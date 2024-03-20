Губернатор: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Курской области

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Губернатор: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Курской области

Промышленное предприятие в поселке Тёткино Глушковского района Курской области было обстреляно вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Населенный пункт Теткино украинские формирования обстреливают девятый день подряд. Сегодня последовал удар по промышленному предприятию. Кроме того, был обстрелян и жилой сектор населенного пункта.

Посёлок Тёткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в районе промышленного предприятия

- написал губернатор региона.

В настоящее время представители администрации района и области осуществляют сбор информации о причиненном частным домовладениям ущербе. Собственники домов получат помощь от властей с ремонтом, если такая потребность возникнет, уточнил глава региона.

Напомним, что Глушковский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. Это дает возможность украинским формированиям регулярно подвергать его артиллерийским и минометным обстрелам, атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Данная проблема, как и проблема с обстрелами соседней Белгородской области, требуют скорейшего решения, но оно не представляется возможным без устранения источника опасности – дислоцирующихся в приграничных районах Сумской области украинских формирований.

Кстати, кроме обстрелов последние еще и регулярно предпринимают попытки атак Курской области силами диверсионно-разведывательных групп. Но ДРГ ВСУ постоянно уничтожаются подразделениями ВС РФ и Пограничной службы ФСБ РФ.
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    6 комментариев
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    1. salat Ранг пользователя
      salat
      +1
      Сегодня, 13:03
      Володя! Там Белгород ещё обстреливают, не знаешь что там? Может банковую распетрушить как следует? Как прочитаешь дай знать пожалуйста, а то я переживаю
    2. vet Ранг пользователя
      vet
      +4
      Сегодня, 13:07
      Учитывая ситуацию, возникает грустный вопрос: дети какой области следующие на эвакуацию?
    3. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      +3
      Сегодня, 13:16
      Вот вам и всенародное пере избранный Гарант , ни чего не гарантирует .
    4. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 13:17
      Если так дело пойдет дальше и ничего не изменится в обстановке, то скоро будем читать, что обстрелян Кремль.

      На Шипке все спокойно.
      1. vet Ранг пользователя
        vet
        +2
        Сегодня, 13:26
        скоро будем читать, что обстрелян Кремль

        Уже обстреливали:
        Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что ночью на Кремль совершили атаку два дрона. Произошедшее в Кремле охарактеризовали как атаку на президента

        https://www.rbc.ru/politics/04/05/2023/645271039a79471dac0116a8?ysclid=ltznogg0id85328402
        Предупредили, так сказать, Путина, что будет, если что-то прилетит по Банковой.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 14:19
          Цитата: vet
          Предупредили, так сказать, Путина, что будет, если что-то прилетит по Банковой.

          Помнится по подвалу ВСУ в Киеве бетонобойная ракета прилетела, и даже поговаривали что Буданова на тот свет отправили. Аккурат после прилета по Кремлю.
          Так что кто кого предупредил это большой вопрос.

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