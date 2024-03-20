«Чревато негативными последствиями»: представитель МИД РФ прокомментировала планы компании Маска создать сеть спутников-шпионов

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«Чревато негативными последствиями»: представитель МИД РФ прокомментировала планы компании Маска создать сеть спутников-шпионов

Если американская компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, начнет реализацию планов по созданию сети спутников-шпионов для разведывательного сообщества США, это может привести к плохим последствиям. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По утверждению представителя дипломатического ведомства, подобные планы способны спровоцировать дополнительные риски для безопасности в космосе. Соответственно, возникают и препятствия для ведения конструктивной космической деятельности, в том числе исследовательской.

Это действительно чревато негативными последствиями для многочисленных социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий

- отметила представитель МИД РФ.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что, по данным источников, американская компания SpaceX по заданию разведывательных служб США начнет создание группировки из сотен спутников-шпионов, которые будут осуществлять разведывательную деятельность в космосе и из космоса.

Между тем, сам Маск формально себя позиционирует в качестве противника войны. Так, он не раз выступал с критикой украинского конфликта и поставок вооружений на Украину. Но его же компания обеспечивает ВСУ спутниковой связью, играя одну из важнейших ролей в данном направлении.
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29 комментариев
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  1. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +9
    Сегодня, 14:47
    Ну спляши ему калинку...
  2. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    +15
    Сегодня, 14:48
    «Чревато негативными последствиями»: представитель МИД РФ прокомментировала планы компании Маска создать сеть спутников-шпионов
    он патриот своей страны,странно его ругать. если б у нас какой нибудь "развозин" такое сделал, мы бы радовались и восхищались.
    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      -3
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Аэродромный
      мы бы радовались и восхищались.

      Можете начинать... У нас уже прошли испытания микроспутники "Зоркий", наш ответ готов
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +6
        Сегодня, 14:56
        Цитата: svp67
        Цитата: Аэродромный
        мы бы радовались и восхищались.

        Можете начинать... У нас уже прошли испытания микроспутники "Зоркий", наш ответ готов

        ну вот когда...тогда и...
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          -6
          Сегодня, 15:02
          Цитата: Аэродромный
          ну вот когда...тогда и...

          Ну , Вам , Батенька не угодить...
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +3
            Сегодня, 15:12
            «Чревато негативными последствиями»: представитель МИД РФ прокомментировала планы компании Маска создать сеть спутников-шпионов

            Нужно не комментировать решения Маска, а самим строить подобную сеть и думать над тем, как в случае чего-то опасного для нас уничтожить сеть Маска... am
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 15:06
        Цитата: svp67
        Цитата: Аэродромный
        мы бы радовались и восхищались.

        Можете начинать... У нас уже прошли испытания микроспутники "Зоркий", наш ответ готов

        Ответ будет готов, когда сотни зорких будут летать на орбите и обеспечивать связь, как старлинк.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          0
          Сегодня, 15:11
          Цитата: Бородач
          Ответ будет готов, когда сотни зорких будут летать на орбите и обеспечивать связь, как старлинк.

          "Зоркие" это спутники оптического наблюдения, с мультиспектральной камерой. "Старлинк" это иное и тут уже есть подвижки
      3. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 16:13
        Если спутник микро,то и информация от него будет микро.
      4. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        +1
        Сегодня, 16:29
        Запущен ОДИН! СПУТНИК! Групировка 33 штуки , только овощь знает когда всё заработает.
    2. Пионер1984
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 15:27
      На счёт патриота это вопрос спорный,но то что он поднялся за счёт пентагона это непреложный факт.Старлинк это чисто военная сеть,прикрытая "гражданской" составляющей.Если бы не средства минобороны США старлинк разворачивали бы ещё лет десять.
    3. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      +3
      Сегодня, 15:36
      Да америкатосам вообще плевать, на мнение гражданки Захаровой, нашего МИДа, и т. п. , мы их давно перестали пугать, а безнаказанность пораждает вседозволенность.
  3. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    0
    Сегодня, 14:49
    Остается только созавать спутники-перехватчики, которые можно будет кассетами выводить на нижние орбиты, чтобы такую разведывательную группировку уничтожить в случае чего..
  4. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +6
    Сегодня, 14:49
    Что-то наша Маша последнее время одни глупости озвучивает. Может лучше просто молчать?
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 15:41
      Маша никогда умом не отличалась, один ее спич про сталина с гитлером чего стоит, а также ее поклоны откровенному гаду цымбалюку. Кадры решают все. Какие кадры такие результаты.
  5. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    0
    Сегодня, 14:56
    Если я не путаю у нас тоже появилась компания частников ,которые у Путина добро получили ,на разработку малых спутников на околоземной орбите
    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      -1
      Сегодня, 15:05
      Цитата: goscha_04
      Если я не путаю у нас тоже появилась компания частников ,которые у Путина добро получили ,на разработку малых спутников на околоземной орбите

