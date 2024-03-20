Ростех: САУ «Мста-С» с новой системой управления огнём показала высокую эффективность в зоне СВО

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Ростех: САУ «Мста-С» с новой системой управления огнём показала высокую эффективность в зоне СВО

Российская самоходная артиллерийская установка "Мста-С" показала высокую эффективность работы в зоне спецоперации по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Об этом сообщил Ростех.

Российские военные в зоне СВО применяют САУ "Мста-С" для круглосуточных ударов по позициям ВСУ. Оборудованная модернизированной версией автоматизированной системы управления наведением и огнем АСУНО-М, артиллерийская установка способна наносить точечные удары и удары в режиме "огневой налет", что особенно актуально при контрбатарейной борьбе.



Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля. (...) Ростех регулярно отгружает эту технику в рамках гособоронзаказа

- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что САУ "Мста-С" будет модернизирована с учетом опыта боевого применения в СВО, соответствующее решение уже принято. Установка получит некоторые доработки, касающиеся, в основном, защиты башни. При этом будут учитываться способы, которые применяет противник для поражения самоходок. На данный момент защита башни не в полной мере удовлетворяет требованиям военных. Также будут внесены другие изменения, о которых пока не сообщается.

152-мм гаубица "Мста-С" оснащена программируемым комплексом заряжания. Максимальная дальность стрельбы – 29 км. Боекомплект – 50 снарядов. Скорость – до 60 км/ч, запас хода – более 600 км. Модернизированные САУ могут вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".
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    16 комментариев
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    1. kebeskin Ранг пользователя
      kebeskin
      +6
      Сегодня, 13:33
      Это конечно хорошо, но дальность стрельбы 29 км это уже не торт, учитвая что некоторые западные аналоги стреляют подальше. Коалиция парням нужна.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 13:40
        Максимальная дальность стрельбы – 29 км.

        А что мешало довести дальность до 40 км (хотя бы)?
        * * *
        Странная такая модернизация: защита башни, применение АСУНО-М, также будут внесены другие изменения, о которых пока не сообщается...
        А ничего, что дальность стрельбы маловата?
        1. Михаил м Ранг пользователя
          Михаил м
          0
          Сегодня, 13:52
          Цитата: ROSS 42
          А что мешало довести дальность до 40 км (хотя бы)?

          А что мешает довести дальность до 400? В КБ и на заводах вредители сидят?
          Видимо, есть ограничения, которые пока не удаётся преодолеть. Есть инструмент, который работает в умелых руках. И есть люди, которые успешно применяют его.
      2. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:46
        Цитата: kebeskin
        Коалиция парням нужна.

        Где парни, а где Коалиция ! recourse
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 13:53
        Цитата: kebeskin
        дальность стрельбы 29 км это уже не торт
        Наверное, активно-реактивными все же будет подальше
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 13:59
          Нет, именно дальность стрельбы до 29 км и была активно-реактивным снарядом.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 13:44
      Она уже безнадёжно устарела,как и многие другие САУ созданные ещё в СССР. Чего там модернизировать,когда натовские сау бьют по нашим позициям на дальность в 45и больше километров,а мы на такие расстояния из ствольной артиллерии стрелять не можем ибо нечем!Где там те несколько штук Коалиции,до передовой хоть добрались?Глубокая модернизация сау Мста это и есть сау Коалиция,которая могла бы в теории позволять нам не просто выигрывать артдуэли,но и с гарантией уничтожать вражеские сау и рсзо,недоступные сейчас для поражения.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 13:52
        ТТХ советских артсистем задавались исходя из общей доктрины ведения современной войны того периода. Тогда считалось, что будет обмен ядерными ударами и дальше маневровая война. Никто не думал, что в Европе, вот так будут, за взводные опорники сражаться.
        Вопрос в другом. Теперь вот, с учётом новой военной реальности и реальности появления каких угодно новых технологий в ближайшем будущем, хватит ли у современных военных умов предугадать. Ох трудно им будет, без фантазии то.
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +3
          Сегодня, 13:55
          Копчёный-Мста в любой модификации вчерашний день!Нужны САУ с дальностью стрельбы в минимум 60 км,и с возможностью немедленной корректировки точности поражения целей,и селекции важных и приоритетных целей первоочередного поражения.
          1. Копчёный Ранг пользователя
            Копчёный
            -1
            Сегодня, 14:00
            Я вот не специалист и не знаю чего им там нужно. Но видя как всё быстро меняется, как появляются новые технологии, могу только посочувствовать тем, кто по должности должен на такое реагировать да ещё выдавать план действий лет на 50 вперёд.
            1. Дедок Ранг пользователя
              Дедок
              +1
              Сегодня, 14:14
              могу только посочувствовать тем, кто по должности должен на такое реагировать

              сочувствуют убогим, а этих... "в хвост и в гриву", чтобы чужие места не занимали
        2. Дедок Ранг пользователя
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:13
          Ох трудно им будет, без фантазии то.

          да, с этим напряженно стало
    3. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 13:55
      Дальность стрельбы, прошлый век. Хотя военным видней, раз модернизируют значит есть потенциал. На счёт Коалиции СВ согласен, сильно нужна. А так у шведов Ramjet 155 пуляет снаряд на 150км.
      1. Dmitriy Zadorozhniy Ранг пользователя
        Dmitriy Zadorozhniy
        0
        Сегодня, 14:14
        И смысл? Аппаратура коррекции, движок на 150км. Полета. И сколько там В.В.? И какое он воздействие на цель произведет? Прилетит чисто поздороваться?
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:14
      Любой артиллерист скажет, что повышение точности попадания с вольной артиллерии это КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА, обеспечение которой зависит от многих!!!
      Перечислять... да из весны все пути реализации, нюансы и ещё, это не дёшево.
      Но только так, других способов нет, если не брать в расчёт специальные, высокоточные управляемые боеприпасы.
    5. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      0
      Сегодня, 14:18
      Да, дальность по совр меркам мала. А меры по повышению её нужны. так почему бы не рассмотреть вариант с новыми БП. Их быстрее можно изготовить.
      И ещё вот такая идея - адаптация к стрельбе из 152мм орудий 122мм снарядов. Через ведущее устр-во (как на подкалиберном снаряде) в строевых частях использовать обычные 122мм снаряды для Д30. Возможно так использовать и УАС Китолов-2 с ЛЦУ с БПЛА. Нам нужно взять дальность 40-45км для контрбатарейки. Так же апгрейд можно осуществить со 152мм снарядами в 203мм Малку.

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