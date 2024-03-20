Госсекретарь США заблокировал текст заявления G7 с осуждением выборов президента в РФ
После того как в России прошли очередные выборы президента и победителем был объявлен Владимир Путин, на Западе традиционно начали раздаваться голоса о «многочисленных нарушениях» и вообще о «недемократичности» процедуры голосования.
В частности, в ФРГ заявили, что отказываются признавать результаты выборов в РФ законными, а председательствующая в G7 Италия и вовсе подготовила заявление, в котором резко осудила состоявшееся в России в период с 15 по 17 марта голосование и назвала его «фарсом».
Стоит отметить, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан положительно отозвался о вышеупомянутой оценке. При этом другой высокопоставленный чиновник Белого дома, госсекретарь США Энтони Блинкен, заблокировал текст заявления «Большой семерки», назвав некоторые формулировки с осуждением выборов президента в РФ недопустимыми, пишет газета La Repubblica.
Авторы статьи подчеркивают, что, в целом, как Салливан, так и Блинкен назвали выборы в РФ «несвободными» и «несправедливыми». В то же время у властей Италии, подготовившей крайне резкое заявление в G7, единство в данном вопросе отсутствует.
Например, вице-премьер страны Маттео Сальвини, который возглавляет партию «Лига», заявил, что выбор лидера государства – это право российского народа, и он принял к сведению результаты голосования. В свою очередь, глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что на россиян «оказывалось давление».
Наконец, глава итальянского правительства Джорджа Мелони и вовсе ограничилась заявлением о якобы незаконности проведения выборов президента в новых регионах РФ.
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