В Орловской области планируют в ближайшее время оборудовать для жителей дополнительные укрытия

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В Орловской области планируют в ближайшее время оборудовать для жителей дополнительные укрытия

Продолжающиеся атаки украинских беспилотников и периодические ракетные обстрелы вынуждают власти сопредельных с Украиной российских регионов принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан.

В частности, как пишет телеграм-канал «Орловская область», власти региона приняли решение в ближайшее время расширить количество специально оборудованных укрытий для жителей области. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в наиболее «проходных» местах города Орла будут оборудованы специальные модульные конструкции.



Орловская область, в отличие от Курской, Брянской и Белгородской областей, которые наиболее часто попадают под вражеский удар, не граничит с Украиной. Однако, как ранее отмечал губернатор Клычков, расстояние от региона до украинской границы по прямой меньше 150 километров.

Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей

- сказал глава Орловской области.

Напомни, что последний раз украинский беспилотник над Орловской областью был сбит 17 марта, когда произошла массовая атака вражескими дронами и было уничтожено 35 БПЛА в восьми российских регионах.
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19 комментариев
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  1. VLAD-96 Ранг пользователя
    VLAD-96
    +3
    Сегодня, 12:24
    В Белгороде такие давно на улицах стоят.. Просто СМИ это не показывают, что бы не раздувать в выборы негатив...
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 12:43
      Просто СМИ это не показывают, что бы не раздувать в выборы негатив...
      Судя по озвученным результатом выборов ни какого негатива, жителям Белгородской области даже нравиться))
      1. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        +5
        Сегодня, 12:48
        Да, на наши головы падают дроны и ракеты, но как только Путин об этом узнает, он нам обязательно поможет, да? Да?
        1. Черный_Ватник Ранг пользователя
          Черный_Ватник
          +3
          Сегодня, 12:58
          Скажет, что с партнерами были договоренности, но его опять обманули.
          1. Татьяна Ранг пользователя
            Татьяна
            0
            Сегодня, 13:14
            Идея взята из Израиля. Там повсюду на улицах городов аналогичные укрытия от спонтанных осколков для пешеходов от взрывов стоят.
        2. vet Ранг пользователя
          vet
          +4
          Сегодня, 13:01
          Судя по озвученным результатом выборов ни какого негатива, жителям Белгородской области даже нравиться

          Конечно нравится! Наверное, рассказывают сидя в таких "укрытиях" друг другу о том, как очень скоро великий Путин устроит "санитарную зону" и обстреливать начнут уже не их, область, а другую, что поближе к границе окажется.
  2. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 12:33
    Такие как на фото ? С колличеством ладно, а как с эффективностью... По-моему не очень. И как я понимаю тендер на закуп не предусмотрен... smile
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +3
      Сегодня, 12:38
      Это скорее всего от возможных падающих обломков сбитых БПЛА. Понятно, что от взрыва нескольких килограмм взрывчатки эта конструкция вряд ли защитит.
  3. Ermak_415 Ранг пользователя
    Ermak_415
    +4
    Сегодня, 12:34
    2 года назад хоть кто-то мог подумать о такой ситуации (Кроме совсем уколотых укропов)? НЕТ!
    Я понимаю что идут военные действия, но всё-же...
    1. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      +3
      Сегодня, 12:39
      Дак у нас же СВО и всё идёт по плану, известном только Наиглавнейшим..
      Видимо пока по кремлю пару ракет не прилетит (преодолев натыканную вокруг ПВО)- не зашевелятся... Всё будут в непонятные поддавки, то одной левой, то мы ещё не начинали и т.д...
      Муть какая то.
  4. AlexWar
    AlexWar
    -1
    Сегодня, 12:48
    Мобилизацию делать пора, опять че то ждем, наступление в зоне сво растянется еще на пару лет как минимум. Берут медленно очень. Один город до двух лет тратится
    Они специально это делают чтобы оттянуть наши силы. И будут продолжать. Как только они начали на границу нападать мы перестали наступать почти.
    Взять населенный пункт это проехать несколько километров вглубь обороны противника.
    Говорили что на украине снаряды закончат, ничего не заканчивается. Видимо уловка какая то кричать что нет снарядов
    1. vet Ранг пользователя
      vet
      +2
      Сегодня, 12:58
      Боюсь, что когда утвердят Путина, будет много непопулярных и даже шокирующих народ решений. Не исключена и тотальная мобилизация. вопрос только: кто вместо мобилизованных работать будет? И за кого девушки будут замуж выходить, от кого детей рожать? Миллионы мигрантов завезут?
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +3
        Сегодня, 13:20
        Цитата: vet
        Миллионы мигрантов завезут?

        вы недооцениваете правительство - уже все меры принимаются
        своих - на фронт, работать и жить в стране - гости
        "ЕЩЁ ОДИН ШАЖОЧЕК К СВОБОДЕ МИГРАНТОВ. МИНФИН ГОТОВИТ УБОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
        Неожиданное предложение Минфина по "иностранным специалистам" создаёт впечатление тихой победы миграционных лоббистов. Речь идёт о разработке ведомством законопроекта, который позволит трудовым мигрантам работать по патенту сразу в нескольких регионах. По мнению экспертов, такое предложение является шагом, явно направленным на окончательное разрушение системы ограничений и контроля в миграционной сфере. Последствия такого решения снова будут расхлёбывать простые граждане России."

        https://tsargrad.tv/news/eshhjo-odin-shazhochek-k-svobode-migrantov-minfin-gotovit-ubojnoe-predlozhenie_975501
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 13:17
      почему сам еще не там?
      мобилизацию очень хотят обычно патриоты за 55 - кому она не грозит
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 13:46
        мобилизацию очень хотят обычно патриоты за 55 - кому она не грозит

        Во-первых, без мобилизации победа невозможна, а жизнь после поражения будет хуже военного времени.
        Во-вторых, при мобилизации те же пенсионеры могут служить во второй линии и во вспомогательных войсках. Не говоря о том, чтобы работать на предприятиях в составе трудармии.
        В третьих, в условиях надвигающейся полномасштабной войны и блокады гораздо лучше быть в составе какой-либо военной структуры, чем брошеным на произвол судьбы.
        Кстати наши релоканты на Западе напрасно думают, что отвертелись. Погонят их новые хозяева на убой в первых рядах.
  5. Rom8681 Ранг пользователя
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 13:06
    Цитата: AlexWar
    Мобилизацию делать пора, опять че то ждем, наступление в зоне сво растянется еще на пару лет как минимум

    Единоросов,депутатов и чиновников всех мастей ,а так же их детей сделать добровольцами и в отдельный корпус или даже армию и на войну.
    И придумать,типа заградотрядов так,чтобы они не переметнулись или не драпанули.
    И пустить клич,что ещё пару таких формирований задоброволим,вот тогда начнёт наша власть что-то делать.
    Ещё про олигархов, банкиров и т.д с их родными забыл
  6. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 13:16
    герасимов и шуойгу такое планировали, когда операцию начинали?
    что самим придется строить убежища от обстрелов?
  7. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 13:25
    Надо сделать посещение таких убежищ платным, и оборудовать их туалетами.
  8. Периметр
    Периметр
    +1
    Сегодня, 13:40
    Если так тянуть будем с ответкой ,то и на Урале такие укрытия строить придется

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