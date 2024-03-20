ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire ВСУ, обстреливавшую Белгород из Харьковской области

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ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire ВСУ, обстреливавшую Белгород из Харьковской области

На территории Харьковской области ударом Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire украинских формирований. Эта РСЗО осуществила обстрел города Белгорода, после чего успела уехать с позиции.

Однако российским военным удалось установить точное местонахождение установки. Примерно в 12.30 мск в лесу восточнее населенного пункта Верхняя Писаревка и западнее населенного пункта Лосевка Харьковской области вражеская РСЗО была уничтожена.



Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что около 11.30 мск над Белгородом силами противовоздушной обороны были уничтожены тринадцать реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Судя по всему, именно уничтоженная часом позже реактивная система и осуществила данный обстрел.


РСЗО RM-70 Vampire чешского производства является, по сути, модернизированной версией советской БМ-21 «Град», которая размещена на шасси повышенной проходимости «Татра-813» или «Татра—815». Чехия поставила определенное количество таких реактивных систем залпового огня Украине.

По некоторым данным, такие РСЗО находятся на вооружении 61-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Точное количество чешских РСЗО на вооружении ВСУ неизвестно, источники сообщают о восьми машинах. Теперь они используются и для обстрелов «старых» регионов РФ, в частности Белгородской области.
  • Wikipedia / Adam Hauner
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14 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 13:26
    "Награда" нашла своих "хероев"... Надеюсь им было больно... am
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      +3
      Сегодня, 13:27
      Надеюсь вместе с экипажем-зверинцем. Ибо этих я людьми не назову.
      1. Михаил м Ранг пользователя
        Михаил м
        +3
        Сегодня, 13:42
        Экипаж Вампира - кровососы. Теперь беззубые. Есть надежда, что уже украинский чернозём обогащают.
  2. topol717 Ранг пользователя
    topol717
    0
    Сегодня, 13:26
    Лучше поздно чем никогда.
  3. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +2
    Сегодня, 13:32
    Хорошая новость. а то реально достали.
  4. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 13:34
    Сколько их там еще? Как собак нерезаных. Навезли, партнеры блин.
  5. akropin Ранг пользователя
    akropin
    0
    Сегодня, 13:50
    На территории Харьковской области ударом Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire украинских формирований.

    Какая короткая фраза, а сколько крови и пота бойцов, которые её нашли и уничтожили.
  6. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +2
    Сегодня, 13:50
    Думал новость с видео о паражении опубликовали. Будем верить на слово.
  7. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 13:52
    Вот ,именно та что вела обстрелы и уничтожена?Или,какая попала под раздачу,ту и разбили?А то сказки что мы уничтожаем именно те самые РСЗО уже приелись,честно говоря!
  8. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    -1
    Сегодня, 13:53
    уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire украинских формирований. Эта РСЗО осуществила обстрел города Белгорода.
    recourse Надеюсь вместе с экипажем.... Если уничтожали дроном , могли разбежаться, а если РСЗО, то могло достаться всем. feel
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:55
      Цитата: Mavrikiy
      могли разбежаться
      Если сдетонировала БС, то далеко не разбежишься wink
  9. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    +2
    Сегодня, 13:53
    Только что закончился очередной обстрел.Увы есть жертвы,погиб мужчина.Без надлежащей контр батарейной работы гоняться за Вампирами долго,есть еще ураган и Точка,где то прячутся.
  10. Село Ранг пользователя
    Село
    -1
    Сегодня, 13:53
    Это был вопрос времени.
  11. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:03
    Ещё одну, потом следующую... но это ещё не все, чего им надовали.
    Про санитарную зону... писали, высказывал с и... будем посмотреть, что и как будет сделано.

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