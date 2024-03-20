Глава украинского МИД: Киев гордится своими воинами и никогда не просил Запад направить войска на Украину

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Глава украинского МИД: Киев гордится своими воинами и никогда не просил Запад направить войска на Украину

На Западе до сих пор ведутся обсуждения заявления французского лидера Эммануэля Макрона о вероятности отправки воинского контингента НАТО на Украину. Большинство европейских политиков резко раскритиковали данную позицию, заверив, что их войска точно не будут участвовать в конфликте. Впрочем, есть и те, кому идея президента Франции пришлась «по душе».

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего недавнего интервью La Stampa дал понять, что мировая общественность неверно растолковала слова Макрона. Как выразился дипломат, Киев гордится своими воинами и никогда не просил Запад направить свои войска на Украину. ВСУ нуждаются исключительно в боеприпасах и вооружении.



В то же время, комментируя непосредственно заявление президента Франции, Кулеба пояснил, что Макрон имел в виду инструкторов, а не боевые подразделения. Якобы тем самым французский лидер пытался донести до своих коллег по НАТО, что украинских бойцов можно обучать на месте, без необходимости выезда последних за рубеж.

Стоит отметить, что понятие «инструктор» в западной трактовке уже давно перестало соответствовать своему значению. Откомандированные якобы для обучения и консультирования украинских военных, натовские спецы сегодня разрабатывают операции для ВСУ, управляют действиями отдельных подразделений на фронте и нередко выступают в качестве операторов западных систем вооружения. Другими словами, полноценно участвуют в конфликте на стороне Киева.
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    14 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 12:40
      Кулеба_ брехло. А вот лягушатники войдут. Нарышкин сказал.
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 12:56
        Глава украинского МИД: Киев гордится своими воинами и никогда не просил Запад направить войска на Украину

        Пустозвон!
      2. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 13:01
        Нарышкин сказал.

        Нарышкин такой! Он знает. Он наконец то в газете прочитал.
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          0
          Сегодня, 13:09
          А ктото сомневается что западные области они прикроют своими людьми? От туда же всех погонят на восток. Прикроют со стороны Белоруссии, и будут там пытаться раскачивать обстановку. Думают им не прилетит? Прилетит и еще как. Правда офф.они войти не могут иначе, это прямое участие в конфликте, ой в СВО.
        2. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 13:57
          Полагаю, человек такого уровня знает когда, что и как озвучивать.
          1. Дилетант Ранг пользователя
            Дилетант
            0
            Сегодня, 14:01
            Полагаю, человек такого уровня знает когда, что и как озвучивать.

            Вы уверены?
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              0
              Сегодня, 14:03
              Абсолютно.( Короткий комментарий).
    2. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 12:41
      Ну, гонор то надо ведь показать! Кроме того, этот чудила вполне осознает, что в случае прямой интервенции, вся киевская верхушка более чем вероятно окажется ненужной.
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        0
        Сегодня, 12:57
        Цитата: Grossvater
        Ну, гонор то надо ведь показать! Кроме того, этот чудила вполне осознает, что в случае прямой интервенции, вся киевская верхушка более чем вероятно окажется ненужной.

        Абсолютно верно!
    3. п-к Ранг пользователя
      п-к
      0
      Сегодня, 12:44
      Кулеба иностранных дел пытается "отмазать" лягушатника.
    4. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:45
      Гордится он... Не просил он...
      Да кто вас, "шестёрок", спросит? Просто слушать и понимать услышанное надо - Макрон на чистом французском языке (жена в школе научила) сказал, что "на Украине много ресурсов, которые могут потребоваться экономике Франции". Вы там, в Киеве, считаете, что у вас французы кукурузу собрались на золото по весу менять? Ну-ну... Слово "пограбить" вам там в Киеве не знакомо?

      Кулеба одна думает, что Макрон собирается контингент отправлять только для того, чтобы французы гибли "за свободу Украины"? Или там весь Киев такой?
    5. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 12:46
      Есть старый ералаш... Я нихачу этот сникерс.... вот это сила воли! laughing
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:50
      «Киев гордится своими воинами и никогда не просил Запад направить войска на Украину» —

      — А просил "в Украину" ...
    7. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 13:15
      Глава украинского МИД: Киев гордится своими воинами и никогда не просил Запад направить войска на Украину

      Как же этот профессиональный попрошайка с куриной задницей вместо рта осточертел!!!

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