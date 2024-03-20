Армянская пресса: Пашинян намерен в ближайшее время передать Азербайджану тавушские села

30
Армянская пресса: Пашинян намерен в ближайшее время передать Азербайджану тавушские села

По мнению многих депутатов партии "Гражданский договор", глава правительства страны Никол Пашинян, вероятнее всего, намерен в ближайшее время начать процесс передачи Азербайджану территорий Тавуша.

Как сообщает армянское издание "Грапарак", парламентарии пришли к такому выводу, основываясь на отрывочной информации, полученной от "узкого круга" приближенных к Пашиняну. Около двух месяцев назад на заседании Совета безопасности Пашинян заявил о подготовке к передаче в ближайшее время четырех населенных пунктов под контроль Азербайджана. При этом многие присутствующие даже не поверили, что премьер-министр решил пойти на такой шаг в то время, когда в Армении еще свежа память о недавнем оставлении Нагорного Карабаха.



Опасения армянских парламентариев косвенно подтверждает нежелание Пашиняна уйти от ответа на соответствующий вопрос от жителей тавушских сел. При этом армянский премьер говорит о возможном вооруженном конфликте с Азербайджаном в случае, если передача сел не осуществится.

В ответ на отправку в Тавуш автобусов с полицейскими, тавушцы заявили о намерении провести акцию протеста и перекрыть дорогу. Однако, из-за недовольства местных жителей, правоохранители пробыли в Воскепаре очень короткое время.

Также отмечается, что для оказания дополнительного давления на население приграничных сел Пашинян взял с собой на встречу с жителями Тавуша министра внутренних дел Ваге Казаряна, являющегося уроженцем административного центра Тавушской области Армении города Иджеван.

Тавуш (Тучкатак) — историко-географическая область Южного Кавказа. Со II века до н. э. по IV век н. э. была в составе Великой Армении. В настоящее время равнинная (восточная) часть древней области Тучкатак входит в Таузский район Азербайджана, а западная (горная) — в Тавушскую область Армении.
  • kremlin.ru
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Everevil Ранг пользователя
    Everevil
    +8
    Сегодня, 12:30
    В этом тоже российских миротворцев обвинит? winked
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 12:33
      Никол Пашинян, вероятнее всего, намерен в ближайшее время начать процесс передачи Азербайджану территорий Тавуша.

      А предателю Пашиняну всё равно что врагу передавать... Хоть Тавуш, хоть всю Армению... Ему главное в кресле удержаться ну хотя бы в качестве наместника (прокуратора)... am
      1. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
        Оби Ван Кеноби
        +1
        Сегодня, 12:53
        Нахичевань идет следующим этапом.
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 13:44
          Цитата: Оби Ван Кеноби
          Нахичевань идет следующим этапом.

          Нахчевань и так у хозяев, но 1 село там тоже есть.
    2. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +4
      Сегодня, 12:34
      А как же, обязательно. Ещё скажет, что его русские заставили.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Everevil
      В этом тоже российских миротворцев обвинит? winked

      Россию, ОДКБ и лично Путина. yes
    4. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Everevil
      В этом тоже российских миротворцев обвинит? winked

      Чего-то я пропустил, наверное...
      Вчера-позавчера воевать собирался, а сегодня сам отдаёт. Он с кем, с собственными сёлами воевать собирался, если они в Азербайджан идти не захотят?
      Какой, однако, разносторонний у нас Пашинян...
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        +1
        Сегодня, 13:03
        Слава Богу, не у нас. А армяне получили то, чего хотели.
    5. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +1
      Сегодня, 13:01
      А кого же еще? У всех этих во всем Россия виновата.
    6. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Everevil
      В этом тоже российских миротворцев обвинит?

      Да берите выше, всю Россию
  2. Monster_Fat Ранг пользователя
    Monster_Fat
    +3
    Сегодня, 12:32
    Самое странное, что нет никаких таких "азербайджанцев", а есть ...отуреченные армяне...
    1. Monster_Fat Ранг пользователя
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 13:19
      Я не зря писал тут много раз, что если вы хотите разобраться с национальной принадлежностью Баку, вы в первую очередь должны озаботиться с результатами и оценками деятельности Госбезопасности этих регионов ....руководимых господином...Берией...
  3. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 12:32
    А Пашинян точно армянин?
    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 13:41
      Цитата: Уарабей
      А Пашинян точно армянин?

