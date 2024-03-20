Американский конгрессмен: нужно укреплять сотрудничество между НАТО и Арменией

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Американский конгрессмен: нужно укреплять сотрудничество между НАТО и Арменией

Нужно укреплять сотрудничество между НАТО и Арменией. Кроме того, важными задачами являются расширение партнерства Еревана с западными государствами и установление стабильности в кавказском регионе.

Об этом заявил на своей странице в соцсети сопредседатель комиссии конгресса США по армянским вопросам Фрэнк Паллоне, комментируя турне главы Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа.



Я рад видеть Йенса Столтенберга в Ереване, подтверждающего партнерство НАТО с Арменией и признание территориальной целостности Армении

- пишет американский конгрессмен.

Вчера завершился трехдневный визит генерального секретаря Североатлантического альянса в страны Закавказья. 17 марта он посетил Баку, на следующий день побывал в Тбилиси, а закончил свое турне в армянской столице Ереване. В Азербайджане он пообщался с главой государства, а также с министрами обороны и иностранных дел. На грузинской земле генсек НАТО провел беседы с президентом и премьером. А в Армении Столтенберг встретился с главой правительства Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном.

В беседе с западным гостем армянский премьер высказался по поводу необходимости расширения поддержки Армении со стороны Североатлантического альянса. Он заявил, что план партнерства с НАТО следует принять как можно скорее. Ранее Пашинян сделал целый ряд шагов и заявлений, которые можно расценить как свидетельства охлаждения отношений между Ереваном и Москвой.
  • соцсеть/Йенс Столтенберг
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15 комментариев
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  1. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    +2
    Сегодня, 12:41
    понятно,
    будем укрупнять 102-ю базу в Армении до дивизий
    или даже до армейского корпуса или общевойсковой армии
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 12:46
      Ещё бы флот наш создать на Севане. Тогда уж точно зашибись!
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 12:50
        laughing
        так есть же план-проект канала через Иран "Каспий - Индийский океан"
        сможем авианосцы гонять с Черного моря на Каспийское и в Индийский океан
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:53
        Штаты никогда и не с кем просто так не дружили... Они всегда будут "дружить" с кем-то против кого-то... Вот теперь с Арменией против России... Пашинян, ты армянский Иуда... Участь Иуды помнишь...??? Висеть тебе на дереве со своими 30-тью сребряниками, полученными за предательство... am
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 13:42
          Цитата: Lev_Russia
          Пашинян, ты армянский Иуда...

          Тогда кто те кто его избрал 4 раза с его прозападной ориентацией?
    2. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +1
      Сегодня, 13:14
      Армяне решили вернуться в прошлое, когда у них не было своего государства. Ну это их выбор
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        +1
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Венд
        Армяне решили вернуться в прошлое

        Истории свойственно повторятся.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:44
    «Я рад видеть Йенса Столтенберга в Ереване, подтверждающего партнерство НАТО с Арменией и признание территориальной целостности Армении» —

    — "Целостность" Армении с Тавушем,или уже без? ...
  3. anjey Ранг пользователя
    anjey
    0
    Сегодня, 12:46
    Я рад видеть Йенса Столтенберга в Ереване, подтверждающего партнерство НАТО с Арменией
    Как в том анекдоте- "Чингачгук два раза на грабли не наступает("Грабли"-Украина и НАТа),Пашинян в данном случае не умный индеец а другой ,совсем недалекий персонаж laughing
  4. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 12:49
    Ещё одному НАТОвскую и Евросоюзовскую морковку подвесили перед глупой мордой...

    Лошадям шоры вешают, чтобы по сторонам не смотрели и не пугались, ослам - не знаю. По крайней мере, глядя на Пашиняна, начинаю понимать, что ослам тоже вешают шоры. Иначе бы чуть-чуть по сторонам посмотрел и попытался бы понять, чем все эти "морковки" пахнут.
  5. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin
    +1
    Сегодня, 12:52
    Они вообще в курсе где Армения находиться!!!!! wink wink
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 13:11
    Эта иуда Пашинян уже дважды проявился на сайте. Спрашивается, он что, достойнее избранного президента РФ, которого должны бы поздравить (может быть ещё не подвели официальные итоги) с избранием...Это же были исторические выборы и исторический выбор российского народа.
    А в этих Пашинянах мы как в сору роемси...
  7. Периметр
    Периметр
    0
    Сегодня, 13:37
    С США конфликтовать опасно,а дружить смертельно опасно !!!
    Армения уже подружилась ..Карабах потеряла и сейчасна грани войны опять
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Периметр
      Карабах потеряла и сейчасна грани войны опять

      Войну она проиграют опять. С 2016 апреля по 2023 год, они только проигрывали а столкновений было 5-6 раз. Каждый раз потери и живой силы и техники и земель. Зачем терять людей если можно просто вернуть? За них Азербайджан конкретно взялся.
  8. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 14:19
    Арам пора понять что Россия может и отпустить их, примет ли обратно - вот в чём вопрос...

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