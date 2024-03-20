The Washington Post: Производство дефицитных 155-мм снарядов на Украине начнется не раньше второй половины 2024 года

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The Washington Post: Производство дефицитных 155-мм снарядов на Украине начнется не раньше второй половины 2024 года

Украина практически не производила оружия до начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022 года, но местная оборонная промышленность сейчас переживает бум, пишет американская газета The Washington Post.

Издание отмечает, что украинские заводы выпускают снаряды, военную технику, ракеты и другие виды вооружений, имеющие решающее значение для ведения военных действий. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране производство некоторых видов оружие в прошлом году утроилось.



Среди производимых на Украине вооружений имеются и артиллерийские снаряды, но пока что это боеприпасы советского образца калибра 122-мм и 152-мм.

По данным The Washington Post, украинские оборонные компании также стремятся наладить в стране производство дефицитных 155-мм снарядов стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными партнёрами Киева.

Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но, как пишет газета со ссылкой на чиновника государственной оборонной компании «Укроборонпром», пожелавшего остаться неизвестным, их производство начнется не раньше «второй половины этого года».

Однако украинского производства недостаточно, чтобы восполнить потерю международной поддержки, особенно оружия из США. Но с учетом того, что пакет помощи в размере 60 млрд долларов застопорился в Конгрессе, внутреннее производство является более важным, чем когда-либо, считают авторы американского издания.
  • Википедия/Sgt. William Tanner
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16 комментариев
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  1. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +6
    Сегодня, 12:04
    Спрятать производство снарядов в стране не возможно. Вытачивать на коленке 5 шт в неделю ,это не производство
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:10
      APASUS hi, да и качество выточеных "на коленке" не подойдет.
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:14
        Цитата: Ропот 55
        APASUS , да и качество выточеных "на коленке" не подойдет.

        Подойдет . Сейчас прошли новые требования к качеству вооружения ,в странах НАТО .Там сказано , для увеличения производства снарядов ,можно изменить требования к качеству оборудования .Думаю так и происходит
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +1
          Сегодня, 12:30
          какой смысл этого производства снарядов на украине - вечная стройка
          возведение ангаров - удар Кинжала или Искандера
          - разбор завалов - обратная засыпка котлована
          снова - монолит - возведение ангара - снова удар Кинжала
          - разбор завалов - обратная засыпка котлована
          и далее по кругу
          не хило так на украине пилят бабки
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 12:55
            The Washington Post: Производство дефицитных 155-мм снарядов на Украине начнется не раньше второй половины 2024 года

            Если такое производство начнётся, то всем «красным линиям» ВГК, всем заверениям ЗамПредСовБеза - грош цена!!!
            1. Romario_Argo Ранг пользователя
              Romario_Argo
              0
              Сегодня, 14:11
              чушь не пишите
              как обычно - КРВБ, КРМБ, ОТРК - раскатаем строй-площадку до котлована
              и пусть строят вечно
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 12:08
    Ну, да, ну да, заявлять они могут что угодно, у них всего то потерь то сколько там Зеленский заявил?! Так что пусть свистят, львиная доля всего идёт с Запада и наших так называемых "союзничков", утроилось сборка квадриков и безпилотников из импортных деталей, вот это я поверю.
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 12:08
    Издание отмечает, что украинские заводы выпускают снаряды, военную технику, ракеты и другие виды вооружений, имеющие решающее значение для ведения военных действий.

    "Вашингтон Пост" пишет, что Украина наладила выпуск снарядов, значит нам нужно наладить уничтожение этих производств... Пусть даже с помощью снарядов повышенной мощности с урановыми сердечниками... Американцы не стеснялись такие снаряды в Югославии применять... am
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:13
      Lev Russia hi, свистит издание, прикрывает поставки от наших "друзей" советского калибра и от США "втихоря" от Конгресса,НАТО-ских калибров.
    2. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Сегодня, 12:52
      Пусть даже с помощью снарядов повышенной мощности с урановыми сердечниками.

      Расскажите подробней про уничтожение производств бронебойными ломами?
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:09
    местная оборонная промышленность сейчас переживает бум, пишет американская газета The Washington Post.
    Действительно периодически переживает БУМ по цехам предприятий, ангарам приспособленным для сборки военной продукции, складам с готовой продукцией.
    их производство начнется не раньше «второй половины этого года».
    Вся Европа не может наскрести для украины достаточное количество снарядов, а последняя начнет их производство? Новый завод так просто не построишь, а старые известны. Если только где-нибудь в Польше или Румынии.
  5. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 12:11
    Среди производимых на Украине вооружений имеются и артиллерийские снаряды

    Вроде не иголка в стогу сена заводик то свечной request Да как так то? (с) am
  6. Горный стрелок Ранг пользователя
    Горный стрелок
    +1
    Сегодня, 12:30
    Важным является качество снарядов. Он же вращается при выстреле с большими оборотами, и небольшой эксцентриситет уведет его с траектории. А это и качество отливок, и качество станков. И все такое в том же духе. Так что не верю я в их производственные возможности.
    1. goland72 Ранг пользователя
      goland72
      0
      Сегодня, 12:44
      Украинский подход: Стремиться наладить в стране производство дефицитных 155-мм снарядов стандарта НАТО и начало выпуска продукции это две далеко удалённые во времени друг от друга точки. Путь между ними очень долог и невыполним, а средств на его преодоление нужно ох как много. На этом и живут.
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:47
      Горный стрелок hi, не только вы, идет операция по прикрытию тихушных партий снарядов, советских калибров от наших типа попутчиков, и НАТО-ских калибров в обход своих же полит. оппонентов, вот и орут что мол Украина "САМА" всё производит.
  7. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:51
    Гуманизм уже привел к тому, что твари штурмуют границу, запускают ракеты и бомбы за ее пределы, гибнут люди в форме и штатские, конца и края не видать. Нечего удивляться, если насчет производства снарядов под угрозой уничтожения правда , чубатые и раньше не считались с потерями, с их стороны о гуманизме не слыхать.

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