Опубликованы кадры уничтожения танком ВС РФ укрытия противника на Белгородском участке границы

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Опубликованы кадры уничтожения танком ВС РФ укрытия противника на Белгородском участке границы

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение огнем российского танка укрытия боевиков киевского режима в приграничном населенном пункте Козинка на Грайворонском направлении Белгородского участка границы.

Сообщается, что отряд пехоты ВСУ проник на территорию, вплотную прилегающего к границе села, при этом уже во время броска к строению один из боевиков успел получить ранение.







Для ликвидации диверсантов экипаж российского танка вышел на дистанцию прямой наводки, практически вплотную приблизившись к укрытию противника. ВСУ пытались поразить танк при помощи огня своей артиллерии, однако снаряд разорвался перед российской боевой машиной. В итоге укрытие боевиков вместе с личным составом было уничтожено экипажем нашей бронемашины.

В результате боестолкновений на границе, украинские диверсанты были полностью вытеснены из окрестностей села Козинки, уцелевшие боевики отошли от границы с РФ вглубь подконтрольной Киеву территории. Однако украинские формирования продолжают обстреливать Белгородскую область из артиллерии и РСЗО.

В результате атак на приграничные районы Белгородской и Курской областей противнику не удалось добиться ни военных, ни медийных успехов. По данным МО РФ, за последние восемь суток противник потерял более 3,5 тысяч человек, из которых 790 - безвозвратные потери. Также были уничтожены 23 танка и 34 единицы другой бронетехники, в том числе 11 американских БМП Bradley, пять пусковых установок чешских РСЗО Vampire и один вертолет Ми-8.

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4 комментария
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  1. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    -1
    Сегодня, 16:15
    Вот же упоротые х.охлы....
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -1
    Сегодня, 16:16
    Если это была попытка провести показательно акцию, то у них получилось... здесь им не тут, как пришли, так тут и остались... навозом.
  3. Непостижимый Ранг пользователя
    Непостижимый
    +2
    Сегодня, 16:17
    Опубликованы кадры уничтожения танком ВС РФ укрытия противника на Белгородском участке границы

    На Белгородском участке Фронта!!!
    Проснитесь!

    Пока обстрелами не подвергаются ваши жилища, вы так и будете в анабиозе находиться.
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 16:36
      На Белгородском участке Фронта!!!
      Проснитесь!

      Да уж автор погорячился или нет? Мы уже не СВО проводим а воюем на своей территории.Как сказал ВВП:Москва, 20 марта, 2024,

      «Мы можем ответить тем же, но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — подчеркнул глава государства.

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