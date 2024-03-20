Спикер Совфеда РФ: нет нужды спешить с признанием неправомерности передачи Хрущёвым Крыма в состав УССР
Нет нужды спешить с признанием неправомерности передачи советским лидером Никитой Хрущевым Крыма в состав УССР в 1954 году. С доказательствами незаконности этих действий можно и повременить, так как полуостров по факту уже российский.
Такое заявление журналистам сделала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
- заявила политик.
Тот факт, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью нашей страны, уже не подлежит обсуждению. Даже мировое сообщество все в большей степени воспринимает принадлежность полуострова РФ как объективную реальность.
То, что Крым – это российский регион, в очередной раз доказали и прошедшие на прошлой неделе выборы президента России, в ходе которых крымчане продемонстрировали самый высокий уровень гражданской сознательности.
При этом есть необходимость в проведении тщательного анализа юридической составляющей этих действий руководства СССР, чтобы исправить историческую ошибку, допущенную в прошлом. Ряд экспертов уверены в неправомерности решения советских властей, которое было принято ими 70 лет назад.
На данный момент на рассмотрении в Думе находится законопроект о признании передачи Крымской области РСФСР в состав УССР незаконным и недействительным. В документе указано, что решение было принято с нарушением российской и союзной конституций.
Крым снова стал частью России в марте 2014 года по результатам Общекрымского референдума.
- Совет Федерации РФ
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