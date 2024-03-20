Президент России заявил о наличии у РФ «своего плана» ответа на обстрелы ВСУ гражданских объектов

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Президент России заявил о наличии у РФ «своего плана» ответа на обстрелы ВСУ гражданских объектов

Россия могла бы ответить Украине такими же ударами по гражданской инфраструктуре, но у нее есть свои планы. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя участившиеся атаки ВСУ против объектов на территории нашей страны.

Ранее украинские формирования активизировали атаки беспилотных летательных аппаратов и обстрелы из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов приграничных российских регионов, в первую очередь Белгородской и Курской областей. Например, сегодня из РСЗО был обстрелян Белгород. В последнее время обстрелы ведутся ежедневно.



Конечно, мы можем ответить тем же и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили

- подчеркнул президент Российской Федерации.

Путин отметил, что самое главное в настоящее время – обеспечить безопасность мирных граждан России в приграничных регионах. Для этого, по его словам, существуют разные способы, которые нельзя назвать простыми, но государство, тем не менее, их будет использовать. Подробности планов относительно обеспечения безопасности мирного населения глава российского государства приводить не стал.

Ранее Владимир Путин в одном из выступлений говорил о возможности создания «санитарной зоны» на территории Украины с целью недопущения обстрелов приграничных российских регионов.
  • kremlin.ru
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45 комментариев
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  1. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +12
    Сегодня, 13:44
    "все идет по плану" то есть?
    ну никто и не сомневался, честно

    "Будем идти по тому, что мы наметили"
    ну так "мы еще не начинали" ведь, пока намечаем
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +3
      Сегодня, 13:46
      Есть ли у вас план мистер Фокс? О! У меня есть два плана!
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 13:54
        Цитата: ASAD
        Есть ли у вас план мистер Фокс? О! У меня есть два плана!

        План есть.
        Обстрелы тоже есть.
        Планы планами, но нужен результат: прекращение обстрелов наших городов.
        1. Mikelanjelo Ранг пользователя
          Mikelanjelo
          -4
          Сегодня, 14:11
          Все это вода. Кто-нибудь из вас критиков может что-нибудь дельное предложить? Или только критиковать можете?
          1. AdAstra Ранг пользователя
            AdAstra
            +2
            Сегодня, 14:13
            А не за нас "критиканов" отдали 87.28% голосов. И таки предлагают, но никто не слушает.
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +10
      Сегодня, 13:47
      Согласен с Вами. Хотелось бы узнать поподробнее про этот план? Пока вижу нас бомбят по нарастающей и ответа на это не вижу.
    3. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      +7
      Сегодня, 13:47
      План таков , чем больше обстреливают , тем злее народ , значит проглотят вторую волну мобилизации в 300000.
    4. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:48
      Подробности планов относительно обеспечения безопасности мирного населения глава российского государства приводить не стал.
      Все покрыто мраком тайны....
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +8
    Сегодня, 13:45
    Президент России заявил о наличии у РФ «своего плана» ответа на обстрелы ВСУ гражданских объектов

