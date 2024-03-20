Грузинский телеканал: Россия практически достроила новый военный порт в абхазском Очамчире

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Грузинский телеканал: Россия практически достроила новый военный порт в абхазском Очамчире

Россия практически достроила новый военный порт в Абхазии, работы идут круглосуточно. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

Грузия обращает внимание на строительство российскими военными в абхазском Очамчире нового военного порта для кораблей Черноморского флота России. При этом в Тбилиси отмечают высокую скорость возведения всей необходимой инфраструктуры. Также грузины считают, что порт будет использован в войне против Украины, а значит Киев может ударить по "оккупированной Россией Абхазии". Грузинские власти до сих пор считают Абхазию "своей территорией".



О строительстве нового постоянного пункта базирования российского флота в Абхазии стало известно в прошлом году. О подписании соответствующего соглашения 30 сентября, когда в республике праздновали 30-летие Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и День независимости, сообщили власти республики. Кроме военно-морской базы, также на территории Абхазии в Гадауте располагается 7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды военная база, военнослужащие которой вместе с абхазскими военными обеспечивают безопасность республики.

Создание пункта дислокации военных кораблей в Абхазии очень сильно встревожило Евросоюз, который до сих пор считает республику частью Грузии. А этим строительством Москва якобы нарушает суверенитет Тбилиси.


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    17 комментариев
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    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 14:42
      кажется в Очамчире при СССР базировались корабли погранвойск
      1. Олег Апушкин Ранг пользователя
        Олег Апушкин
        +1
        Сегодня, 14:49
        Вы правы, мы просто вернулись. Все, что ни делается, -- все к лучшему. По иронии судьбы.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 15:04
          Грузинские власти до сих пор считают Абхазию "своей территорией".

          Нам как то по барабану кем и чем считают грузинские власти Абхазию, а вот властям Абхазии стоит задуматься... Мне например, не очень понятно их стойкое нежелание войти в состав РФ... Я понимаю, что лучше быть бараном в маленькой отаре овец, чем овцой в большом стаде, но когда вор потащит тебя на шашлык, пастух может за тебя и не заступиться... Пример не очень, но другого у меня сейчас нет...
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 15:07
            В таком случае они должны помочь абхазам средствами ПВО или засекать украинские дроны.
          2. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 15:31
            вообще то в Абхазии стоит наша 7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды военная база, 49-й армии ЮВО
            практически - дивизия
          3. Олег Апушкин Ранг пользователя
            Олег Апушкин
            0
            Сегодня, 15:38
            Да их 250к население, кроме туризма там практически ничего нет, но живут в рублёвой зоне. Может хотят сохранить самобытность, Вы поставили меня в тупик,
            к примеру председатель белорусского колхоза про интеграцию в рублёвую зону и Россию очень быстро забыл(бил) на то что мы один народ. Стукнет его Творец и будет новая окраина.
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 14:47
      ""Создание пункта дислокации военных кораблей в Абхазии очень сильно встревожило Евросоюз""
      А в личные враги евросоюза этот порт не записывали случаем? Блин, если всё будет идти у ЧФ как идёт, какая нафиг разница сколько там портов на ЧМ.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 15:01
        Евросоюз может считать, что Наполеон до сих пор сидит в Кремле. Но он давно сдох на острове Святой Елены, а Абхазия независима от Грузии.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 14:47
      Всем обиженкам конкретно указали один единственный путь, воссоеденится с теми земля и, о которых они кудахтают...
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 15:37
        как вариант,
        следующее принуждение Грузии к миру закончится её вхождением в состав РФ
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 15:50
          Так они и не пыркаются, особо... таких дурилок как галстукоед, у них не так много...
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 15:04
      Чем больше пунктов базирования, тем лучше . Только почему на видео беспилот безнаказанно снимает такой объект?
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 15:09
        Снимает, чтобы продать снимки ЦРУ.
        Ведь у Омерики нет спутниковой разведки и там ничего про этот объект не знают.
        1. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          +1
          Сегодня, 15:17
          Да уж laughing Народ всё никак из парадигм столетней давности не выйдет - только шпион с фотоаппаратом может военный объект запечатлеть.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 16:09
            Я помню времена, когда подробная карта города, со всеми домами, была только одна. Она висела в кабинете начальника УВД.
            И это было во времена, когда спутник-шпион уже мог сфотографировать статью в газете в руках прохожего.
    5. Guron Ранг пользователя
      Guron
      0
      Сегодня, 15:43
      Евросоюз, который до сих пор считает республику частью Грузии. А этим строительством Москва якобы нарушает суверенитет Тбилиси.

      А я (лично я) считаю Евросоюз (и Северную Америку) оккупированным англосаксами. И этим они нарушают мой (лично мой) суверенитет. И Грузию в 91-ом оккупировали грузины.Точнее некоторые грузины, но всю Грузию. Ну т.д. и т.п.
    6. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:31
      7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды военная база

      автор а вы описались?
      термин "база" не подразумевает проведение войсковых операций и соответственно указанные награды не могли быть присвоены
      м.б. дивизия?

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