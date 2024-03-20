Украинские источники сообщают о сильном взрыве в Харькове после ракетного удара

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Украинские источники сообщают о сильном взрыве в Харькове после ракетного удара

Сегодня по Харькову был нанесен мощный ракетный удар. Об этом сообщили украинские источники, в том числе и мэр города Игорь Терехов.

Местные жители в социальных сетях распространили информацию о сильном взрыве после ракетного удара и столбе дыма. Утверждается, что удар наносился авиационной ракетой. Что за цель была выбрана для удара, не сообщается.

Между тем, харьковский губернатор Олег Синегубов заявляет, что есть некие разрушения. Но учитывая, что объекты гражданской инфраструктуры ВС РФ не атакуют, вероятно была поражена одна из целей военного назначения.


Не исключено, что ракетный удар по Харькову мог стать своеобразным ответом на атаку Белгорода. Вполне возможно, что вычислили и поразили цель военного назначения, как-то связанную с планированием, организацией и руководством атак против приграничных российских регионов.

В последнее время украинские формирования резко активизировали обстрелы приграничных российских регионов, в том числе Белгородской и Курской областей. Населенные пункты регионов интенсивно обстреливают из артиллерии, над Курском была сбита ракета С-200, регулярно осуществляются атаки с помощью беспилотной авиации.

В ответ российской армией уже была уничтожена реактивная система залпового огня Vampire чешского производства. Ее поразили в одном из лесов Харьковской области, куда установка отъехала с позиции после нанесения ударов по городу Белгороду. Над Белгородом, по данным Министерства обороны Российской Федерации, были уничтожены 13 реактивных снарядов, выпущенных из данной установки.
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    17 комментариев
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    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +3
      Сегодня, 14:31
      примерно так же будет накрыт украинский строящийся снарядный завод
      - пусть сразу возводят стену в грунте на глубину 60 метров, канатными грейферами, с 550-м мостовым бетоном с пространственными каркасами на 32-й арматуре А-500С
      так проще будет постоянно обратно котлован засыпать, чтобы края не осыпались
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 14:36
      Ответ за Белгород?А на упреждение,не?
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 14:44
        Вы конкретизируйте какое упреждение имеете в виду. На упреждение уничтожать технику/вооружения или на упреждения уничтожать вообще всю военную структуру.
    3. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +1
      Сегодня, 14:45
      Надеюсь 21 мая когда карета превратится в тыкву то есть кокаиновый перестанет быть легитимным избранным и станет самозванцем то 21 мая в него прилетит Кинжал.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Землекоп
        Надеюсь 21 мая когда карета превратится в тыкву то есть кокаиновый перестанет быть легитимным избранным и станет самозванцем то 21 мая в него прилетит Кинжал.

        Не прилетит.
        По факту укрофюрер уже сейчас полноценный диктатор, потому что выборы презика Украины отменены, оппозиционные партии запрещены.
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +1
          Сегодня, 15:22
          выборы презика Украины отменены

          то есть с 2023 года, украинский президент - как бы и НЕ президент
          царь-то не настоящий
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Сегодня, 16:35
            Цитата: Romario_Argo
            выборы презика Украины отменены

            то есть с 2023 года, украинский президент - как бы и НЕ президент
            царь-то не настоящий

            Он - не царь. Он - презик. laughing lol wassat good
      2. guest Ранг пользователя
        guest
        +3
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Землекоп
        Надеюсь 21 мая когда карета превратится в тыкву то есть кокаиновый перестанет быть легитимным избранным и станет самозванцем то 21 мая в него прилетит Кинжал.

        К сожалению ничего не прилетит, некоторые крепко держат слово перед "партнёрами".
        1. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          -2
          Сегодня, 15:33
          Лично мои соображения:
          Насилие по отношению к лидерам государств (какими бы они ни были) крайне недопустимо по ряду причин.
          1. Физическое уничтожение ничего не решит - на его место придёт другой, политика останется прежней, а уничтоженный лидер сразу станет "мучеником, погибшим за правое дело".
          2. Физическое уничтожение лидера создаст прецедент на возможность физического устранения любого лидера (раз этого можно было - значит и других тоже можно).
          3. Конкретно Зеленский нужен живой и здоровый дабы прилюдно его судить за военные преступления.
          1. guest Ранг пользователя
            guest
            +1
            Сегодня, 15:36
            Стандартные отговорки, не буду тратить в пустую время на очередное опровержение каждой из них.
            1. DirtyLiar Ранг пользователя
              DirtyLiar
              -1
              Сегодня, 15:39
              1. Ты же нашёл время, дабы написать, что у тебя нет времени.
              2. "Впустую" пишется слитно.
              1. guest Ранг пользователя
                guest
                +1
                Сегодня, 15:43
                Ну что ж бывают у меня опечатки, хотя слово впустую ты не зря упомянул, оно здесь самое важное, ведь именно впустую мне даже секунду тратить жалко.
    4. Buyan Ранг пользователя
      Buyan
      +2
      Сегодня, 14:45
      За Белгород бы побольше насыпать скачущим фашистам
      1. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +1
        Сегодня, 15:22
        Да оставьте вы это "за Белгород, "за то", "за это" ! Боевые действия идут и террористические атаки, причём тут "за что" ? Долбят кто что может и кто что считает нужным и актуальным. Если бы по Белграду не ударили, то и по объектам на хуторе не надо было бить ? Логика какая-то из песочницы ....
    5. Дво Ранг пользователя
      Дво
      +1
      Сегодня, 15:35
      Расстояние по 30 км от границы до обоих городов .Поэтому Белгород будут уничтожать он в зоне поражения большинства арт систем. Единственный выход это взятие Харькова второго не дано.
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        0
        Сегодня, 15:48
        Цитата: Дво
        Единственный выход это взятие Харькова второго не дано.

        Во многом согласен, кроме одного не брать, а освобождать Харьков.
    6. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 15:59
      Сейчас поздняк метаться. Жителям приграничья не позавидуешь. Великие стратеги подпоясались и ушли из приграничных украинских территорий, которые снова радостно заняла чубатая братва. Ничто им не мешает кидать дешевое мясо на штурм границы. Теперь так запросто уже не зайти.

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