    Мы о наличие каких-то планов слышим с 2000 года. Неплохо было бы продемонстрировать решимость и возможности.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -3
      Сегодня, 13:52
      Цитата: ROSS 42
      Мы о наличие каких-то планов слышим с 2000 года
      Например, "план Путина"? wink
    2. Mikelanjelo Ранг пользователя
      Mikelanjelo
      +2
      Сегодня, 13:52
      Например? Предложите ваше видение, прям интересно)
    3. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      +2
      Сегодня, 13:58
      Гоавный план по удержанию власти выполнен . Хотели , так получайте планы , где мы статические данные
  3. PVV66 Ранг пользователя
    PVV66
    +15
    Сегодня, 13:47
    Пока наш верховный свои планы осуществит, Белгородская область превратится в "санитарную зону". На улицах города уже пусто, приграничные деревни разбитые стоят... Нам белгородцам что делать, продолжать погибать от укроповских ракет?
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 14:06
      Если правильно помню, что санитарная зона может быть и в другую сторону, зло шутили ещё тогда когда кто то озвучил про "300км".
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +13
    Сегодня, 13:49
    С этими его планами мы потеряем Белгородчину,которую выносят в пыль ежедневными обстрелами!Почему войска не идут в Сумскую область
    ,что вообще происходит?Не устал повторять мантру что жёсткая ответка не наш метод?В оон зашлет Лаврова и дальше позориться в глазах всего мира? Зачем начинал эту войну,коли дрожь в каленах не позволяет быть по настоящему жёстким и волевым руководителем страны?
    1. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      +8
      Сегодня, 13:57
      Почему, почему. Ну, во первых, особо не кому. Во-вторых, договорняки, иначе деткам и женам нужных людей урежут осетра на Западе.. В третьих, не снимать же охраниетелей с их мест, ибо а вдруг бунд. И в четвертых, трусость, растеренность, а так же боязнь потерять теплые места некоторых в высших эшелонах. Лучше закрыть глдаза и уши, кричать " мы в домике" и ждать пока само рассосется. А если народ возбухнет, смотри пункт три. Охранители на месте.
      1. ved_med12 Ранг пользователя
        ved_med12
        0
        Сегодня, 14:16
        Великий, могучий не ваш язык?
        "Возбуxнет народ"? Вы цифры выборов успели посмотреть?
        Все, закрыли глаза и уши! Один Вы правилиный!
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 14:02
      есть печальная мысль, что наши воюют на пределе возможностей и "поднажать" простое нечем
      кроме ядерки
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 14:17
        Нейтронная бомба ещё есть, про нее все забыли!
      2. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 14:20
        Ядеркой по западенке можно было начать лупить после такого по нашим областям. И продолжать пока бы не капитулировали. На кой нам западные области 404? На каждый обстрел Белгорода или Курска или деревни по одной 20 КТ на обозначенный населенный пункт 404. Предупредить чтобы гражданские сваливали и разносить все в пыль. На кой мы своих людей кладем пачками?
    3. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:20
      А кто сказал, что все обязаны вестись на ваши истерики? Картонные погоны - совсем не аргумент.
      Когда созреет возможность и целесообразность, тогда и пойдут.
  5. Комментарий был удален.
  6. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    -6
    Сегодня, 13:52
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Не надо нам подробностей, пусть это будет его маленькая тайна wink
  7. YoRHa Ранг пользователя
    YoRHa
    +2
    Сегодня, 13:54
    Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили

    Владимир Владимирович, может поделитесь тем, что вы там "наметили"? Мы же вроде как одна команда, да? А наш народ явил невероятную консолидацию вокруг национального лидера на прошедших выборах.
    1. Denissdaf Ранг пользователя
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 14:09
      А как же мухи отдельно, котлеты отдельно?
    2. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 14:16
      Ну, поконсолидировались, да и будет вам, очевидно подумали там "наверху".
  8. Русфанер Ранг пользователя
    Русфанер
    +1
    Сегодня, 13:54
    Президент России заявил о наличии у РФ «своего плана» ответа на обстрелы ВСУ гражданских объектов (с)

    - Мистер Фикс, у Вас есть план?
    - Да, есть - чуйский!

    Гражданским от его планов легче?
    1. Практик23354df Ранг пользователя
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: Русфанер
      Президент России

      Он один из тех мужей, что безвреднее ужей. Егозит, а не кусает. Не сказать чего хужей. (с)
  9. Ярослав-45
    Ярослав-45
    +2
    Сегодня, 13:55
    Президент России заявил о наличии у РФ «своего плана» ответа на обстрелы ВСУ гражданских объектов
  10. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 13:55
    Ура! Два года прошло - а у нас ужа есть план! Ура!
  11. Михаил м Ранг пользователя
    Михаил м
    0
    Сегодня, 13:57
    Ранее Владимир Путин в одном из выступлений говорил о возможности создания «санитарной зоны» на территории Украины с целью недопущения обстрелов приграничных российских регионов.

    Санитарная зона должна быть до западных границ Украины. Иначе обстрелы не прекратятся. Просто будет применяться всё более дальнобойное оружие.
  12. Землекоп Ранг пользователя
    Землекоп
    -1
    Сегодня, 13:58
    План это очень уж хитрый предмет. План если есть...х-хх-р-ть..то его больше нет!
  13. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    -1
    Сегодня, 13:58
    Ну, как то так.
    Блин, текст комментария слишком короткий, так что приходятся заполнять поле вот этой фразой.
  14. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 14:00
    "Подробности планов... приводить не стал" - потому, что это военная тайна и секретный секрет.
    Великий стратеги герасимов и шуйга, наверняка заманивают врага, а потом как бах! удар с фланга и уже во львове, но это не точно... возможно план гораздо глубже и сложнее, узким умишком его не понять, жителям Белгорода , в том числе
  15. Холостой_пистон Ранг пользователя
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 14:01
    Самое главное забыли "красную линию", кстати где она там сейчас проходит?
  16. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +2
    Сегодня, 14:02
    У этих "планировщиков" спустя два года :
    -центральное управление противника работает,штабы работают,аэродромы работают, связь работает.Все работает.
    От таких "планировщиков" многое ждать не стоит
  17. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:08
    Противник обстреливает много чего!!!
    Тут не ответ надо давать, а лишать противника обстреливать наше всё, БЕЗ ВАРИАНТОВ!!!
    И опять повторяюсь... ну что за... не умные люди тексты выступлений пишут, советы дают??? Откуда набрали таких... "двоечников"?
  18. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 14:08
    Allons y je sais que je vais récolter une pluie de moins, mais juste une question :
    - Voulez vous que Poutine comme l'ont fait Zelinsky , Budanov, Zaluysky etc dévoile à l'avance ce que la Russie va faire ? Voulez vous qu'il dise ( par exemple) tel jour nous allons attaquer à tel endroit ? Ou nous allons envoyer x ... hommes dans cette direction ?
    C'est la 3em guerre mondiale ce n'est pas un spectacle ou chaque président doit annoncer à l'avance le prochain coup .
    Il y a déjà Macron qui parle pour 10 et c'est déjà de trop...Vous ne voulez quand même pas que Poutine s'abaisse à faire du Macron ?!

