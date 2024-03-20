Чешская пресса: в Словакии растёт поддержка «пророссийского» кандидата в президенты
Кандидат в президенты Словакии Штефан Харабин баллотируется на высшую государственную должность с программой, которая может в корне перевернуть внешнеполитическую ориентацию Словакии.
Как утверждает чешское издание Аktualne, Харабин является приверженцем не просто многовекторной политики, а определенно ориентируется на восток, прежде всего на Россию. Бывший председатель Верховного суда Словакии и экс-министр юстиции Харабин в рамках своей предвыборной кампании заявил, что его первая заграничная поездка будет не в Прагу, как это традиционно сложилось, поскольку, по его словам, нынешнее чешское правительство поддерживает украинских нацистов. Вместо этого в случае своего избрания Харабин намерен отправиться в Москву. Кроме того, политик планирует инициировать выход страны из НАТО и объявить о нейтральном статусе Словакии, подкрепленном гарантиями России. В ходе своей предвыборной встречи в Эволене, Харабин заявил, что власти Чехии «рабски служат» Соединенным Штатам.
В прошлом году политик принимал участие в демонстрации в Братиславе против поддержки киевского режима, где заявил, что Россия защищается, а войну между славянскими народами спровоцировали англосаксы. Он также напомнил, что словацкий народ несколько раз в своей истории был вынужден выступить против России, но в конце концов словаки всегда вставали на сторону России.
По мнению чешского издания, на выход во второй тур президентских выборов в Словакии претендуют Петер Пеллегрини от правящей партии "Глас" и бывший министр иностранных дел Иван Корчок, близкий к оппозиции. При этом они имеют диаметрально противоположные взгляды на украинский кризис. Тогда как Корчок является сторонником продолжения поддержки Украине, Пеллегрини неоднократно заявлял о необходимости проведения мирных переговоров.
Согласно мартовскому опросу, проведенному социологическим агентством Focus, 12,7 процентов респондентов проголосовали бы за Харабина в первом туре выборов. При этом уровень его поддержки продолжает расти. Пеллегрини пользуется поддержкой более 34 процентов, а Корчок - 31 процента избирателей. Первый тур президентских выборов в Словакии запланирован на субботу, 23 марта.
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