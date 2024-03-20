Ростех: САУ «Мста-С» с новой системой управления огнём показала высокую эффективность в зоне СВО

Российская самоходная артиллерийская установка "Мста-С" показала высокую эффективность работы в зоне спецоперации по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Об этом сообщил Ростех.Российские военные в зоне СВО применяют САУ "Мста-С" для круглосуточных ударов по позициям ВСУ. Оборудованная модернизированной версией автоматизированной системы управления наведением и огнем АСУНО-М, артиллерийская установка способна наносить точечные удары и удары в режиме "огневой налет", что особенно актуально при контрбатарейной борьбе.- говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что САУ "Мста-С" будет модернизирована с учетом опыта боевого применения в СВО, соответствующее решение уже принято. Установка получит некоторые доработки, касающиеся, в основном, защиты башни. При этом будут учитываться способы, которые применяет противник для поражения самоходок. На данный момент защита башни не в полной мере удовлетворяет требованиям военных. Также будут внесены другие изменения, о которых пока не сообщается.152-мм гаубица "Мста-С" оснащена программируемым комплексом заряжания. Максимальная дальность стрельбы – 29 км. Боекомплект – 50 снарядов. Скорость – до 60 км/ч, запас хода – более 600 км. Модернизированные САУ могут вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля. (...) Ростех регулярно отгружает эту технику в рамках гособоронзаказа

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