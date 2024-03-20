Работавший на украинскую военную разведку россиянин задержан сотрудниками ФСБ в Комсомольске-на-Амуре

12
Работавший на украинскую военную разведку россиянин задержан сотрудниками ФСБ в Комсомольске-на-Амуре

Российские силовики продолжают чистить Россию от украинских агентов и различных "сочувствующих", очередное задержание произошло на Дальнем Востоке. Как сообщили в УФСБ по Хабаровскому краю, сотрудниками ведомства задержан житель Комсомолька-на-Амуре, работавший на украинскую военную разведку.

Ведомство Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов) очень интересуют военные заводы и предприятия, информация о них для ГУР МО Украины очень ценная. Вот и решил российский гражданин, проживающий в Комсомольске-на-Амуре, поправить свое материальное положение с помощью денег Киева. Он сам через интернет вышел на управление военной разведки Украины и предложил свои услуги по передаче сведений, интересующих разведку Украины.



(...) установлено, что комсомольчанин связался через интернет с представителями ГУР МО Украины для передачи сведений, раскрывающих деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах и предприятиях ОПК Дальнего Востока

- говорится в сообщении.

Довести свое преступление до конца украинский агент не смог по независящим от него причинам, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. На данный момент задержанный находится под арестом, возбуждено уголовное дело о госизмене, предусматривающее пожизненное наказание.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:20
      На данный момент задержанный находится под арестом, возбуждено уголовное дело о госизмене, предусматривающее пожизненное наказание.

      Пожизненное это конечно не плохо, но его по таким преступлениям "наш самый гуманный в мире суд" почему-то не даёт... Насколько я знаю...А надо бы... am
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 11:25
        Сколько же мразей и дерьма за последнее время было выявлено,а сколько из ещё прячется?Нужно восстановить смертную казнь немедленно!И произвести показательные расстрелы десятка таких иуд поганых!
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Lev_Russia
        На данный момент задержанный находится под арестом, возбуждено уголовное дело о госизмене, предусматривающее пожизненное наказание.

        Пожизненное это конечно не плохо, но его по таким преступлениям "наш самый гуманный в мире суд" почему-то не даёт... Насколько я знаю...А надо бы... am

        Вот и поправил своё положение: теперь его будут одевать, кормить по распорядку, водить на свежий воздух.
        Красота. good
    2. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      +2
      Сегодня, 11:21
      Нужно на опережение работать, нашей разведке надо под видом украинских сотрудников спецслужб выискивать желающих совершить диверсию и арестовывать. Помнится Пеньковский несколько лет подкладывал под дворники посольской машины письмо с предложением сотрудничать, но его динамили так как до этого КГБ таким способом выходило на сотрудников американской разведки и высылало их из страны. Почему сейчас нельзя заняться провоцированием?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:30
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Нужно на опережение работать, нашей разведке надо под видом украинских сотрудников спецслужб выискивать желающих совершить диверсию и арестовывать. Помнится Пеньковский несколько лет подкладывал под дворники посольской машины письмо с предложением сотрудничать, но его динамили так как до этого КГБ таким способом выходило на сотрудников американской разведки и высылало их из страны. Почему сейчас нельзя заняться провоцированием?

        Это не провоцирование.
        Это отлов инициативников.
      2. Черчиль Ранг пользователя
        Черчиль
        -1
        Сегодня, 11:33
        Да тебе пора давно работать в контрразведке по линии активных мероприятий ФСБ, а ты тут на диване языком чешешь "профи".
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:22
      «Работавший на украинскую военную разведку россиянин задержан сотрудниками ФСБ» —

      — «Ежели Русский скажет Вам,
       что он не любит Родину,
      не верьте ему, он не Русский» ...
      (Ф.М.Достоевский)
    4. Черчиль Ранг пользователя
      Черчиль
      -1
      Сегодня, 11:30
      Какой-то бред! Ни одна, даже самая начинающая спецслужба с таким агентом работать не будет и тем более вербовка через интернет. Даже подстава на "живую" вербовку требует больших усилий и компетентности.
      1. KLM77 Ранг пользователя
        KLM77
        0
        Сегодня, 11:43
        Инициативник, почему бы и не использовать, хотя бы один раз. Окажется с мозгами и что-то стоящий, организуют выезд и обучение, с последующим возвратом в Россию.
    5. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 11:33
      На площадь с установленным эшафотом.
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 11:35
      Требую реабилитации Иосифа Виссарионовича Сталина и пересмотра всех дел "репрессированных" с отменой им и их отпрыскам льгот и преференций.
      Это же сколько дерьма он разгреб.
    7. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      0
      Сегодня, 11:43
      Знакомые двери с узорчиками в здании на улице Мира, а раньше были добротный, высокие, деревянные, с большими стёклами.
      Эх было время

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»