      Деньги не пахнут
    2. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: Уарабей
      А Пашинян точно армянин?

      А вы предлагаете держать в окупации чужие земли? Которые отжали в 90ых? Правильно он всё делает. Есть одно по башке получит и вернет, а так без потерь.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 14:02
        Да я ничего не предлагаю. Просто спросил)) Но если азербайджанец говорит, что президент Армении делает всё правильно, то мои сомнения точно имеют право на жизнь.))
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 14:17
          Цитата: Уарабей
          Но если азербайджанец говорит, что президент Армении делает всё правильно, то мои сомнения точно имеют право на жизнь.))

          Поймите Александр, эти земли хотят они или нет, вернут. Им это все говорят и господин Путин и Европа и США. Ладно не послушает, решит воевать, он всё равно проиграет и угробит оставшуеся армию. А потом его сьедят ещё больше. У него далеко не завидная ситуация. Мне на него плевать, просто стал мудро поступать.
  4. Сергей Т19 Ранг пользователя
    Сергей Т19
    +1
    Сегодня, 12:35
    Самую сильную слабость государство проявляет тогда, когда начинает отдавать свои территории. Кроме того это сигнал того, что у этой страны можно ещё что то отжать.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      -1
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Сергей Т19
      Самую сильную слабость государство проявляет тогда, когда начинает отдавать свои территории.

      Свои окупированные земли. Или вы предлагаете им бороться за то что отжали в 90ых? Пашинян всё верно делает. Он избавится от всего баласта (окупированного в 90ых) а вот вы товарищ даете повод Азербайджанцам чтобы от вас держались по дальше. Вам слово справедливость и международное право ничего не говорит?
      1. Сергей Т19 Ранг пользователя
        Сергей Т19
        +1
        Сегодня, 14:10
        Товарищ, вы сначало разберитесь в вопросе. А вопрос там крайне не простой и я бы так категорично не утверждал что земли оккупированы. Когда страна слабая, то ей никакое международное право не поможет.
  5. A17ttt
    A17ttt
    +2
    Сегодня, 12:42
    В унисон хочется спросить "а территориальных долгов у Армении перед Грузией нет??!"
  6. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 12:43
    Цитата: Everevil
    В этом тоже российских миротворцев обвинит? winked

    Это у него: функция по умолчанию.
  7. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 12:43
    Четыре села? Да пушшай забирают. Делов-то...
    1. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +4
      Сегодня, 12:49
      Цитата: Кот Александрович
      Четыре села? Да пушшай забирают. Делов-то...

      Нет рядом с Пашиняном своего Жоржа Милославского...
    2. Анатоль Клим Ранг пользователя
      Анатоль Клим
      +4
      Сегодня, 12:50
      Цитата: Кот Александрович
      Да пушшай забирают.

      А город Дилижан тоже отдадут? А то там один водитель КРАЗа, армянин, который по Москве рассекал, говорил, что там самую лучшую долму делают, а из крана такая вкусная вода течёт, второе место в мире занимает. А Дилижан действительно в Тавушской области Армении находится, а Пашинян предаст всё, армяне сами его выбрали, горе побеждённым.
  8. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
    Себастьян Аристархович Перейра
    +6
    Сегодня, 12:46
    Ну,что,армяне...довыбирались ?! Вот такой он,светлый пашинянский путь в счастливое европейское будущее !
    "Кружевные труселя" выдавать будут ??? А вместо "папа и мама" ,будут родитель 1 и родитель 2. Ну и про толерантность к гомосятине тоже привыкайте ....
  9. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 12:47
    . Пашинян заявил о подготовке к передаче в ближайшее время четырех населенных пунктов под контроль Азербайджана

    С чего бы такая щедрость what
    Опять сша что-то мутят.
    . подтверждает нежелание Пашиняна уйти от ответа на соответствующий вопрос от жителей тавушских сел

    А здесь вообще не понял request
  10. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
    JÜRGEN WEGNER
    +1
    Сегодня, 12:51
    Это истинный предатель своего народа.

    Я удивляюсь армянскому народу, его трусости. Это очень гнилой поступок граждане армяне.
  11. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 12:56
    А что вы, таки, все за них постоянно так переживаете, как за родных?
  12. Bombaher Ранг пользователя
    Bombaher
    +3
    Сегодня, 13:01
    Цитата: Уарабей
    А Пашинян точно армянин?

    Еврей он армянский

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»