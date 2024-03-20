Госсекретарь США заблокировал текст заявления G7 с осуждением выборов президента в РФ

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Госсекретарь США заблокировал текст заявления G7 с осуждением выборов президента в РФ

После того как в России прошли очередные выборы президента и победителем был объявлен Владимир Путин, на Западе традиционно начали раздаваться голоса о «многочисленных нарушениях» и вообще о «недемократичности» процедуры голосования.

В частности, в ФРГ заявили, что отказываются признавать результаты выборов в РФ законными, а председательствующая в G7 Италия и вовсе подготовила заявление, в котором резко осудила состоявшееся в России в период с 15 по 17 марта голосование и назвала его «фарсом».



Стоит отметить, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан положительно отозвался о вышеупомянутой оценке. При этом другой высокопоставленный чиновник Белого дома, госсекретарь США Энтони Блинкен, заблокировал текст заявления «Большой семерки», назвав некоторые формулировки с осуждением выборов президента в РФ недопустимыми, пишет газета La Repubblica.

Авторы статьи подчеркивают, что, в целом, как Салливан, так и Блинкен назвали выборы в РФ «несвободными» и «несправедливыми». В то же время у властей Италии, подготовившей крайне резкое заявление в G7, единство в данном вопросе отсутствует.

Например, вице-премьер страны Маттео Сальвини, который возглавляет партию «Лига», заявил, что выбор лидера государства – это право российского народа, и он принял к сведению результаты голосования. В свою очередь, глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что на россиян «оказывалось давление».

Наконец, глава итальянского правительства Джорджа Мелони и вовсе ограничилась заявлением о якобы незаконности проведения выборов президента в новых регионах РФ.
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    10 комментариев
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 14:11
      глава итальянского правительства Джорджа Мелони и вовсе ограничилась заявлением о якобы незаконности проведения выборов президента в новых регионах РФ.
      Курица, разберись с начало в своем курятнике, а потом уже.... feel
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 14:12
      К чему это всё?Выборы были в нашей стране,а общепланетное хрюкание общечеловеков нам пофиг!
    3. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:12
      Вот какое дело макаронникам до наших выборов ! Да и всей семерке и двадцатке....
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 14:17
        Цитата: Uncle Lee
        Вот какое дело макаронникам до наших выборов ! Да и всей семерке и двадцатке....

        Нюансик есть: там не семёрка, там "гегемон" и его шестёрки...
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 14:19
          Цитата: isv000
          там "гегемон" и его шестёрки...

          Есть такое дело....
    4. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:16
      Чтобы мы и как бы мы не сделали для Европы и Штатов это всегда будет неправильно, так что пора к этому привыкнуть и перестать обращать на это внимание... Тем более сверху ЕС сказали стоп, мол хватит борзеть, нам с Путиным ещё не раз придётся о чём-то договариваться... Это и есть реальная политика... Пожужжат, пожужжат, да и успокоятся... laughing
    5. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 14:16
      Госсекретарь США заблокировал текст заявления G7 с осуждением выборов президента в РФ

      Чует кошка чьё мясо съела, у самих рыло в пуху по уши! Байден до сих пор с мертвяками здоровается, что за него голосовали...
    6. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 14:17
      Все больше и больше подтверждений, что между Россией и США идут переговоры о дальнейшей судьбе Украины, в частности и договоров о контроле над различными видами оружия и вооружения в мире... Байдену и его партии необходима хоть какая то победа на дипломатическом фронте в предверии выборов, именно этими обстоятельствами и вызвана такая "лояльность американцев"
    7. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 14:18
      уже хорошо, что американцы включили мозг
      а так нам, без разницы - признают - не признают
      ядерная кнопка от РВСН то все равно у дяди Вовы
      главное что мы признаем и ВС и ВМФ РФ - а на остальной мир нам плевать
    8. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      0
      Сегодня, 14:19
      вот старая картинка, а здесь в тему.

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