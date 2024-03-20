На «Восточном» собрана ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» для первого старта с космодрома
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На космодроме "Восточный" собрали ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для первого в истории пуска с этой космической площадки. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Запуск "Ангары-А5" с Восточного запланирован на апрель, предварительно, на первую декаду месяца. До этого все запуски данной ракеты производились только с Плесецка. Этот пуск даст старт летно-конструкторским испытаниям космического ракетного комплекса "Амур", разрабатываемого Центром Хруничева. В составе комплекса планируется задействовать ракеты "Ангара-А5" и "Ангара-А5М".
На космодроме Восточный совместный расчет специалистов Центра Хруничева, филиала АО ЦЭНКИ — КЦ "Восточный", РКК "Энергия" провели операции по сборке ракеты космического назначения "Ангара-А5"
- говорится в сообщении.
Накануне была состыкована головная часть, разгонный блок "Орион" и "пакет" из трех ступеней ракеты-носителя. Сейчас проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс.
Напомним, что первый испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" был осуществлен с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Как заявляли тогда в Роскосмосе, "Ангара-А5" - первая российская ракета-носитель тяжелого класса, разработанная целиком в постсоветский период. Она сможет выводить в космос от четырех до 24 тонн полезной нагрузки в зависимости от высоты орбиты. Ракета-носитель работает на экологически чистом топливе и собирается из унифицированных ракетных модулей, что позволяет значительно сократить расходы на ее производство и обслуживание.
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