Опубликованы кадры уничтожения танком ВС РФ укрытия противника на Белгородском участке границы
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение огнем российского танка укрытия боевиков киевского режима в приграничном населенном пункте Козинка на Грайворонском направлении Белгородского участка границы.
Сообщается, что отряд пехоты ВСУ проник на территорию, вплотную прилегающего к границе села, при этом уже во время броска к строению один из боевиков успел получить ранение.
Для ликвидации диверсантов экипаж российского танка вышел на дистанцию прямой наводки, практически вплотную приблизившись к укрытию противника. ВСУ пытались поразить танк при помощи огня своей артиллерии, однако снаряд разорвался перед российской боевой машиной. В итоге укрытие боевиков вместе с личным составом было уничтожено экипажем нашей бронемашины.
В результате боестолкновений на границе, украинские диверсанты были полностью вытеснены из окрестностей села Козинки, уцелевшие боевики отошли от границы с РФ вглубь подконтрольной Киеву территории. Однако украинские формирования продолжают обстреливать Белгородскую область из артиллерии и РСЗО.
В результате атак на приграничные районы Белгородской и Курской областей противнику не удалось добиться ни военных, ни медийных успехов. По данным МО РФ, за последние восемь суток противник потерял более 3,5 тысяч человек, из которых 790 - безвозвратные потери. Также были уничтожены 23 танка и 34 единицы другой бронетехники, в том числе 11 американских БМП Bradley, пять пусковых установок чешских РСЗО Vampire и один вертолет Ми-8.
- Минобороны России
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