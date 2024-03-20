Пресс-секретарь президента РФ: Макрон последователен в тезисе о возможности отправки контингента на Украину

Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. Мы продолжаем очень внимательно наблюдать

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил отнюдь не двусмысленно, когда допустил возможность отправки на Украину французских войск. Такой тезис озвучил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений французского лидера.Вряд ли речь идет и о неточностях в переводе, о которых ранее пыталась заявить эстонский премьер-министр Кая Каллас. Французский президент говорил весьма определенно, а его мнение неоднозначно воспринимают в других странах Европы.- подчеркнул Песков.Ранее ситуацию вокруг заявлений Макрона прокомментировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По утверждению руководителя спецслужбы, Франция действительно готовит военный контингент для отправки на Украину. На первом этапе численность контингента может составить около 2 тысяч военнослужащих.При этом количество погибших в ходе боевых действий на Украине французских граждан и так очень велико. Если эти данные будут опубликованы, то во Франции могут начаться протесты. С другой стороны, гибель солдат и офицеров регулярной армии способна привести к еще более негативной реакции французской общественности и уж точно не поспособствует укреплению политического рейтинга Макрона.