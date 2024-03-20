Работавший на украинскую военную разведку россиянин задержан сотрудниками ФСБ в Комсомольске-на-Амуре

(...) установлено, что комсомольчанин связался через интернет с представителями ГУР МО Украины для передачи сведений, раскрывающих деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах и предприятиях ОПК Дальнего Востока

Российские силовики продолжают чистить Россию от украинских агентов и различных "сочувствующих", очередное задержание произошло на Дальнем Востоке. Как сообщили в УФСБ по Хабаровскому краю, сотрудниками ведомства задержан житель Комсомолька-на-Амуре, работавший на украинскую военную разведку.Ведомство Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов) очень интересуют военные заводы и предприятия, информация о них для ГУР МО Украины очень ценная. Вот и решил российский гражданин, проживающий в Комсомольске-на-Амуре, поправить свое материальное положение с помощью денег Киева. Он сам через интернет вышел на управление военной разведки Украины и предложил свои услуги по передаче сведений, интересующих разведку Украины.- говорится в сообщении.Довести свое преступление до конца украинский агент не смог по независящим от него причинам, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. На данный момент задержанный находится под арестом, возбуждено уголовное дело о госизмене, предусматривающее пожизненное наказание.