Rheinmetall планирует построить в Румынии новый завод по производству артиллерийских порохов

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Rheinmetall планирует построить в Румынии новый завод по производству артиллерийских порохов

Немецкий концерн Rheinmetall намерен выйти на лидирующие позиции в производстве артиллерийских снарядов. С этой целью концерн скупает уже действующие и строит новые предприятия по всей Европе. Очередной страной, которую "осчастливят" немцы, станет Румыния. Там появится завод по производству артиллерийских порохов.

Rheinmetall планирует развернуть в Румынии производство артиллерийских порохов, решение принято на фоне расширения возможностей в производстве боеприпасов. Как пояснил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, проект современного завода разработан концерном совместно с Европейской комиссией, которой заправляет Урсула фон дер Ляйен. Сроки строительства завода пока не сообщаются, но представители концерна уже прибыли в Румынию для согласования всех вопросов.



Предприятие по производству порохов будет занимать площадь 300 гектаров возле города Виктория уезда Брашов. При этом в Бухаресте заявляют, что у Румынии имеется и свое производство артиллерийских боеприпасов, но его мощности оставляют желать лучшего.

Как отмечают в самом концерне, в планах развернуть производство снарядов по всей Европе и выйти к 2027 году на выпуск до одного миллиона боеприпасов в год. Но это с учетом новых предприятий, которые должны появиться на территории Украины. А там, как заявлял глава Rheinmetall Армин Паппергер, планируется построить аж четыре завода, два из которых будут выпускать пороха и снаряды. Правда, до первой российской ракеты. В Москве ранее предупредили, что планы демилитаризации Украины не предусматривают строительства на ее территории военных заводов, так что все производство будет законной целью ВС России.
  • https://twitter.com/RheinmetallAG
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9 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 13:13
    Как хорошо взрываются заводы по производству именно пороха... yes
    1. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
      Оби Ван Кеноби
      -1
      Сегодня, 13:20
      Отлично взрываются.
      Надо подождать пока построят, а потом подзорвать! fellow
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 13:54
        И много взорвалось пороховых заводов у противника?
  2. Юра Ранг пользователя
    Юра
    +1
    Сегодня, 13:15
    Как отмечают в самом концерне, в планах развернуть производство снарядов по всей Европе и выйти к 2027 году на выпуск до одного миллиона боеприпасов в год. Но это с учетом новых предприятий, которые должны появиться на территории Украины. А там, как заявлял глава Rheinmetall Армин Паппергер, планируется построить аж четыре завода, два из которых будут выпускать пороха и снаряды
    Здесь у европейцев появилась проблема
    О том, что ЕС столкнулся с проблемами в поиске сырья для производства пороха, заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Чтобы изготовить порох, вам нужен особый вид хлопка, который в основном поставляется из Китая», — сказал он. Речь идет о нитроцеллюлозе, которую синтезируют из хлопка. «А поставки этого хлопка из Китая прекратились как бы случайно несколько месяцев назад», — добавил Бретон.https://aif.ru/politics/world/net_poroha_v_porohovnicah_kitay_lishil_es_i_ukrainu_syrya_dlya_vzryvchatki?ysclid=ltzn7ckw1c151002233
  3. BAI Ранг пользователя
    BAI
    +1
    Сегодня, 13:16
    Т.е. они уверены, что война будет, как минимум, до 1927 года
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 13:49
      И время в Румынии пойдёт взад!
  4. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 13:20
    Не только в Румынии. Они также строят заводы в Венгрии и Литве. Rheinmetall уже производит боеприпасы в Германии, Испании, Швейцарии, Австрии, Италии, Южной Африке, Австралии и США. Президент Rheinmetall хочет, чтобы к концу 2025 года заводы в различных местах могли производить как минимум 700 000 единиц 155-мм боеприпасов. В качестве интересного факта можно добавить, что до начала войны на Украине это количество составляло всего около 70 000 штук. Они демилитаризуются с угрожающей скоростью.
  5. Sovetskiy Ранг пользователя
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 13:29
    Очередной страной, которую "осчастливят" немцы, станет Румыния. Там появится завод по производству артиллерийских порохов.

    И в чём "сенсация"?
    Еще раз поклонитесь в ножки Меченому на его могилке за "объединение Германии", а фактически, - сдачу ГДР.
    Как известно из русской поговорки: " Свято место, пусто не бывает". Те кто продал ОВД и СЭВ западным "партнерам" за банку варенья, об этой поговорке не знали чем это закончится или их как обычно "обманули"? laughing
  6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:50
    Rheinmetall планирует построить в Румынии новый завод по производству артиллерийских порохов
    ― Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
    ― Нет, пока ещё ни одного не было...
    ― Будут! Пшли... (с)

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