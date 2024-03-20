Евросоюз продлит льготы для украинских аграриев еще на год с правом их экстренной отмены

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Евросоюз продлит льготы для украинских аграриев еще на год с правом их экстренной отмены

Дабы хоть как-то успокоить не первый месяц протестующих почти во всех странах Евросоюза фермеров, Брюссель подготовил некое компромиссное решение по льготированию импорта украинского продовольствия, против чего в том числе выступают европейские аграрии.

Европейский парламент и Совет Евросоюза достигли предварительного соглашения о продлении мер по либерализации торговли для Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европарламента.



В сообщение говорится, что Евросоюз намеревается продлить временную приостановку действия импортных пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС еще на год, до 5 июня 2025 года. Но это льготирование импорта для украинских аграриев делается с существенной оговоркой. Брюссель оставляет право экстренной отмены этих льгот при определенных обстоятельствах.

Комиссия может предпринять быстрые действия и ввести любые меры, которые сочтет необходимыми, в случае значительных сбоев на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта

— говорится в заявлении.

Предлагаемый регламент дает возможность введения запрета на ввоз из Украины «особо чувствительных» сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара. Кроме того, Европарламент расширил этот список, включив в него овес, кукурузу, крупяные изделия и мед.

Самое неприятное для Киева состоит в том, что парламентарии добились от Еврокомиссии принять срочные твердые меры в случае резкого увеличения импорта пшеницы из Украины. Базисным периодом для запуска «экстренного торможения» ввоза наиболее экономически выгодного для Украины зерна будут 2022 и 2023 годы. В заявлении Европарламента указывается, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два базисных года года, ограничительные тарифы будут введены вновь.

Сокращен и срок принятия решений по ограничениям на импорт украинских продуктов с 21 до 14 дней в случае, если будут достигнуты триггерные уровни для автоматических гарантий. Отдельно в заявлении указано, что данные меры должны снизить давление на европейских фермеров, «если они окажутся подавлены внезапным ростом украинского импорта». Европарламенту и Совету ЕС предстоит окончательно одобрить соглашение до 5 июня, когда истекает нынешний срок приостановки пошлин.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, было принято еще в 2016 году. Его цель — обеспечить украинским сельхозпредприятиям преференциальный доступ на рынок Евросоюза. В июне 2022 года Брюссель ввел автономные торговые меры (ATMS), которые обеспечивают беспошлинный доступ всей украинской продукции в ЕС. Эти меры были продлены на один год в 2023 году.
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 13:08
      «Евросоюз продлит льготы для украинских аграриев ещё на год» —

      — "Голодающая Африка" вздохнула с облегчением...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 13:11
        В общем продлят и тут же экстренно отменят... А иначе кучи навоза на европейских улицах будут возникать постоянно... laughing
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 13:28
          Цитата: Lev_Russia
          А иначе кучи навоза на европейских улицах будут возникать постоянно...

          Европа без навоза, существовать не может.
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          +1
          Сегодня, 13:42
          Ну, навоз-то их бабульки по цветочным горшкам растащат. Хоть такое халявное удобрение.
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 13:24
      Смешно или печально-какие аграрии.ВСЕ давно скуплено особо приближенными. Как то было их фото на странице "ВО"-делегация,тщетно ожидавшая польских коллег на границе.
    3. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 13:40
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