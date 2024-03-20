Французский политик: Переговоры по Украине уже идут, но без участия стран Европы

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Французский политик: Переговоры по Украине уже идут, но без участия стран Европы

Евросоюз и Франция в частности не принимают участия в переговорах по Украине, которые в настоящее время уже идут. С таким заявлением выступила французский политик, лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен.

Хотя Запад не желает проведения таких переговоров, они теперь осуществляются без его участия. К такому итогу как раз и привела однобокая политика европейских государств в отношении вооруженного конфликта на Украине.

Сегодня переговоры идут, и мы это знаем, но они идут без участия Франции и без участия Европы. Они проходят через Турцию, они проходят через Китай. Мы полностью исключены из конфликта, который происходит у нас на пороге, и в котором нам было бы совершенно естественно участвовать в качества арбитра и переговорщика

- отметила Ле Пен.

Таким образом, политик посетовала, что Францию и другие европейские страны де-факто исключили из переговорного процесса. Но это не является удивительным. Будучи максимально вовлеченными в поддержку одной из сторон конфликта и даже угрожая прямым в нем участием, а как еще понимать слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, европейские страны уже не могут принять на себя роль посредников.

На этом фоне позиции Китая и даже Турции, которая демонстрирует видимость нормальных отношений и с Россией, и с Украиной, выглядят куда более выгодными и приемлемыми, причем и для Москвы, и для Киева. Про роль США в переговорах, впрочем, Ле Пен не упомянула.
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    21 комментарий
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    1. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 13:12
      Про роль США в переговорах, впрочем, Ле Пен не упомянула.

      Нельзя лаять в сторону хозяина, а уж руку ему кусать тем более. request
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 13:15
        Блин, Мари Ле Пен с Макроном на переговоры не пустили... Как же жить то они теперь будут... Не спать, не есть, не пить - как будут теперь жить...???laughing
        1. Canecat Ранг пользователя
          Canecat
          0
          Сегодня, 13:20
          Цитата: Lev_Russia
          как будут теперь жить...??

          Макрон будет надувать щеки и говорить что надо победить Россию, а Ле Пен будет кивать на Макрона и говорить, посмотрите на этого чудака, он свою старуху победить не может.... пауки в банке, что уж там.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 13:22
          Цитата: Lev_Russia
          Блин, Мари Ле Пен с Макроном на переговоры не пустили... Как же жить то они теперь будут..

          Ле Пен аутсайдер, а вот для Макаронина, удар под дых, он так из кожи лез, а тут облом.
        3. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 13:59
          Цитата: Lev_Russia
          Блин, Мари Ле Пен с Макроном на переговоры не пустили... Как же жить то они теперь будут... Не спать, не есть, не пить - как будут теперь жить...???laughing

          Арбитром она собралась быть. laughing lol wassat
          Судью - на мыло.
          Пускай сначала своих солдатиков поедателей лягушек с Украины заберут. Арбитры хреновы.
          Нам арбитры не нужны. Мы сами вас отарбитруем в трибунале. am good
      2. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +1
        Сегодня, 13:16
        Никто страны Европы их конфликта не исключал, даже наоборот, а вот в переговорном процессе вассалы не нужны
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 13:24
          Цитата: Венд
          а вот в переговорном процессе вассалы не нужны

          Вассал, должен выполнять волю сюзерена. И дело сюзерена, кого приглашать на кружку кофе, а кого загнать в собачью будку.
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 13:37
        Она про Минские соглашения не слышала???
      4. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 14:02
        А ведь как раз с янки и идут переговоры. Возможно, даже этим обусловлено поведение никрофила лягушатника_ мечется.
    2. п-к Ранг пользователя
      п-к
      -1
      Сегодня, 13:12
      О каких переговорах идет речь? Мы чего-то не знаем?
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        -1
        Сегодня, 13:16
        Цитата: п-к
        Мы чего-то не знаем?

        Представляете, Вам не докладывают))
        1. п-к Ранг пользователя
          п-к
          0
          Сегодня, 13:29
          И вам, вероятно, так же не доложили.
          1. Canecat Ранг пользователя
            Canecat
            0
            Сегодня, 13:34
            Цитата: п-к
            И вам, вероятно, так же не доложили.

            Я просил не докладывать по рабочим моментам. Люди из МИДа и СВР свое дело знают, как и основную концепцию в этом вопросе со стороны России.
            1. п-к Ранг пользователя
              п-к
              0
              Сегодня, 13:49
              Ну куда нам, сирым, до ваших высот.)
      2. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 13:17
        Мы много чего не знаем. Очень много загадочного происходит.
    3. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 13:19
      участвовать в качества арбитра и переговорщика

      А Россия хочет их видеть в этом качестве?
      Переговоры - они вступают, чтобы обмануть.
      Арбитр - проходили в Стогольме
    4. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 13:34
      'auquel il serait tout à fait naturel que nous participions en tant qu'arbitre et négociateur'
      Marine n'a semble t il pas compris que pour être arbitre il faut être neutre et que pour être négociateur il faudrait ne pas participer au conflit...

      "в котором было бы совершенно естественно, если бы мы участвовали в качестве арбитра и участника переговоров"
      Похоже, Марин не понимал, что для того, чтобы быть арбитром, нужно быть нейтральным, а для того, чтобы вести переговоры, нужно не участвовать в конфликте...
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 14:04
        Похоже, Марин не понимал, что для того, чтобы
        ...а чё она вообще может понимать....тупая подстилка...да и всё
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 13:38
      Кто в ЕС может из себя что то представлять , кто имеет авторитет и его слово значимо Прогнувшись под США, европейцы сами себя исключили ,из политических процессов.В любой ситуации решение принимает Вашингтон ,ток чего вы ожидали ?
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:44
      Мари , переговоры идут не только без стран НАТО,но и без Украины.Внимательно читайте Дмитрия Анатольевича, он озвучивает пункты капитуляции для Европы с Украиной.Что так встрепенулись последнее время - не бывать капитуляции режима Зе.Значит читаете . bully
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:04
        Цитата: tralflot1832
        Мари , переговоры идут не только без стран НАТО,но и без Украины.Внимательно читайте Дмитрия Анатольевича, он озвучивает пункты капитуляции для Европы с Украиной.Что так встрепенулись последнее время - не бывать капитуляции режима Зе.Значит читаете . bully

        Что Марин, что Сара, обе чуют, что зима - близко, и белый пушной зверёк уже на подходе, но обе несут какую-то высокомерную пургу.
        Ни Франция, ни Германия России не нужны. Это мы им нужны. И мы всегда готовы принять их капитуляцию и продиктовать свои безоговорочные условия.

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