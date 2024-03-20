Работавший на украинскую военную разведку россиянин задержан сотрудниками ФСБ в Комсомольске-на-Амуре
12
Российские силовики продолжают чистить Россию от украинских агентов и различных "сочувствующих", очередное задержание произошло на Дальнем Востоке. Как сообщили в УФСБ по Хабаровскому краю, сотрудниками ведомства задержан житель Комсомолька-на-Амуре, работавший на украинскую военную разведку.
Ведомство Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов) очень интересуют военные заводы и предприятия, информация о них для ГУР МО Украины очень ценная. Вот и решил российский гражданин, проживающий в Комсомольске-на-Амуре, поправить свое материальное положение с помощью денег Киева. Он сам через интернет вышел на управление военной разведки Украины и предложил свои услуги по передаче сведений, интересующих разведку Украины.
(...) установлено, что комсомольчанин связался через интернет с представителями ГУР МО Украины для передачи сведений, раскрывающих деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах и предприятиях ОПК Дальнего Востока
- говорится в сообщении.
Довести свое преступление до конца украинский агент не смог по независящим от него причинам, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. На данный момент задержанный находится под арестом, возбуждено уголовное дело о госизмене, предусматривающее пожизненное наказание.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация