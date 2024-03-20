Спикер Совфеда РФ: нет нужды спешить с признанием неправомерности передачи Хрущёвым Крыма в состав УССР

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Спикер Совфеда РФ: нет нужды спешить с признанием неправомерности передачи Хрущёвым Крыма в состав УССР

Нет нужды спешить с признанием неправомерности передачи советским лидером Никитой Хрущевым Крыма в состав УССР в 1954 году. С доказательствами незаконности этих действий можно и повременить, так как полуостров по факту уже российский.

Такое заявление журналистам сделала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Мне кажется, сама жизнь перевернула ту страницу Крыма, перевернула волей крымчан

- заявила политик.

Тот факт, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью нашей страны, уже не подлежит обсуждению. Даже мировое сообщество все в большей степени воспринимает принадлежность полуострова РФ как объективную реальность.

То, что Крым – это российский регион, в очередной раз доказали и прошедшие на прошлой неделе выборы президента России, в ходе которых крымчане продемонстрировали самый высокий уровень гражданской сознательности.

При этом есть необходимость в проведении тщательного анализа юридической составляющей этих действий руководства СССР, чтобы исправить историческую ошибку, допущенную в прошлом. Ряд экспертов уверены в неправомерности решения советских властей, которое было принято ими 70 лет назад.

На данный момент на рассмотрении в Думе находится законопроект о признании передачи Крымской области РСФСР в состав УССР незаконным и недействительным. В документе указано, что решение было принято с нарушением российской и союзной конституций.

Крым снова стал частью России в марте 2014 года по результатам Общекрымского референдума.
  • Совет Федерации РФ
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5 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:16
    Ошибки, Валя, никогда не рано исправлять. (из своего - делюсь)
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:20
      Не понял... Как это нет нужды...??? Признав неправомерность передачи Крыма, мы признаём его законность нахождения в составе РФ... Или из Матвиенко её украинские корни наружу вылезли...??? am
  2. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 14:17
    Нет нужды спешить с признанием неправомерности передачи советским лидером Никитой Хрущевым Крыма в состав УССР в 1954 году. С доказательствами незаконности этих действий можно и повременить, так как полуостров по факту уже российский.
    belayЗадницу поднять напряжно?Понимаю. feel А потом: "Не успели" request
  3. Сергей28 Ранг пользователя
    Сергей28
    0
    Сегодня, 14:18
    Очень интересно посмотреть на реализацию посыла Гаранта о замене ныне существующих "элит", к коим принадлежат действующие депутаты и сенаторы, и, естественно, их возглавляющие.
  4. flint Ранг пользователя
    flint
    +1
    Сегодня, 14:19
    Какую то хрень сморозила баба Валя. Надеюсь ей кто нибудь это объяснит.

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