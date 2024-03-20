Сегодня переговоры идут, и мы это знаем, но они идут без участия Франции и без участия Европы. Они проходят через Турцию, они проходят через Китай. Мы полностью исключены из конфликта, который происходит у нас на пороге, и в котором нам было бы совершенно естественно участвовать в качества арбитра и переговорщика

Евросоюз и Франция в частности не принимают участия в переговорах по Украине, которые в настоящее время уже идут. С таким заявлением выступила французский политик, лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен.Хотя Запад не желает проведения таких переговоров, они теперь осуществляются без его участия. К такому итогу как раз и привела однобокая политика европейских государств в отношении вооруженного конфликта на Украине.- отметила Ле Пен.Таким образом, политик посетовала, что Францию и другие европейские страны де-факто исключили из переговорного процесса. Но это не является удивительным. Будучи максимально вовлеченными в поддержку одной из сторон конфликта и даже угрожая прямым в нем участием, а как еще понимать слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, европейские страны уже не могут принять на себя роль посредников.На этом фоне позиции Китая и даже Турции, которая демонстрирует видимость нормальных отношений и с Россией, и с Украиной, выглядят куда более выгодными и приемлемыми, причем и для Москвы, и для Киева. Про роль США в переговорах, впрочем, Ле Пен не упомянула.