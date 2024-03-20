Министр обороны РФ озвучил потери ВСУ с начала 2024 года

С начала 2024 года вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли очень значительные потери. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.По словам руководителя российского военного ведомства, потери ВСУ с начала года почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года. Это свидетельствует об общем ухудшении положения украинских формирований на фронте.Министр озвучил и точные цифры по потерям в рядах противника. С января 2024 года ВСУ потеряли 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различной военной техники и вооружений.- рассказал министр обороны, выступая на коллегии ведомства.По утверждению Шойгу, киевский режим занимается тем, что скрывает от украинского населения реальную ситуацию на поле боя. За успехи военного характера выдаются действия террористической направленности против мирных российских граждан.Кроме того, отметил глава российского военного ведомства, киевский режим пытался сорвать президентские выборы в нашей стране. С этой целью и производились различные атаки против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения. Вооруженные силы Российской Федерации принимали непосредственное участие в обеспечении безопасности процесса голосования на выборах главы государства, отметил генерал армии Сергей Шойгу.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»