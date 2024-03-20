Грузинский телеканал: Россия практически достроила новый военный порт в абхазском Очамчире
Россия практически достроила новый военный порт в Абхазии, работы идут круглосуточно. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.
Грузия обращает внимание на строительство российскими военными в абхазском Очамчире нового военного порта для кораблей Черноморского флота России. При этом в Тбилиси отмечают высокую скорость возведения всей необходимой инфраструктуры. Также грузины считают, что порт будет использован в войне против Украины, а значит Киев может ударить по "оккупированной Россией Абхазии". Грузинские власти до сих пор считают Абхазию "своей территорией".
О строительстве нового постоянного пункта базирования российского флота в Абхазии стало известно в прошлом году. О подписании соответствующего соглашения 30 сентября, когда в республике праздновали 30-летие Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и День независимости, сообщили власти республики. Кроме военно-морской базы, также на территории Абхазии в Гадауте располагается 7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды военная база, военнослужащие которой вместе с абхазскими военными обеспечивают безопасность республики.
Создание пункта дислокации военных кораблей в Абхазии очень сильно встревожило Евросоюз, который до сих пор считает республику частью Грузии. А этим строительством Москва якобы нарушает суверенитет Тбилиси.
Информация