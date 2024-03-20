В Орловской области планируют в ближайшее время оборудовать для жителей дополнительные укрытия
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Продолжающиеся атаки украинских беспилотников и периодические ракетные обстрелы вынуждают власти сопредельных с Украиной российских регионов принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан.
В частности, как пишет телеграм-канал «Орловская область», власти региона приняли решение в ближайшее время расширить количество специально оборудованных укрытий для жителей области. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в наиболее «проходных» местах города Орла будут оборудованы специальные модульные конструкции.
Орловская область, в отличие от Курской, Брянской и Белгородской областей, которые наиболее часто попадают под вражеский удар, не граничит с Украиной. Однако, как ранее отмечал губернатор Клычков, расстояние от региона до украинской границы по прямой меньше 150 километров.
Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей
- сказал глава Орловской области.
Напомни, что последний раз украинский беспилотник над Орловской областью был сбит 17 марта, когда произошла массовая атака вражескими дронами и было уничтожено 35 БПЛА в восьми российских регионах.
moe-belgorod.ru
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