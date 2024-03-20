Провалом закончилась попытка украинских спецслужб снять пропагандистский ролик с допросом военнопленного ВС РФ

Ну все понятно, говорить здесь не о чем.

Она на работе. Сегодня ведь пятница, у нее рабочий день.

Это же не человек, это же не люди.

Провалом закончилась очередная попытка киевских пропагандистов записать и разместить в сети видео допроса подготовленного к обмену российского военнопленного. Очевидно, задумка была показать сломленного духом русского солдата, однако все пошло совсем не так, как рассчитывали украинские режиссеры.На видео совсем молодой парень отвечает на вопросы мужчины в гражданской форме, возможно, сотрудника украинских спецслужб. Говорит наш боец совершенно спокойно и уверенно, отвечая только на заданные вопросы. Своим поведением он четко демонстрирует, что готов к любым провокациям и вообще не намерен общаться с врагом.Прежде всего «интервьюер» зачем-то уточняет у бойца, понимает ли он, что находится в плену у врага в другой стране, на что получает, естественно, положительный ответ. После этого его спрашивают, готов ли он вновь отправиться на фронт после обмена. На это военнопленный вначале отвечает, что не знает. Однако после уточнения, как он поступит, если будет соответствующий приказ, тут же не колеблясь утвердительно говорит: «да». Еще более интересна реакция на это заявление украинца, который со вздохом дважды повторяет:Явно разочарованный началом «беседы», украинский провокатор решает зайти, что называется, с козырей. На смартфоне он показывает бойцу ответное сообщение, как думал матери, на самом деле жены нашего солдата. В нем она пишет, что в данное время не может разговаривать, хотя ей и сообщили, что муж находится в плену. Парень совершенно спокойно объясняет, почему супруга не готова с ним общаться:Такой ответ буквально шокирует «собеседника» нашего солдата, который сильно удивляется, что жена не может выделить две минуты, чтобы поговорить с находящемся в плену у врага супругом. На этом беседа и заканчивается, с парня снимают микрофон и он уходит из комнаты. Еще более примечателен финал этого неудавшегося пропагандистского действа. Украинский «интервьюер» разочарованно хлопает руками и со вздохом произносит:Украинскому провокатору остается посоветовать только одно: подойти к зеркалу и повторить несколько раз эту фразу. А русскому парню, его жене — уважение за стойкость и выдержку, демонстрирующие не только силу духа наших бойцов, но и твердость характера со стороны близких. Не исключено, что отказ общаться со стороны жены продиктован тем, что она понимает возможность шантажа и провокаций украинских спецслужб и в этом случае ведет себя абсолютно правильно. Украинские подонки нередко вымогают деньги у родственников наших военнопленных, либо пытаются завербовать их, угрожая расправой над бойцом ВС РФ.