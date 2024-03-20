Армянская пресса: Пашинян намерен в ближайшее время передать Азербайджану тавушские села

По мнению многих депутатов партии "Гражданский договор", глава правительства страны Никол Пашинян, вероятнее всего, намерен в ближайшее время начать процесс передачи Азербайджану территорий Тавуша.Как сообщает армянское издание "Грапарак", парламентарии пришли к такому выводу, основываясь на отрывочной информации, полученной от "узкого круга" приближенных к Пашиняну. Около двух месяцев назад на заседании Совета безопасности Пашинян заявил о подготовке к передаче в ближайшее время четырех населенных пунктов под контроль Азербайджана. При этом многие присутствующие даже не поверили, что премьер-министр решил пойти на такой шаг в то время, когда в Армении еще свежа память о недавнем оставлении Нагорного Карабаха.Опасения армянских парламентариев косвенно подтверждает нежелание Пашиняна уйти от ответа на соответствующий вопрос от жителей тавушских сел. При этом армянский премьер говорит о возможном вооруженном конфликте с Азербайджаном в случае, если передача сел не осуществится.В ответ на отправку в Тавуш автобусов с полицейскими, тавушцы заявили о намерении провести акцию протеста и перекрыть дорогу. Однако, из-за недовольства местных жителей, правоохранители пробыли в Воскепаре очень короткое время.Также отмечается, что для оказания дополнительного давления на население приграничных сел Пашинян взял с собой на встречу с жителями Тавуша министра внутренних дел Ваге Казаряна, являющегося уроженцем административного центра Тавушской области Армении города Иджеван.Тавуш (Тучкатак) — историко-географическая область Южного Кавказа. Со II века до н. э. по IV век н. э. была в составе Великой Армении. В настоящее время равнинная (восточная) часть древней области Тучкатак входит в Таузский район Азербайджана, а западная (горная) — в Тавушскую область Армении.

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