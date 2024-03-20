Украинские источники сообщают о сильном взрыве в Харькове после ракетного удара
Сегодня по Харькову был нанесен мощный ракетный удар. Об этом сообщили украинские источники, в том числе и мэр города Игорь Терехов.
Местные жители в социальных сетях распространили информацию о сильном взрыве после ракетного удара и столбе дыма. Утверждается, что удар наносился авиационной ракетой. Что за цель была выбрана для удара, не сообщается.
Между тем, харьковский губернатор Олег Синегубов заявляет, что есть некие разрушения. Но учитывая, что объекты гражданской инфраструктуры ВС РФ не атакуют, вероятно была поражена одна из целей военного назначения.
Не исключено, что ракетный удар по Харькову мог стать своеобразным ответом на атаку Белгорода. Вполне возможно, что вычислили и поразили цель военного назначения, как-то связанную с планированием, организацией и руководством атак против приграничных российских регионов.
В последнее время украинские формирования резко активизировали обстрелы приграничных российских регионов, в том числе Белгородской и Курской областей. Населенные пункты регионов интенсивно обстреливают из артиллерии, над Курском была сбита ракета С-200, регулярно осуществляются атаки с помощью беспилотной авиации.
В ответ российской армией уже была уничтожена реактивная система залпового огня Vampire чешского производства. Ее поразили в одном из лесов Харьковской области, куда установка отъехала с позиции после нанесения ударов по городу Белгороду. Над Белгородом, по данным Министерства обороны Российской Федерации, были уничтожены 13 реактивных снарядов, выпущенных из данной установки.
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