Проиранские формирования Ирака спустя неделю снова атакуют главный аэропорт Израиля
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Вооруженные проиранские шиитские формирования Ирака спустя неделю после предыдущего нападения снова атакуют главный международный аэропорт Израиля – Бен-Гурион. Свои действия боевики называют ответом на политику геноцида против палестинского населения сектора Газа, которую проводят израильские военные.
Об этом официально заявили представители так называемого иракского сопротивления.
Бойцы Исламского сопротивления в Ираке сегодня на рассвете, во вторник 20 марта, нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в глубине сионистской территории с помощью беспилотников
- сказано в сообщении.
Иракские ополченцы утверждают, что действуют в рамках второго этапа операции в поддержку палестинцев сектора Газа, который предусматривает нанесение ударов по стратегическим объектам Израиля, а также введение блокады израильского судоходства в Средиземном море и прекращение работы портов еврейского государства.
По утверждению радикалов, такие меры предпринимаются в ответ на убийства военнослужащими ЦАХАЛ мирных палестинцев. Они заявляют, что продолжат атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит геноцид в секторе Газа.
Ранее 12 марта иракские вооруженные формирования при помощи дронов также совершили атаку на аэропорт Бен-Гурион. А на днях шиитские боевики ударили по авиабазе ЦАХАЛ на оккупированных израильскими военными сирийских Голанских высотах.
Также проиранскими ополченцами была нанесена серия ударов по американским военным объектам в ответ на поддержку властями США действий Израиля.
https://ru.wikipedia.org/
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