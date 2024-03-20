Посёлок Тёткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в районе промышленного предприятия

Промышленное предприятие в поселке Тёткино Глушковского района Курской области было обстреляно вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Населенный пункт Теткино украинские формирования обстреливают девятый день подряд. Сегодня последовал удар по промышленному предприятию. Кроме того, был обстрелян и жилой сектор населенного пункта.- написал губернатор региона.В настоящее время представители администрации района и области осуществляют сбор информации о причиненном частным домовладениям ущербе. Собственники домов получат помощь от властей с ремонтом, если такая потребность возникнет, уточнил глава региона.Напомним, что Глушковский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. Это дает возможность украинским формированиям регулярно подвергать его артиллерийским и минометным обстрелам, атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов.Данная проблема, как и проблема с обстрелами соседней Белгородской области, требуют скорейшего решения, но оно не представляется возможным без устранения источника опасности – дислоцирующихся в приграничных районах Сумской области украинских формирований.Кстати, кроме обстрелов последние еще и регулярно предпринимают попытки атак Курской области силами диверсионно-разведывательных групп. Но ДРГ ВСУ постоянно уничтожаются подразделениями ВС РФ и Пограничной службы ФСБ РФ.