения конструкции колесного хода удалось снизить вес ЗУ-2 до 650 кг. Установку можно буксировать легкими армейскими автомобилями или перевозить в кузове грузовика. На поле боя ЗУ-2 перемещается силами расчета, а для транспортировки в горных условиях она разбирается на части весом не более 80 кг каждая. Боевая эффективность ЗУ-2 примерно находится на уровне ЗПУ-2.
Хотя доставшиеся Украине установки ЗПУ-1, ЗПУ-2 и ЗУ-2 изначально являлись буксируемыми, большая их часть для повышения мобильности установлена на транспортные средства.
В конце 2022 года чешская компания Excalibur Army на базе ЗУ-2 начала выпуск для ВСУ зенитных установок Viktor (MR-2). Спаренные 14,5-мм установки, взятые с хранения в Чехии, после расконсервации и восстановительного ремонта монтировались на пикапы Toyota Land Cruiser J79.
Установка Viktor оснащена коллиматорным и тепловизионным прицелом. Заявлено, что тепловизор ночью в хороших погодных условиях может обнаружить БПЛА с бензиновым двигателем на дистанции более 1 500 м.
В феврале 2023 года Нидерланды объявили о планах профинансировать изготовление 100 таких установок. Первые 15 единиц ЗПУ Viktor поступили в ВСУ летом 2023 года.
Некоторые европейские страны передали Украине имевшиеся у них 14,5-мм пулемёты КПВТ, изначально предназначенные для вооружения бронетранспортёров БТР-60, БТР-70 и БТР-80. У Украины осталось не так много БТР советского образца, и лишние КПВТ направили на изготовление импровизированных зенитных установок.
Пулемёт КПВТ, используемый в кустарных зенитных установках, изготовленных в условиях автомастерских, крепится на трубчатой раме, размещённой на вращающемся основании, установленном в кузове автомобиля.
Непонятно, сохранён ли электрический спусковой механизм, или он переделан на ручной. Глядя на эту «самопальную» ЗПУ, не приходится сомневаться в том, что она имеет плохую устойчивость при стрельбе, и относительно точными являются первые 1–2 выстрела в очереди.
Продолжение следует...
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