Не успел еще утихнуть скандал со словами Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине, как во Франции прозвучало еще одно «своеобразное» заявление.Так, в ходе интервью изданию Le Figaro, экс-министр образования страны Наджат Валло-Белькасем призвала ограничить недельный объем интернет-трафика для частных пользователей.С ее слов, Глобальная сеть создает огромное количество проблем для современного общества, таких как дискриминация, фейки, неравенство и др. Кроме того, со слов бывшего французского министра, интернет наносит ощутимый урон культуре и образованию.Как выразилась Валло-Белькасем, ей не понятно, почему до сих пор не стоит вопрос о том, как регулировать использование Глобальной сети людьми, ведь сегодня существует повальная зависимость человечества «от экрана».В свою очередь, в качестве одной из действенных мер, которая бы позволила решить проблему, экс-чиновница назвала возможность принудительного дозирования доступа к интернету. Например, до трех гигабайт в неделю на одного человека.В таком случае, как считает Валло-Белькасем, пользователь ценил бы время, проведенное в Сети, и использовал бы его продуктивно, вместо того, чтобы публиковать фейки и различные комментарии, порождающие ненависть и неравенство. Вот такая она на деле - европейская демократия и свобода.

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