На территории Харьковской области ударом Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire украинских формирований. Эта РСЗО осуществила обстрел города Белгорода, после чего успела уехать с позиции.Однако российским военным удалось установить точное местонахождение установки. Примерно в 12.30 мск в лесу восточнее населенного пункта Верхняя Писаревка и западнее населенного пункта Лосевка Харьковской области вражеская РСЗО была уничтожена.Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что около 11.30 мск над Белгородом силами противовоздушной обороны были уничтожены тринадцать реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Судя по всему, именно уничтоженная часом позже реактивная система и осуществила данный обстрел.РСЗО RM-70 Vampire чешского производства является, по сути, модернизированной версией советской БМ-21 «Град», которая размещена на шасси повышенной проходимости «Татра-813» или «Татра—815». Чехия поставила определенное количество таких реактивных систем залпового огня Украине.По некоторым данным, такие РСЗО находятся на вооружении 61-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Точное количество чешских РСЗО на вооружении ВСУ неизвестно, источники сообщают о восьми машинах. Теперь они используются и для обстрелов «старых» регионов РФ, в частности Белгородской области.

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