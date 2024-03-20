Проиранские формирования Ирака спустя неделю снова атакуют главный аэропорт Израиля

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Проиранские формирования Ирака спустя неделю снова атакуют главный аэропорт Израиля

Вооруженные проиранские шиитские формирования Ирака спустя неделю после предыдущего нападения снова атакуют главный международный аэропорт Израиля – Бен-Гурион. Свои действия боевики называют ответом на политику геноцида против палестинского населения сектора Газа, которую проводят израильские военные.

Об этом официально заявили представители так называемого иракского сопротивления.

Бойцы Исламского сопротивления в Ираке сегодня на рассвете, во вторник 20 марта, нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в глубине сионистской территории с помощью беспилотников

- сказано в сообщении.

Иракские ополченцы утверждают, что действуют в рамках второго этапа операции в поддержку палестинцев сектора Газа, который предусматривает нанесение ударов по стратегическим объектам Израиля, а также введение блокады израильского судоходства в Средиземном море и прекращение работы портов еврейского государства.

По утверждению радикалов, такие меры предпринимаются в ответ на убийства военнослужащими ЦАХАЛ мирных палестинцев. Они заявляют, что продолжат атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит геноцид в секторе Газа.

Ранее 12 марта иракские вооруженные формирования при помощи дронов также совершили атаку на аэропорт Бен-Гурион. А на днях шиитские боевики ударили по авиабазе ЦАХАЛ на оккупированных израильскими военными сирийских Голанских высотах.

Также проиранскими ополченцами была нанесена серия ударов по американским военным объектам в ответ на поддержку властями США действий Израиля.
  • https://ru.wikipedia.org/
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 11:24
    Проиранские формирования Ирака спустя неделю снова атакуют главный аэропорт Израиля
    recourse Бывает же такое. request Полезное государство Израиль сплачивает бывших недругов. feel
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:26
      Цитата: Mavrikiy
      Проиранские формирования Ирака спустя неделю снова атакуют главный аэропорт Израиля
      recourse Бывает же такое. request Полезное государство Израиль сплачивает бывших недругов. feel

      Нам на пользу все кто отвлекает Запад от Украины.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 11:32
        Цитата: Бородач
        Нам на пользу все кто отвлекает Запад от Украины.

        Загадка 21 века... что быстрее исчезнет с карт - 404 или израиль good wassat drinks Я за оба варианта good
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 11:39
          Украина исчезнет быстрее.
          Евреи появились в Киеве в 10-м веке после того, как великий князь Святослав Игоревич разгромил Хазарский каганат. По одной из версий, герб Украины оттуда же, из еврейской Хазарии.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 11:27
    Эти иранцы не "боевики "а вооружённые оппозиционеры,они еврейцев жёстко перевоспитывают! good
  3. Aken Ранг пользователя
    Aken
    0
    Сегодня, 11:32
    Вооруженные проиранские шиитские формирования Ирака

    А есть вооруженные НЕ проиранские шиитские формирования Ирака?
    А есть НЕ вооружённые шиитские формирования Ирака?
    Если других нет, то можно называть их короче - Иракские шииты.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:39
    Израилю пора привыкать к тому, что ни только они могут наносить удары.
    проиранскими ополченцами была нанесена серия ударов по американским военным объектам
    Правильно, про американцев ни в коем случае забывать не стоит, чтобы не забывали, что находятся на чужой территории.

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