Евросоюз продлит льготы для украинских аграриев еще на год с правом их экстренной отмены

Комиссия может предпринять быстрые действия и ввести любые меры, которые сочтет необходимыми, в случае значительных сбоев на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта

Дабы хоть как-то успокоить не первый месяц протестующих почти во всех странах Евросоюза фермеров, Брюссель подготовил некое компромиссное решение по льготированию импорта украинского продовольствия, против чего в том числе выступают европейские аграрии.Европейский парламент и Совет Евросоюза достигли предварительного соглашения о продлении мер по либерализации торговли для Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европарламента.В сообщение говорится, что Евросоюз намеревается продлить временную приостановку действия импортных пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС еще на год, до 5 июня 2025 года. Но это льготирование импорта для украинских аграриев делается с существенной оговоркой. Брюссель оставляет право экстренной отмены этих льгот при определенных обстоятельствах.— говорится в заявлении.Предлагаемый регламент дает возможность введения запрета на ввоз из Украины «особо чувствительных» сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара. Кроме того, Европарламент расширил этот список, включив в него овес, кукурузу, крупяные изделия и мед.Самое неприятное для Киева состоит в том, что парламентарии добились от Еврокомиссии принять срочные твердые меры в случае резкого увеличения импорта пшеницы из Украины. Базисным периодом для запуска «экстренного торможения» ввоза наиболее экономически выгодного для Украины зерна будут 2022 и 2023 годы. В заявлении Европарламента указывается, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два базисных года года, ограничительные тарифы будут введены вновь.Сокращен и срок принятия решений по ограничениям на импорт украинских продуктов с 21 до 14 дней в случае, если будут достигнуты триггерные уровни для автоматических гарантий. Отдельно в заявлении указано, что данные меры должны снизить давление на европейских фермеров, «если они окажутся подавлены внезапным ростом украинского импорта». Европарламенту и Совету ЕС предстоит окончательно одобрить соглашение до 5 июня, когда истекает нынешний срок приостановки пошлин.Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, было принято еще в 2016 году. Его цель — обеспечить украинским сельхозпредприятиям преференциальный доступ на рынок Евросоюза. В июне 2022 года Брюссель ввел автономные торговые меры (ATMS), которые обеспечивают беспошлинный доступ всей украинской продукции в ЕС. Эти меры были продлены на один год в 2023 году.