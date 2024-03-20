На «Восточном» собрана ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» для первого старта с космодрома

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На «Восточном» собрана ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» для первого старта с космодрома

На космодроме "Восточный" собрали ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для первого в истории пуска с этой космической площадки. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск "Ангары-А5" с Восточного запланирован на апрель, предварительно, на первую декаду месяца. До этого все запуски данной ракеты производились только с Плесецка. Этот пуск даст старт летно-конструкторским испытаниям космического ракетного комплекса "Амур", разрабатываемого Центром Хруничева. В составе комплекса планируется задействовать ракеты "Ангара-А5" и "Ангара-А5М".



На космодроме Восточный совместный расчет специалистов Центра Хруничева, филиала АО ЦЭНКИ — КЦ "Восточный", РКК "Энергия" провели операции по сборке ракеты космического назначения "Ангара-А5"

- говорится в сообщении.

Накануне была состыкована головная часть, разгонный блок "Орион" и "пакет" из трех ступеней ракеты-носителя. Сейчас проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс.

Напомним, что первый испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" был осуществлен с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Как заявляли тогда в Роскосмосе, "Ангара-А5" - первая российская ракета-носитель тяжелого класса, разработанная целиком в постсоветский период. Она сможет выводить в космос от четырех до 24 тонн полезной нагрузки в зависимости от высоты орбиты. Ракета-носитель работает на экологически чистом топливе и собирается из унифицированных ракетных модулей, что позволяет значительно сократить расходы на ее производство и обслуживание.
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    25 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:01
      А что подымать будет Ангара ? Может Ирану или бы С Корее предложили скидку
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 12:09
        А что подымать будет Ангара ?

        говорили что то о перспективной станции РОС
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +2
          Сегодня, 12:11
          Цитата: Romario_Argo
          говорили что то о перспективной станции РОС

          Первый старт обычно глухой.Никто рисковать не хочет ,по этому и можно предложить партнерам бесплатный подъем
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +3
            Сегодня, 12:15
            вообще то НЕ глухой - какая то ПН будет - уже упаковали
          2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +1
            Сегодня, 12:24
            Маск не пожалел для своей ракеты "Теслу"... Может найдём старый "Запорожец" (горбатый)... Упадёт, хоть будет на кого списать и не жалко. request lol
            1. lis-ik Ранг пользователя
              lis-ik
              0
              Сегодня, 12:40
              Цитата: Сабуров_Александр53
              Упадёт, хоть будет на кого списать и не жалко.

              И что бы упал на Запорожье,двойная выгода.
          3. Виталий161 Ранг пользователя
            Виталий161
            +1
            Сегодня, 12:28
            массо габаритный сакет по любому, иначе смысл от пустого запуска?
            1. mark1 Ранг пользователя
              mark1
              0
              Сегодня, 12:32
              В прошлый раз запускали бетонный куб( если не соврали).
              На следующий пуск обещали какой нибудь спутник.
        2. shikin Ранг пользователя
          shikin
          0
          Сегодня, 12:31
          Первый запуск для станции РОСС - модуля НЭМ пока запланирован на 2028 год, причем РН Ангара-А5М с модифицированным двигателем. Судя по разным фото и сообщениям, готовится к запуску Ангара-А5, по Ангаре А5М пока вопросы.
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 13:41
            Первый энергетический модуль РОС готов сейчас на 75%, зачем ждать 2028? Как будет полностью готов, так и полетит
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:14
        А что подымать будет Ангара ? Может Ирану или бы С Корее предложили скидку

        Главное чтобы Ангара-А5 испытания успешно прошла, а что поднимать в условиях военного конфликта всегда найдётся... am
    2. mc1aren Ранг пользователя
      mc1aren
      -4
      Сегодня, 12:05
      мы строили-строили и наконец построили... (с)
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:14
      Интересно, что там с нашими носителями сверхтяжами? Как то тихо и не слышно. На этапе рождения рассказывали, что из за модульности можно "Ангару" собрать и до 100т полезной нагрузки, класс сверхтяжа.
      1. Сергей Т19 Ранг пользователя
        Сергей Т19
        0
        Сегодня, 12:39
        Можно то можно, вот только что и для чего поднимать? Ладно мы бы Луну начали активно осваивать но пока этого и подавно не видно.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 12:41
          Это понятно. Сама схема сборки сверхтяжа рабочая? Вот в чём вопрос.
          1. Сергей Т19 Ранг пользователя
            Сергей Т19
            0
            Сегодня, 12:43
            Теоретически да, практически надо испытывать по факту. А это снова годы и много денег.По этому думаю пока ничего с этим проектом делать не будут.
    4. kor1vet1974 Ранг пользователя
      kor1vet1974
      +6
      Сегодня, 12:14
      Освятить бы перед запуском не мешало, а освещать должен патриарх, а то не полетит.
      1. lis-ik Ранг пользователя
        lis-ik
        0
        Сегодня, 12:41
        Цитата: kor1vet1974
        Освятить бы перед запуском не мешало, а освещать должен патриарх, а то не полетит.

        И главное раскрасить под хохлому.
      2. С.З. Ранг пользователя
        С.З.
        +1
        Сегодня, 12:41
        "Освятить бы перед запуском не мешало, а освещать должен патриарх, а то не полетит."

        Страна у нас многоконфессиональная, поэтому одного патриарха мало будет.
        1. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          0
          Сегодня, 12:53
          Цитата: С.З.
          а освещать должен патриарх, а то не полетит."

          Освещать должен электрик-осветитель, патриарх обычно этим не занимается! laughing
    5. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 12:20
      Что-то плохо мне верится в наш постсоветский космический гений: то датчики вверх ногами поставят (!!!), и за это накажут электрика и мастера а ОТК с военпредом окажутся не причем (?!!!), то ещё что-нибудь. Вызывает недоверие к нашим контрольным службам, слишком дорого это обходится стране финансово и особенно политически.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 12:36
        Саботаж, как вариант.( Короткий комент)
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        0
        Сегодня, 13:10
        Что-то плохо мне верится

        Комерсы ,частную станцию соберут на орбите быстрее этой новой РОС вот увидите.
    6. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      0
      Сегодня, 13:04
      Новость безусловно хорошая, но к сожалению концепция ракеты устарела а ее выводимая масса недостаточна для крупных задач по Луне. Ракета опоздала на 10-15 лет .
    7. Ростислав Прокопенко Ранг пользователя
      Ростислав Прокопенко
      0
      Сегодня, 13:09
      Ребята на Байконуре, когда с ребенком ездили на запуск ракеты, говорили что его аренду продлили только до 2027 года. Все запуски полностью переведут на Восточный.
      Байконур тогда останется только мемориальным комплексом. Даже китайцев туда не затянуть будет, а у казахов еще один свой космодром есть - Чуйская долина laughing

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