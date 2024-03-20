Экс-министр образования Франции призывала ограничить недельный объем интернет-трафика для частных пользователей

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Экс-министр образования Франции призывала ограничить недельный объем интернет-трафика для частных пользователей

Не успел еще утихнуть скандал со словами Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине, как во Франции прозвучало еще одно «своеобразное» заявление.

Так, в ходе интервью изданию Le Figaro, экс-министр образования страны Наджат Валло-Белькасем призвала ограничить недельный объем интернет-трафика для частных пользователей.



С ее слов, Глобальная сеть создает огромное количество проблем для современного общества, таких как дискриминация, фейки, неравенство и др. Кроме того, со слов бывшего французского министра, интернет наносит ощутимый урон культуре и образованию.

Как выразилась Валло-Белькасем, ей не понятно, почему до сих пор не стоит вопрос о том, как регулировать использование Глобальной сети людьми, ведь сегодня существует повальная зависимость человечества «от экрана».

В свою очередь, в качестве одной из действенных мер, которая бы позволила решить проблему, экс-чиновница назвала возможность принудительного дозирования доступа к интернету. Например, до трех гигабайт в неделю на одного человека.

В таком случае, как считает Валло-Белькасем, пользователь ценил бы время, проведенное в Сети, и использовал бы его продуктивно, вместо того, чтобы публиковать фейки и различные комментарии, порождающие ненависть и неравенство. Вот такая она на деле - европейская демократия и свобода.
  • pixabay.com
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21 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:23
    «Не успел еще утихнуть скандал со словами Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине, как во Франции прозвучало еще одно «своеобразное» заявление» —

    — Ну заявление Макрона понятно,а вот как эта Валло-Белькасем вписывается в тематику ВО ...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -3
      Сегодня, 13:23
      Экс-министр образования Франции призывала ограничить недельный объем интернет-трафика для частных пользователей

      И как она интересно собирается это сделать...??? Все ограничения по запрету, объёму и так далее легко обходятся... Ограничить трафик можно только одним способом, но ей он не понравится... Это полностью запретить интернет, уничтожив сервера, спутники и кабели мировой паутины... Вряд ли это вообще кому-то понравится... У населения планеты начнётся самая настоящая информационная ломка и это будет ужасно...
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -3
        Сегодня, 13:52
        Тогда получается, что бабишшша эта молодец! Францию геть!
  2. usr01 Ранг пользователя
    usr01
    -1
    Сегодня, 13:23
    Идиoтka...... "до трех гигабайт в неделю на одного человека"
    1. на топваре сидеть, посты cтрочить - на месяц (три?) хватит
    2. один фильм (Full HD) - ~10 Gb
    "экс-министр образования страны", а мозгов нет... бывает....
    1. cast iron Ранг пользователя
      cast iron
      +1
      Сегодня, 13:38
      Если у человека нет мозгов и он не умеет ничего делать, то он идёт в политику и указывает, что делать другим :)
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: usr01
      один фильм (Full HD) - ~10 Gb

      а если 4К?! recourse
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      -2
      Сегодня, 13:43
      "экс-министр образования страны", а мозгов нет... бывает....

      Да они все такие нонеча, во всех странах.. Можно подумать - наши шибко умнее.. Со всеми этими типа запретами VPN, дескать блокировкой сайтов, хранением трафика за полгода, остальными эпическими глупостями.. Капитализм-с...
  3. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +3
    Сегодня, 13:26
    Помню как народ писал что РФ будет интернет по карточкам:))) Ошиблись малость со страной:)
  4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    -1
    Сегодня, 13:33
    Неплохая идея . Хотя в уме сразу выстраиваются схемы обхода .
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 13:41
      Цитата: КВУ-НСвД
      Неплохая идея .
      а что в ней хорошего?!
      1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
        КВУ-НСвД
        0
        Сегодня, 14:04
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: КВУ-НСвД
        Неплохая идея .
        а что в ней хорошего?!

        А то что тонем мы в инете как в болоте и самоограничиться не можем . Особенно это заметно с молодым поколением . Дети вообще жать в экран приучаются раньше , чем говорить . В отдельных случаях бывает конечно по разному , но в основной массе всё именно так . Так что искусственное ограничение трафика могло бы помочь . Но это вряд ли достижимо . Каким то образом нужно прививать с детства самоограничение в гаджетах , делать это модным трендом . Хотя как именно это сделать , я не знаю
  5. vadimtt Ранг пользователя
    vadimtt
    -1
    Сегодня, 13:35
    Я бы с телевизоров начал laughing
    1. cast iron Ранг пользователя
      cast iron
      -1
      Сегодня, 13:39
      Да, кстати, про телевизор ни слова. Телевизор очень легко контролировать. Тебе показывают только, то что ты должен увидеть. А вот свободный интернет - он вреден.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 13:50
      Цитата: vadimtt
      Я бы с телевизоров начал
      Я начал с ТВ ещё лет десять назад. Подарил его одному пенсионеру wink
  6. Себенза
    Себенза
    -1
    Сегодня, 13:37
    А может действительно о людях думает. Хотя,они ни такие как мы.Смайлики ставить не буду,каждый поймёт по своему.
  7. Dmitriy Zadorozhniy Ранг пользователя
    Dmitriy Zadorozhniy
    0
    Сегодня, 13:37
    Как так ограничить? Этожсвободадемократия ... Этож в Мордоре интернет по талонам.... Или винепонимаетеэтодругое?
  8. ANB Ранг пользователя
    ANB
    +1
    Сегодня, 13:38
    Интернет по талонам?
    Украинцы думают, что в России так. А оно вон оно как. Во Франции хотят сделать.
  9. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    0
    Сегодня, 13:40
    Эт чё - интернет по талонам что ли? А мы-то ржали когда-то над такой идеей... А оно вона как.. Ну что ж - вполне себе демократичненько...
  10. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 13:40
    экс-министр образования страны Наджат Валло-Белькасем призвала ограничить недельный объем интернет-трафика для частных пользователей.

    Родилась 4 октября 1977 года в марокканской сельской общине Хад-бени-Шикер близ города Надор
    привыкла в пустыне козам хвост куртить, вот и решила что интернет не нужен
  11. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 13:49
    ей не понятно, почему до сих пор не стоит вопрос о том, как регулировать использование Глобальной сети людьми
    Такому высказыванию и Иран с Северной Кореей позавидуют wink
  12. abacus66 Ранг пользователя
    abacus66
    0
    Сегодня, 13:55
    В таком случае, как считает Валло-Белькасем, пользователь ценил бы время, проведенное в Сети, и использовал бы его продуктивно, вместо того, чтобы публиковать фейки и различные комментарии, порождающие ненависть и неравенство.

    Кто её это сказал. Большинство пользователей будут по-прежнему тратить это квоты "..., чтобы публиковать фейки и различные комментарии, порождающие ненависть и неравенство."

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