    Пойдем, я знаю, что собираюсь собрать на один дождь меньше, но только один вопрос :
    - Вы хотите, чтобы Путин, как это сделали Зелинский, Буданов, Залуйский и т. д., Заранее представил, что будет делать Россия ? Вы хотите, чтобы он сказал ( например) в какой день мы собираемся атаковать в таком-то месте ? Или мы отправим Икс ... людей в этом направлении ?
    Это 3-я мировая война, это не шоу, и каждый президент должен заранее объявить о следующем перевороте .
    Уже есть Макрон, который говорит за 10, и это уже слишком много...вы все равно не хотите, чтобы Путин опустился до роли Макрона ?!
  19. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 14:10
    Нужно сделать проще. Сообщаем - не прекращаются обстрелы - сутки - наносим удар по жилым домам в куеве (с номерами и улицами). Нет - разносим в труху. Думаю жителей там не будет. На цатый раз - разнесем еще, но извините номера домов не скажем. am
    И вот посмотрим на этот хор у них потом. А то у нас ВВП якобы дома в Москве подрывал, чтоб в чечню войти якобы.
  20. Периметр
    Периметр
    -1
    Сегодня, 14:11
    Пора уже ..Карт -бланш ВВП получил ..Пора действовать жестко !
    1. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 14:18
      Ага, можно подумать, что у него этот "карт-бланш" кто-то отбирал.
  21. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    -3
    Сегодня, 14:12
    Ну...
    Результат выборов таков, что у него сейчас на руках карт-бланш.
    Народ своим голосованием дал Темнейшему полномочия Диктатора (в классическом смысле этой должности), которыми он, скорее всего, из скромности своей не воспользуется.
    Но сегодня у него есть шанс действительно изменить реальность.
    Согласен, это очень ответственно, но не ему мне рассказывать об ответственности...
    Третий день.
    Должно было хватить времени на "осознать" и "поблагодарить".
    Наступает время ДЕЙСТВОВАТЬ.
    Как там у классика?
    - Да ты, батюшка, только скажи, как, а мы переймём!.. (с)
  22. ВлР Ранг пользователя
    ВлР
    0
    Сегодня, 14:16
    Вот что сказала одна из жительниц Белгорода Элла Кудряшева корреспонденту NEWS.ru:
    "В столице региона сейчас тяжело: жизнь в городе «перевернулась с ног на голову... люди не могут ни работать, ни учиться, ни ходить в магазины. Мы чувствуем то же, что и люди из Донецка и Луганска... Про Белгород стали говорить только в последнее время», однако город живет во всем этом ужасе уже довольно долго... Страшно за детей. Научились ценить близких, не обижаться по мелочам. Поняли, что важно, а что — нет. Молимся Богу, на него одна надежда и остается"


    https://news.ru/society/detej-evakuiruyut-iz-belgoroda-kuda-ih-otpravyat-kogda-oni-vernutsya-domoj/?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=28665&utm_content=6034754&utm_campaign=40437&utm_referrer=24smi.info
  23. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 14:16
    Пока официально признаём jude в лице главы на окраине - это план помер1.
  24. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 14:16
    Хороший у вас план, товарищ Жуков!
  25. Скобаристан Ранг пользователя
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 14:17
    Цитата: YanniKounnar
    Poutine s'abaisse à faire du Macron ?!

    Les commentaires critiquant les dirigeants, précisément dans cet article, sont des ouvriers de la machine de cyberguerre ukrainienne. ne faites pas attention) J'espère que la traduction est exacte.

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