      Ну, да... "Ситроникс Групп" разработала и испытала подобную систему из микроспутников "Зоркий", в МАИ разработали новые двигатели, для подобных микроспутников, резко увеличивающие время их нахождения на орбите
  6. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    -1
    Сегодня, 14:58
    Le milliardaire Howard Robard Hughes à parfois servi de paravent pour des opérations militaires ou assimilées
    Musk va t il avoir le même rôle ?
  7. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    +7
    Сегодня, 14:58
    Этой лишь бы позубоскалить, МИД измельчал до уровня х0хлов. Каждой бочке затычка.
  8. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:59
    Не надо никому ничего объяснять. Есть международное соглашение о неразмещении оружия в космосе. Пора просто уничтожать разные частные поделки, ответственность за которые государство, в котором живёт деятель, не несёт. Всё просто!
    Миром правит сильный! А мудрые приспосабливаются...
    1. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +2
      Сегодня, 15:09
      здесь ведь разговор не о размещении оружия ,а о создании сети спутников шпионов ,
  9. Макс1995 Ранг пользователя
    Макс1995
    +5
    Сегодня, 15:00
    Похоже на промывку мозгов от Захаровой.
    Откуда предпосылка? ни слова.
    Почему Маску нельзя по заказу пентагону, а самому пентагону ,и другим, когму он заказывает, можно?
    И как и кто будет различать спутник-шпион от спутника, например, зондироаания полезных ископаемых...
  10. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 15:02
    Маску гражданство не дадут и в Козельск на курорт не пустют))) так ему утырку гомосячьему и надо))он вообще вахаббит походу))а уж иноагент по роже видно
  11. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -3
    Сегодня, 15:10
    Space X - частная компания,частные активы сейчас можно обнулить без последствий - третьей мировой.
    1. Пионер1984
      Пионер1984
      -1
      Сегодня, 15:29
      Ну вы наивный!Такие проекты не могут быть частными,по определению.Всё это под эгидой пентагона.То что компания Маска получила все наработки НАСА за даром это не просто так.
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 15:40
        Цитата: Пионер1984
        То что компания Маска получила все наработки НАСА за даром это не просто так.

        не в этом суть, а в результате.. Роскосмос - все получил вообще изначально.. а если только так работает-давайте какому то нашему "Маску" передадим все, если Вы намекаете, на то, что только частник может реализовать..
  12. Taskhyl
    Taskhyl
    +7
    Сегодня, 15:12
    Из всего изложенного интересует лишь одно-а негативные последствия это какие? Хотя для ура-патриотов/идиотов этого заявления хватит-они уже додумают сами)))
  13. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    +4
    Сегодня, 15:40
    А Маска сильно волнует мнение Захаровой?
  14. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 16:43
    Думаю, ответ должен быть техническим - создавать спутник инспектор для сбора всей мелочи которой Маск засоряет ближний космос и которая летает над нашей территорией и занимается шпионажем. Элементарно можно собирать их сеткой в одну кучу и оставлять летать в этой сетке. Покрытие сократится процентов на 90, Заодно можно было бы и попросить отключить на территории 404 отключить свой интернет, и при отсутствии понимания убрать с орбиты его спутники связи, пролетаюшие над 404, чтобы не было ни у кого Старлинка. По сути этот Старлинк участвует в военных действиях. Это дает право на его уничтожение, как участвующего в конфликте.

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