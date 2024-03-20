Президент России заявил о наличии у РФ «своего плана» ответа на обстрелы ВСУ гражданских объектов

Конечно, мы можем ответить тем же и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили

Россия могла бы ответить Украине такими же ударами по гражданской инфраструктуре, но у нее есть свои планы. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя участившиеся атаки ВСУ против объектов на территории нашей страны.Ранее украинские формирования активизировали атаки беспилотных летательных аппаратов и обстрелы из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов приграничных российских регионов, в первую очередь Белгородской и Курской областей. Например, сегодня из РСЗО был обстрелян Белгород. В последнее время обстрелы ведутся ежедневно.- подчеркнул президент Российской Федерации.Путин отметил, что самое главное в настоящее время – обеспечить безопасность мирных граждан России в приграничных регионах. Для этого, по его словам, существуют разные способы, которые нельзя назвать простыми, но государство, тем не менее, их будет использовать. Подробности планов относительно обеспечения безопасности мирного населения глава российского государства приводить не стал.Ранее Владимир Путин в одном из выступлений говорил о возможности создания «санитарной зоны» на территории Украины с целью недопущения обстрелов приграничных российских регионов.