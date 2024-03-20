Глава украинского МИД: Киев гордится своими воинами и никогда не просил Запад направить войска на Украину

На Западе до сих пор ведутся обсуждения заявления французского лидера Эммануэля Макрона о вероятности отправки воинского контингента НАТО на Украину. Большинство европейских политиков резко раскритиковали данную позицию, заверив, что их войска точно не будут участвовать в конфликте. Впрочем, есть и те, кому идея президента Франции пришлась «по душе».При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего недавнего интервью La Stampa дал понять, что мировая общественность неверно растолковала слова Макрона. Как выразился дипломат, Киев гордится своими воинами и никогда не просил Запад направить свои войска на Украину. ВСУ нуждаются исключительно в боеприпасах и вооружении.В то же время, комментируя непосредственно заявление президента Франции, Кулеба пояснил, что Макрон имел в виду инструкторов, а не боевые подразделения. Якобы тем самым французский лидер пытался донести до своих коллег по НАТО, что украинских бойцов можно обучать на месте, без необходимости выезда последних за рубеж.Стоит отметить, что понятие «инструктор» в западной трактовке уже давно перестало соответствовать своему значению. Откомандированные якобы для обучения и консультирования украинских военных, натовские спецы сегодня разрабатывают операции для ВСУ, управляют действиями отдельных подразделений на фронте и нередко выступают в качестве операторов западных систем вооружения. Другими словами, полноценно участвуют в конфликте на стороне Киева.

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